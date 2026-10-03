Milei enfrenta la incertidumbre económica mientras la oposición se prepara para 2027

Aunque falta un año para las elecciones presidenciales de octubre de 2027, el escenario político y económico argentino comenzó a mostrar señales de aceleración. Si bien las candidaturas y las alianzas recién quedarían definidas entre mayo y junio del próximo año, la discusión electoral ya atraviesa las decisiones del Gobierno, las expectativas de los inversores y los movimientos de la oposición.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había pronosticado que en 2027 la economía terminaría imponiéndose sobre la política. Sin embargo, ambos planos continúan estrechamente vinculados, en un contexto en el que vuelven a aparecer temores sobre la estabilidad económica y el rumbo del país.

La estrategia de la Casa Rosada, según el análisis político, es evitar apurarse y no cerrar todavía acuerdos electorales. No obstante, el presidente Javier Milei suele apartarse de esa línea cuando lanza críticas contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien calificó de "enano soviético". La oposición, por su parte, aprovecha esos cruces para intentar construir un adversario común.

La economía, en el centro de las preocupaciones

Uno de los principales factores que alimentan la incertidumbre son los indicadores económicos. La oposición señala el aumento de la desocupación, la informalidad laboral y la pobreza, además de las dificultades que enfrentan distintos sectores productivos.

De acuerdo con los datos mencionados en el análisis, el trabajo informal alcanza al 45% de los ocupados y la pobreza se ubica en el 32%. También se registraron una caída del 1,1% en el empleo de la construcción, tras 15 meses sin retrocesos, una baja interanual del 5,7% en la industria y una contracción del 1,1% en el consumo masivo. En el caso industrial, la actividad mostró una estabilización entre julio y agosto.

La inflación de septiembre habría cerrado cerca del 1,7%, en línea con el mes anterior, aunque algunas consultoras, como C&T, estimaron un registro del 1,9%. La dificultad para llevar el índice hacia el 1% se suma a la pérdida de poder adquisitivo y a las restricciones de crédito y consumo de los hogares.

En ese contexto, también surgieron advertencias sobre una posible recesión. JPMorgan alertó a sus clientes sobre el riesgo de que la economía argentina acumule seis meses consecutivos de caída de la actividad. En julio, el indicador registró un retroceso del 2,9%, mientras que las mediciones de Analytica y Orlando Ferreres señalaron una leve recuperación en agosto.

El dato oficial del tercer trimestre, que incluye julio, agosto y septiembre, se conocerá en noviembre. Aun con un crecimiento anual del producto bruto interno (PBI) de entre el 1,5% y el 2%, todavía existe incertidumbre sobre el desempeño de la actividad durante ese período.

El temor de los mercados por los vencimientos de 2027

Las dudas sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda del próximo año se instalaron entre inversores y entidades financieras. Mientras Caputo sostiene que el país podrá cumplir con sus compromisos, algunos banqueros mantienen sus reservas.

En ese escenario, Milei afirmó ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que cuenta con una "bazuka de dólares" para enfrentar eventuales intentos desestabilizadores. La expresión ya había sido utilizada por el mandatario durante su visita a Nueva York.

El riesgo país llegó a los 640 puntos, luego volvió a subir hasta alrededor de 650 y acumuló un incremento del 19% durante septiembre. A la vez, el Banco Central redujo el ritmo de compra de divisas: en septiembre adquirió 473 millones de dólares, un 40% menos que en agosto.

Entre los factores que alimentan la preocupación aparece el temor a un cambio de rumbo económico en caso de que Milei no consiga imponerse en las elecciones de 2027. También influye la decisión del Presidente de sostener el programa actual sin introducir modificaciones, pese a las señales de desgaste que muestran algunos indicadores.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también planteó observaciones. Tras la revisión de las cuentas económicas, la vocera del organismo, Julie Kozack, pidió que el crecimiento no se concentre únicamente en la energía, el campo y la minería, sino que alcance a más sectores y se distribuya de manera más equitativa.

En la misma línea se expresó Patricia Bullrich, quien defiende la continuidad del proyecto libertario, pero advirtió sobre las diferencias entre las actividades que crecen y aquellas que atraviesan dificultades. "No podemos tener algunos sectores que crezcan tanto junto al comercio y la industria caídos", sostuvo.

La dirigente planteó la necesidad de construir un puente entre la economía en expansión de provincias como Neuquén y la realidad industrial del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras Milei confía en que los sectores más dinámicos impulsen al resto de la economía, Bullrich propuso incentivar ese proceso.

Caputo apuesta a las exportaciones y Milei busca atraer inversiones

En medio de las dudas, Caputo defendió el programa económico y proyectó que las exportaciones argentinas alcanzarán los 100.000 millones de dólares este año y llegarán a 180.000 millones en 2031. También volvió a descartar una devaluación.

El ministro sostuvo que el modelo permitirá generar cada vez más divisas y que no existe incertidumbre sobre el tipo de cambio, debido a que la base monetaria no crece. "No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a ocurrir", afirmó.

Además, cuestionó a quienes reclaman una devaluación y los vinculó con un modelo de economía cerrada, precios subsidiados y salarios bajos. Sin embargo, distintos sectores productivos y financieros mantienen sus preocupaciones sobre el futuro económico.

Durante su visita a París, Milei buscó mostrar respaldo internacional y anunciar nuevas inversiones. Entre los proyectos mencionados se encuentra el de Toyota, incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por 1.350 millones de dólares para fabricar camionetas híbridas, algunas destinadas a la exportación.

También se anunciaron inversiones de la petrolera francesa Total por 10.000 millones de dólares, de Pan American Energy en Chubut y de Eramet por 350 millones de dólares para ampliar su proyecto de litio en Salta.

El Presidente sostiene que la economía avanza según lo previsto y aseguró que 2028 podría convertirse en el mejor año de la historia argentina.

Mientras tanto, empresas e inversores adoptan estrategias para cubrirse frente a posibles cambios. Algunos compran bonos atados al dólar y se desprenden de títulos de vencimiento más lejano, mientras que industriales postergan decisiones de inversión por la falta de previsibilidad.

En paralelo, las personas incrementaron la compra de dólares. Según las cifras citadas en el análisis, adquirieron 3.300 millones de dólares en julio y 2.800 millones en agosto, parte de los cuales fueron depositados en bancos, enviados al exterior o destinados a consumos en moneda extranjera.

La oposición acelera su estrategia parlamentaria

La oposición logró instalar en la agenda pública las dificultades económicas y las críticas al Gobierno por la situación de los sectores más vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad y los hogares endeudados.

El debate sobre la morosidad llegó a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza consiguió las firmas para un dictamen de mayoría, mientras que los bloques opositores impulsan declarar la emergencia y establecer un plan de refinanciación de deudas. Además, buscan convocar a una sesión para tratar el tema.

Otro asunto que ingresó en la discusión política es la posibilidad de que extranjeros compren tierras sin límites. La normativa anterior, aprobada durante el kirchnerismo, establecía restricciones que fueron derogadas por el DNU 70/2023. La Corte Suprema rechazó la impugnación contra ese decreto, una decisión que generó distintas interpretaciones políticas.

La oposición intenta reconstruir el escenario parlamentario de fines de 2024, cuando logró avanzar con las leyes de discapacidad y financiamiento universitario, que el Gobierno rechazó en defensa del equilibrio presupuestario.

En esa línea, solicitó una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de avanzar en la derogación del DNU 70/2023 y debatir iniciativas vinculadas con discapacidad y morosidad.

El peronismo busca un adversario común

Más allá de la actividad parlamentaria, uno de los desafíos de la oposición es la reorganización de las distintas corrientes del peronismo. Los sectores todavía están lejos de alcanzar una unidad y necesitan tiempo para definir una estrategia común de cara a 2027.

El Índice de Confianza en el Gobierno registró en septiembre una caída del 5,9% respecto de agosto. El retroceso alimentó las expectativas opositoras, aunque desde el oficialismo consideran que los indicadores pueden recuperarse.

El análisis también recuerda que el índice había caído casi un 12% entre abril y mayo. En septiembre de 2025, antes de las elecciones legislativas, retrocedió un 8,2%, pero en el mes de los comicios recuperó un 8,1%. Luego de las elecciones, volvió a subir un 17%.

Se trata de un indicador que presenta fluctuaciones y refleja cambios en el humor social. A su vez, el artículo señala que las últimas encuestas muestran una recuperación de la percepción sobre la gestión del Gobierno.

La visita de Vance y el respaldo de Estados Unidos

En el plano internacional, la próxima visita del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, aparece como otra señal de respaldo de la administración de Donald Trump al Gobierno argentino.

La gira regional de Vance tendrá como una de sus escalas a la Argentina. Su visita también despierta interés por el escenario político estadounidense, ya que Trump transita su segundo mandato y la Constitución de ese país le impide aspirar a un tercero.

En ese contexto, Vance es mencionado como uno de los posibles candidatos republicanos para las próximas elecciones presidenciales, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio.

La llegada del vicepresidente se suma a los gestos de acercamiento entre ambos gobiernos, en un momento en el que Milei busca fortalecer sus vínculos internacionales mientras se prepara para un año electoral que estará atravesado por las expectativas económicas y la disputa política.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.