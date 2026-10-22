Monti se reunió con Santilli y analizaron el potencial económico de Catamarca

El diputado provincial Francisco Monti fue recibido por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, en un encuentro en el que la conversación estuvo centrada en el desarrollo económico del Noroeste Argentino (NOA), con especial atención a la situación y las perspectivas de Catamarca.

Durante la reunión, ambos abordaron el escenario que se abre para la región a partir del interés inversor en sectores estratégicos como la minería, la energía y la producción regional. En ese marco, también analizaron el rol de las políticas nacionales en el proceso de desarrollo y las condiciones que acompañan las oportunidades económicas del territorio.

El intercambio puso el foco en las perspectivas del NOA dentro del esquema de crecimiento del país, en un contexto en el que las posibilidades de inversión y la articulación de las actividades productivas forman parte de la discusión sobre el futuro económico regional.

Minería, energía y producción regional en el horizonte

Uno de los ejes del diálogo fue el potencial de la región para ampliar sus oportunidades de desarrollo a partir de las inversiones en minería, energía y producción regional. Estos sectores ocuparon un lugar relevante en el análisis del escenario económico que se presenta para el Noroeste Argentino y, particularmente, para Catamarca.

En ese sentido, la conversación también contempló la incidencia de las políticas nacionales en el desenvolvimiento de estas actividades. El análisis vinculó las oportunidades de inversión con la estrategia de desarrollo del país y con las posibilidades de que la región consolide su participación en los circuitos económicos de mayor alcance.

Otro de los puntos abordados fue el potencial del NOA para integrarse a los mercados internacionales. Esta perspectiva formó parte de la revisión del lugar que ocupa la región en la estrategia nacional de desarrollo y de las oportunidades que podrían acompañar su inserción económica.

Infraestructura y conectividad, claves para el desarrollo local

La infraestructura y el desarrollo local tuvieron un lugar central durante el encuentro entre Monti y Santilli. Ambos temas fueron abordados como ejes que acompañan el crecimiento de las inversiones y que se vinculan con las condiciones necesarias para fortalecer la actividad económica en el territorio.

Entre los aspectos tratados se destacaron la conectividad, la logística y el fortalecimiento de las economías del interior provincial. Estos componentes integraron la agenda de conversación por su relación con el desarrollo de las actividades productivas y con las posibilidades de crecimiento de las distintas zonas de la provincia.

La infraestructura, en este marco, quedó incorporada al análisis de las perspectivas económicas regionales junto con los sectores productivos y las políticas nacionales. La discusión contempló tanto las oportunidades asociadas al interés inversor como los factores vinculados al desarrollo local.