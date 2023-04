Carrió dijo que “Macri quiere estar con Milei” y reavivó la interna de Juntos por el Cambio La socia fundadora de Cambiemos acusó al ex mandatario de no querer estar más vinculado al radicalismo y a la Coalición Cívica. El precandidato libertario le respondió y la calificó de “traidora” . Un ex funcionario macrista también salió al cruce.