Carrizo pide informe de la situación real del Polo Productivo de Pomán

En el marco de la tercera sesión ordinaria, tomó estado parlamentario el proyecto de la diputada Silvana Carrizo mediante el cual se solicita al Ministerio de Producción de la provincia de Catamarca, informe acerca de la existencia o no de actividad en el Polo Productivo del departamento Pomán ubicado en El Pajonal.

"Este tipo de obras que no son más que Elefantes Blancos, no solo defrauda al erario público, sino también las nobles aspiraciones de los ciudadanos de Pomán, los que claramente no vieron mejorada su situación ni tampoco tuvieron los beneficios de la generación de empleo, ni el fomento de la economía local" enfatiza la legisladora entre sus fundamentos.

En explicaciones de Carrizo, el Polo Productivo que consta de cinco galpones destinados a la cría de pollos se encuentran abandonados, al igual que la planta faenadora de pollos con maquinaria de primer nivel.

De igual manera señala que dentro del mismo Polo Productivo se encontraban los corrales para la cría de ovinos y caprinos en los que actualmente no existe un solo animal, situación que se repite en corrales de cerdos donde se encuentran tres especímenes en una extensión de casi un cuarto de hectárea alambrada. "La Planta Procesadora de Alimentos Balanceados, que se anunció con todos los estandartes, se encuentra cerrada y a la fecha se desconoce cuál es la naturaleza de su utilidad" remarca tras señalar en otro tramo que se desconocen también los recursos que genera el Polo Productivo, y si la Municipalidad de Pomán percibe dinero por esa locación, teniendo en cuenta que tampoco se conoce el motivo por el que resto de las instalaciones se encuentran abandonadas, y el destino del Polo Avícola que no se encuentra funcionando.

Según enfatiza la Diputada "hoy se trata de estructuras abandonadas, que salieron del bolsillo de los catamarqueños, ante un gobierno Municipal que no tuvo la capacidad de transformar esa inversión en Establecimientos Productivos, y aun así el Gobierno de la Provincia continúo desembolsando recursos sin un control mínimo de la viabilidad del mismo. Tiempo después celebrarían el convenio de locación, y en esta línea de criterio suponemos que tampoco saben si dicho emprendimiento continua vigente".

Apuntando que sin dudas el proceder quedaría configurado en malversación de fondos además de incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos, ambos tipificados penalmente por la naturaleza perjudicial contra la Administración Pública, Carrizo destaca la necesidad de solicitar la intervención del Ministerio de Producción, como asi también de la Municipalidad de Pomán, "ya que dicha conducta negligente, malversadora y desaprensiva con los recursos de todos, no puede continuar encubierta por la indiferencia. Es preciso delimitar la responsabilidad política, civil y penal, de los funcionarios que incumplen con el mandato establecido en el texto fundamental y, que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales graves" subraya.

Información

La Diputada requiere información acerca de la organización administrativa; cuánto dinero se necesitó para la puesta en marcha y finalización del Polo productivo. Discriminando cada inversión Conforme a las Etapas anunciadas; Informe acerca del Cumplimiento del Contrato de Locación de la Faenadora y la Planta Procesadora de Alimento Balanceado.

El pedido señala remitir a la Municipalidad de Pomán para que proceda a informar acerca de: Utilidad del Polo Productivo, así como los balances correspondientes a los Últimos seis años; cantidad de Personas de la Localidad de Pajonal empleadas en el Polo Productivo; y Pagos percibidos en virtud del contrato de Locación de la Planta Procesadora de Alimentos y la Faenadora Multiespecie.