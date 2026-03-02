Caputo: "La inflación puede empezar con 0 este año" y el cepo está "90% levantado"

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la inflación de febrero será inferior al 2,9% registrado en enero y sostuvo que este año el índice mensual podría "empezar con 0" si se mantiene el actual esquema fiscal y monetario.

"Mientras nos mantengamos en este curso, tranquilamente este año la inflación podrá empezar con 0", afirmó, aunque evitó precisar una cifra concreta para febrero. Señaló que las estimaciones oficiales no siempre coinciden con los datos que luego publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

"El mejor escudo es tener la casa en orden"

Caputo defendió la desaceleración de precios como resultado del ordenamiento macroeconómico y planteó que, ante un contexto internacional adverso, el principal resguardo es sostener el equilibrio fiscal y monetario.

"El mejor escudo contra un shock externo es tener la casa en orden", sostuvo, en alusión a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente. Recordó que en crisis anteriores la Argentina llegaba con desequilibrios acumulados que amplificaban el impacto externo.

Cepo y reservas

En materia cambiaria, afirmó que el cepo "está 90% levantado" y que el Banco Central de la República Argentina mantiene una postura cautelosa en la transición hacia una eventual eliminación total de restricciones.

"No va a cambiar nada si salimos dentro de uno, dos o cinco meses. Lo más importante es mantener el orden y la disciplina fiscal y monetaria", expresó.

También cuestionó los diagnósticos que vinculan el riesgo país con la acumulación de reservas o con la necesidad de emitir deuda para demostrar acceso al mercado. Señaló que, pese a haber comprado en casi dos meses un volumen de reservas que supera ampliamente lo comprometido con el Fondo, el riesgo país pasó de 500 a 570 puntos.

En ese sentido, descartó realizar una colocación internacional para "probarle al mercado" la capacidad de financiamiento. "No necesitamos probarle al mercado que podemos salir. Todos saben que podemos salir; no cambia nada eso", afirmó en declaraciones a El Cronista.

Ahorro informal y mercado de capitales

El ministro puso el foco en el desarrollo del mercado de capitales local y en la formalización del ahorro. Indicó que existen alrededor de USD 170.000 millones "en los colchones", frente a unos USD 60.000 millones en depósitos privados en pesos medidos en dólares dentro del sistema financiero.

"Ese ahorro está en las casas de la gente perdiendo intereses. Podría estar ayudando a hacer crecer al país y generando rendimiento para los propios ahorristas", sostuvo. Según explicó, esos recursos podrían canalizarse hacia crédito para pymes, hipotecas e infraestructura.

Reforma laboral e impuestos

Caputo aclaró que no habrá una reforma tributaria en términos similares a la reforma laboral, pero afirmó que el Gobierno continuará bajando impuestos "en la medida que el superávit primario nos lo permita".

Destacó el régimen de nuevo empleo aprobado en la reforma laboral, que reduce la carga patronal al 2% durante cuatro años —más ART y obra social— frente a niveles previos de entre 17% y 20%. A su entender, la medida busca incentivar la formalización.

En su análisis sobre el mercado laboral, sostuvo que la clave es generar un esquema donde las personas puedan reinsertarse rápidamente en el empleo. También rechazó que el Gobierno impulse un "boom aperturista" y afirmó que la Argentina continúa siendo una de las economías más cerradas del mundo.

Por último, insistió en que la baja de la inflación será el resultado natural de la consistencia macroeconómica. "En el corto plazo los mercados no siempre reflejan los fundamentals, pero en el largo plazo prevalecen", concluyó.