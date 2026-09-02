Implementarán un plan para detectar problemas de salud mental en adolescentes

El Gobierno nacional implementará una nueva estrategia destinada a detectar de manera temprana problemas de salud mental en adolescentes dentro de las escuelas, con una primera etapa de aplicación en cinco provincias del país: Mendoza, Tucumán, Chaco, San Juan y Chubut.

La iniciativa, denominada Estrategia Federal en Adolescencia, será llevada adelante de manera conjunta por los ministerios de Capital Humano y Salud. Su objetivo será mejorar los mecanismos de identificación temprana y acompañamiento de problemáticas relacionadas con el desarrollo emocional en el ámbito escolar.

La puesta en marcha de esta propuesta forma parte de un conjunto de acciones que el Gobierno nacional viene abordando en materia de salud mental, prevención y construcción de herramientas para el seguimiento de diferentes situaciones de riesgo.

La estrategia fue presentada durante la primera Mesa Interministerial de Salud Mental, un encuentro en el que participaron autoridades de las áreas de Capital Humano, Salud y Seguridad. Durante la reunión también se analizaron los avances alcanzados en materia de vigilancia, construcción de información y prevención de los intentos de suicidio.

Cinco provincias en la primera etapa

La primera implementación de la Estrategia Federal en Adolescencia tendrá como escenario a cinco jurisdicciones:

Mendoza .

. Tucumán .

. Chaco .

. San Juan .

. Chubut.

En estos territorios comenzará a aplicarse la propuesta orientada a la detección temprana de problemáticas vinculadas con la salud mental y el desarrollo emocional de los adolescentes dentro del sistema escolar.

El enfoque planteado busca fortalecer la posibilidad de identificar estas situaciones de manera anticipada y avanzar en el acompañamiento dentro del ámbito en el que los adolescentes desarrollan una parte central de su vida cotidiana: la escuela.

Vigilancia de los intentos de suicidio

Uno de los datos expuestos durante la Mesa Interministerial fue el incremento en la cobertura del sistema de vigilancia de los intentos de suicidio. Según la información presentada, durante tres de los primeros seis meses de 2026, todas las jurisdicciones del país notificaron los eventos registrados en sus respectivos territorios al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, SNVS 2.0.

Además, se alcanzó un récord de 246 establecimientos notificadores. Este resultado se produjo luego del trabajo de seguimiento y capacitación realizado con los equipos provinciales, orientado a mejorar los circuitos de información.

Los datos presentados durante el encuentro reflejaron los avances vinculados con la vigilancia y la construcción de información sobre los eventos registrados en las distintas jurisdicciones, aspectos que también formaron parte del análisis realizado por las autoridades de las áreas involucradas.

Recomendaciones para el ámbito universitario

En paralelo, el Gobierno informó que trabaja en la elaboración de recomendaciones específicas para el abordaje de la conducta suicida en el ámbito universitario.

El documento será presentado durante septiembre, en el marco de un congreso organizado por la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina, AFACIMERA. De esta manera, las acciones informadas abarcan diferentes ámbitos, con una estrategia específica para adolescentes en las escuelas y, al mismo tiempo, la preparación de recomendaciones destinadas al contexto universitario.

Formación de promotores de salud mental

Durante el trabajo conjunto entre los ministerios también se registraron avances en el Programa de Formación de Promotores de la Salud Mental.

Esta propuesta está destinada a la capacitación de integrantes de las Fuerzas Federales de Seguridad y de las policías provinciales. El objetivo de la formación será brindar herramientas para:

Detectar indicadores de riesgo .

. Identificar cambios de conducta entre compañeros y subordinados .

. Facilitar el acceso a asistencia profesional.

El programa forma parte de las acciones desarrolladas para fortalecer la detección de señales y favorecer el acceso a instancias de asistencia profesional en los ámbitos alcanzados por la capacitación.

Consumos problemáticos y factores de riesgo

La estrategia presentada contempla además acciones vinculadas con los consumos problemáticos, entre ellos las adicciones al alcohol y otras sustancias psicoactivas, así como el juego digital y las apuestas online.

El objetivo de estas acciones es reducir factores de riesgo asociados al suicidio, integrando dentro de la estrategia las distintas problemáticas mencionadas durante la reunión.

Así, la agenda interministerial reúne iniciativas relacionadas con la detección temprana de problemas de salud mental en adolescentes, el acompañamiento en el ámbito escolar, la vigilancia de los intentos de suicidio, la elaboración de recomendaciones para el ámbito universitario, la capacitación de integrantes de las fuerzas de seguridad y el abordaje de los consumos problemáticos.

Una agenda conjunta entre tres áreas

La primera Mesa Interministerial de Salud Mental fue encabezada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto con funcionarios de las tres áreas involucradas.

En ese espacio se presentó la Estrategia Federal en Adolescencia, que comenzará en las provincias de Mendoza, Tucumán, Chaco, San Juan y Chubut, y se expusieron los avances alcanzados en materia de vigilancia y notificación de los intentos de suicidio.

La reunión también permitió abordar las próximas acciones vinculadas con la presentación de recomendaciones para el ámbito universitario, el desarrollo del Programa de Formación de Promotores de la Salud Mental y las estrategias relacionadas con consumos problemáticos.

Con este conjunto de medidas, el Gobierno nacional avanzará en una agenda que coloca a la detección temprana de problemáticas vinculadas con el desarrollo emocional de los adolescentes como uno de los ejes de trabajo, con una primera implementación de la estrategia dentro de las escuelas de cinco provincias.