Carrió pidió que la ciudadanía no escuche a Milei "porque es nocivo"

La ex legisladora y referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió instó este jueves a la ciudadanía a no escuchar "al presidente (Javier Milei) porque es nocivo", y renovó sus críticas contra el mandatario por sus formas y el lenguaje soez que utiliza para descalificar a sus adversarios.

"Cuando se pierde el respeto, se pierde la dignidad humana. No escuchen al Presidente porque: es nocivo para nuestros hijos y para nuestra conciencia moral", sentenció la fundadora del ARI.

Asimismo, y en un posteo en la red social X, Carrió sostuvo que "la política es pedagogía o es tóxica y enferma".

Asimismo, añadió: "Y a los jóvenes les recomiendo que lean lo último de Byung-Chul Han sobre el respeto. ¡Está buenísimo!".

Por otra parte, y pocas horas atrás, Carrió había expresado su preocupación porque "la recesión es enorme y algunas cosas me recuerdan demasiado al pasado".

"Es claro que está escondiendo algo el gobierno. Puede ser el retiro de fondos de capitales o problemas para el financiamiento de la deuda de corto plazo", posteó este miércoles, en referencia al denominado "corralito" que se había implementado tras la crisis de 2001, durante la gestión de Domingo Cavallo como ministro de Economía durante la administración de Fernando De la Rúa.

Los embates de la ex legisladora chaqueña contra el mandatario incluyen, además, una denuncia por 'abuso de autoridad en un contexto de violencia de género mediática, digital e institucional', en perjuicio de la periodista María Eugenia Duffard, quien había entrevistado a Máximo Kirchner.

El mandatario, en sus redes, se refirió directamente a la periodista con expresiones como "basura inmunda", "zurda inmunda" y "basura corrupta".