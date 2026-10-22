Catamarca otorgará 3.500 becas para capacitarse en inteligencia artificia

El Gobierno de Catamarca firmó un convenio con la Universidad Siglo 21 para otorgar 3.500 becas de formación en inteligencia artificial, programación, negocios digitales y otras competencias laborales vinculadas con las transformaciones del mundo del trabajo. La propuesta, denominada Catamarca Potencia Talento, tendrá su primera cohorte en diciembre y se incorporará a la plataforma del Campus de Entrenamiento Laboral.

La firma del acuerdo se realizó en Córdoba y contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil; la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, y autoridades de la universidad. El convenio establece una nueva etapa de articulación entre el sistema educativo, la capacitación para el trabajo y las necesidades de los sectores productivos.

A través del Ministerio de Educación y Trabajo, el programa permitirá ampliar las oportunidades de acceso a conocimientos tecnológicos y herramientas laborales, con una modalidad que busca facilitar la participación de personas de distintos puntos de la provincia.

La iniciativa se inscribe en la continuidad de AURA (Acceso Universitario a Rutas de Aprendizaje) y consolida una propuesta orientada a fortalecer las posibilidades de capacitación de los catamarqueños. En este marco, la incorporación de nuevas becas representa una ampliación de la experiencia desarrollada durante la primera etapa del programa.

La experiencia de las primeras 500 becas

Uno de los antecedentes que sustentan esta nueva convocatoria es la experiencia de las primeras 500 becas, en las que el 70% de los alumnos son del interior provincial. Este dato refleja el alcance territorial que tuvo la propuesta y la participación de estudiantes que viven fuera de la capital.

La presencia de alumnos de distintos departamentos constituye un aspecto central para la continuidad de la iniciativa, que busca acercar oportunidades de formación universitaria y tecnológica a quienes desean capacitarse sin que su lugar de residencia sea un impedimento.

A partir de esa experiencia, el Gobierno provincial amplía el alcance de AURA mediante una nueva oferta formativa que incorpora áreas relacionadas con la inteligencia artificial, la programación y las actividades digitales. El objetivo es extender las posibilidades de acceso a conocimientos que permitan desarrollar nuevas competencias y responder a los cambios que atraviesan las actividades laborales y productivas.

Con Catamarca Potencia Talento, la Provincia busca dar continuidad a una política de formación que vincula educación y empleo, con especial atención a las oportunidades disponibles para quienes viven en el interior. La ampliación de la cantidad de becas permitirá sumar nuevos participantes y diversificar las alternativas de capacitación.

Once trayectos formativos sobre tecnología y negocios

La propuesta contempla once trayectos formativos que abarcan conocimientos técnicos, herramientas para el desarrollo de negocios y competencias necesarias para desempeñarse en entornos digitales.

La oferta incluye las siguientes áreas:

Inteligencia artificial aplicada a entornos productivos, orientada a incorporar conocimientos relacionados con el uso de estas tecnologías en actividades de producción.

Programación inicial y avanzada, con alternativas de aprendizaje para distintos niveles de formación.

Marketing y publicidad digital, vinculados con las estrategias de comunicación y promoción en plataformas digitales.

Ciberseguridad, enfocada en los conocimientos relacionados con la protección de sistemas y entornos tecnológicos.

Seguridad de la información y redes, con contenidos vinculados con la protección y el funcionamiento de los sistemas de comunicación.

Negocios digitales, orientados al desarrollo de actividades comerciales en entornos tecnológicos.

Comercio electrónico, relacionado con las operaciones comerciales mediante plataformas digitales.

Soporte y atención al cliente en entornos digitales, centrado en las tareas de asistencia y vinculación con usuarios a través de medios tecnológicos.

Educación financiera, destinada a incorporar conocimientos y herramientas para la gestión de las finanzas.

En conjunto, los trayectos buscan ampliar las posibilidades de formación en áreas que forman parte de la transformación digital. La propuesta no se limita a los conocimientos técnicos, sino que también incorpora habilidades que resultan necesarias para el desempeño laboral.

Entre ellas se encuentran la colaboración, la responsabilidad y la capacidad de adaptación a los cambios, competencias que serán trabajadas durante el proceso formativo junto con los contenidos específicos de cada trayecto.

Cursado virtual, tutorías y seguimiento académico

El cursado será virtual, una modalidad que permitirá a los participantes acceder a la formación desde sus lugares de residencia. Esta característica adquiere relevancia en el marco de una iniciativa que busca ampliar la participación de estudiantes de los distintos departamentos de Catamarca.

El esquema de capacitación contará con tutorías y seguimiento académico para acompañar a los becarios durante sus estudios y favorecer la finalización de los trayectos. De esta manera, el programa prevé instancias de acompañamiento que complementarán el acceso a los contenidos educativos.

La formación combinará el aprendizaje de herramientas técnicas con el desarrollo de capacidades vinculadas con la organización del trabajo, la responsabilidad y la colaboración. También se abordará la adaptación a los cambios, una habilidad contemplada dentro de los objetivos de capacitación.

La propuesta apunta así a ofrecer una formación que contemple tanto los conocimientos propios de cada área como las competencias necesarias para desenvolverse en diferentes ámbitos laborales.

El Campus de Entrenamiento Laboral

La incorporación de Catamarca Potencia Talento al Campus de Entrenamiento Laboral permitirá fortalecer la relación entre las instancias de capacitación y las demandas de las empresas y los sectores productivos. La articulación contempla acciones orientadas a acompañar la empleabilidad de los participantes, facilitar la difusión de los perfiles de quienes finalicen sus estudios y favorecer su vinculación con oportunidades laborales.

Estas acciones se desarrollarán en coordinación con las herramientas del Portal de Trabajo, con el propósito de conectar la formación adquirida con posibilidades de inserción laboral. La propuesta establece, de esta manera, un vínculo entre el proceso educativo y las necesidades de los ámbitos productivos.

El programa busca que las becas no representen solamente una instancia de acceso a conocimientos, sino que también formen parte de un esquema de articulación entre capacitación, perfiles profesionales y oportunidades de empleo.

La participación del Ministerio de Educación y Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Productivo en el acuerdo se enmarca en esta relación entre formación y producción, mientras que la incorporación de la Universidad Siglo 21 aporta el componente académico previsto para el desarrollo de los trayectos.

Inscripciones y comienzo de la primera cohorte

La primera cohorte comenzará en diciembre, de acuerdo con lo establecido para la implementación de Catamarca Potencia Talento. Además, está prevista la incorporación de nuevos grupos de manera mensual, lo que permitirá organizar el ingreso de participantes en distintas etapas.

Las fechas de inscripción, los cupos disponibles para cada trayecto y las condiciones de postulación serán comunicados a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación y Trabajo.

Por el momento, la información sobre el procedimiento de inscripción y los requisitos específicos deberá consultarse en las comunicaciones oficiales que difunda esa cartera. Allí se darán a conocer los detalles necesarios para quienes estén interesados en acceder a alguna de las becas.

La propuesta comprende un total de 3.500 oportunidades de formación y abarca áreas que van desde la programación y la inteligencia artificial hasta el comercio electrónico, la seguridad informática y la educación financiera.