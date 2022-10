Carrió: Con estos niveles de inflación que no van a parar, esto no tiene salida

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió que solo presentaría su candidatura en las primarias si Juntos por el Cambio se alía con el “fascismo” y afirmó que “todavía no es tiempo” de un estallido social en la Argentina. Además, alertó sobre la situación económica y puntualizó en los efectos de la inflación: “Con estos niveles de inflación que no van a parar, sino que van a crecer, esto no tiene salida”, dijo.

La dirigente lanzó duras críticas al diputado Javier Milei, a quien involucró con “un neoconservadorismo de tipo fascista” como el que surgió en varios países de Europa.

“¿Hay algunas personas que en Juntos por el Cambio pueden por fama, poder u ola prenderse de un emprendimiento fascista? El que busca el poder por cualquier medio sí lo puede hacer”, señaló la exdiputada en Desde el llano por TN.

Juntos por el Cambio llegará unido a las elecciones

La líder de la Coalición Cívica consideró que Juntos por el Cambio llegará unido a las elecciones del año próximo. “Estoy harta de hablar de esas cosas. Dan vergüenza. Me da vergüenza que estemos hablando de candidaturas”, dijo.

“Si Juntos por el Cambio llegara a tener candidaturas que se alían con el fascismo, obviamente en esta última instancia me presentaría en las internas de Juntos por el Cambio para que haya una posibilidad, ni siquiera para ganar, sino para que no seas culpable ni cómplice del fascismo que viene”, advirtió. En ese marco pidió que los que voten a Milei se hagan “responsables”.

“Hacete responsable del tráfico de niños, hacete responsable del fin de la democracia”, afirmó. En ese sentido, puntualizó que hay personas en la Argentina que pueden llevar a una dictadura. “Yo a esa ola no me sumo. A mí no me corren. Me quedo en la República”, sostuvo.

La crisis económica

Por otra parte, Carrió aseguró que la crisis actual se asemeja mucho a la de 2001. “Hay un 20% de la población que vive de las changas de un sector de la población que hace arreglar el jardín, que hace una mejora” en su casa. “Cuando esa clase media empieza a pasar a la mitad en el consumo deja de dar propina”, señaló.

“Estoy repitiendo las palabras del 2001. Esto es lo que está sucediendo hoy. Hoy la gente que hace changas no puede. El que te ofrece trabajo te lo ofrece a un precio que la clase media no puede pagar”, apuntó.

En tanto, dijo que ahora la clase media empieza a hacer lo que antes era trabajo de otras personas, como lavar el auto. En ese sentido, recordó que en diciembre de 2001 los cartoneros le decían que “no tenían comida para darles todos los días” a sus hijos. “Eso fue el 8 de diciembre. Lo que se está produciendo a pasos agigantados en todos lados es que no hay propina. No hay changa”, indicó.

Además, hizo referencia al trabajo independiente. “Se va acercando, incluso cada vez más gente de clase alta dice que no puede pagar la matrícula de los hijos” en las escuelas privadas, afirmó.

“El efecto derrame es todos damos trabajo a todos. La alta inflación produce un recorte de los gastos y una prevalencia sobre aquellos gastos necesarios y uno tiende a no dar al otro. Le pido a esa gente que haga ese esfuerzo, que no quiera ahorrar en quitarle el trabajo a otro. Este fue uno de los desencadenantes más importantes de la crisis del 2001″, enfatizó. “Con estos niveles de inflación que no van a parar, sino que van a crecer, esto no tiene salida”, advirtió.

“Todavía no es el tiempo de un estallido social”

Consultada sobre por qué no hay un estallido social, Carrio afirmó: “Porque todavía no es el tiempo” . “Las sociedades hay un día en que cobran todo. Siempre me preguntaba en el 2001 cómo es posible que esta sociedad no reaccione. Pero un día... Yo decía un puchero cuando está en ebullición empiezan a saltar el zapallo, la papa… Esto está en ebullición”, indicó.

La exlegisladora advirtió que “este problema se va a agravar a diciembre”. Después del Mundial de Qatar “chocamos”, alertó.

“Estamos en el marco de una crisis mundial con posibilidades nucleares, con una segura derrota de los demócratas y una oleada fascista. Muy pre Segunda Guerra Mundial, pero acá se agrava. El razonamiento es que Argentina está condenada al éxito porque tenemos el campo. ¿Qué nos salvó del quiebre de septiembre? El campo”, dijo.

Sin embargo, afirmó que “el campo no va a ser el milagro” porque “estamos viviendo la segunda mayor sequía que hemos visto en todas nuestras vidas. La Pampa Húmeda está quebrada la tierra. La cosecha de trigo en la mejor de las condiciones va a estar en 50%. Es posible que si no llueve los daños sean mucho peores”, prosiguió.

“Algunos no saben si van a poder sembrar la cosecha gruesa, que es la que trae los dólares de marzo. En las condiciones de hoy no hay para sembrar de la cosecha gruesa. Esto por lo menos en la mitad del país. Entonces no va a haber esa liquidación. No hay negocio posible. Y los que retienen soga no van a liquidar porque con tantos tipos de cambio prefieren esperar”, señaló.

Elisa Carrió dijo que Sergio Massa “es un inmoral”

Carrio además calificó de “pésima” la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa. “Es un inmoral. Lo que él hace es la típica mentira cortoplacista que se inicia en la época del peronismo, tener tipos de cambio distintos. Hace especies de juegos de magia”, indicó. 22.28

En diciembre no vamos a tener reservas. En ese marco es final. Final es que fracasa el plan de Massa. Final es la posibilidad de crisis social. Ahí es donde estamos. Si esto es así, que puede ser diciembre, enero o lo que sea, aquí hay un personaje. Mentira es una mentira de primavera. A partir de esta crisis económica (...), ¿cuál es la persona pública que puede tener un rol. Cristina Kirchner no. Es Alberto Fernández curiosamente porque, si bien fracasó en su gobierno, la pelea de fondo hoy está entre democracia y dictadura”, dijo.

Al respecto, afirmó que el Presidente “puede asegurar los canales institucionales para que haya una salida democrática. En esto incluyo que haya PASO para resolver los problemas del peronismo y las candidaturas de Junto por el Cambio y que haya boleta única para transparentar la elección”, señaló. “Él se va como un muy mal Presidente, pero se fue ir como un presidente que garantizó la democracia en un momento de caos”, dijo.

Qué dijo sobre Cristina Kirchner

Carrió dijo que está convencida de que Cristina Kirchner estará condenada a fin de año “sin condena firme por la obra pública. La cantidad de pruebas que hay son enormes”, indicó.

“Si ya tenés un procedimiento por asociación ilícita, tiene que haber prisión preventiva. Aunque no se dé, ella va a ser condenada”, aseguró y alertó que si le dan la libertad domiciliaria, ese derecho tendría que ser extendido a quienes están condenados por violaciones a los derechos humanos.

Además, dijo que la eliminación de las primarias no va a tener los votos necesarios. “El principal actor que necesita primarias es el PJ porque Juntos por el Cambio de alguna manera va a armar una interna abierta”. “La interna se va a dar. No tengo ninguna duda”, enfatizó.