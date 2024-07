Casa Rosada envió las invitaciones: gobernadores confirmados y los que podrían sorprender

El gobierno de Javier Milei comenzó a enviar ayer las invitaciones para el acto en conmemoración del Día de la Independencia en Tucumán, que incluirá la firma del postergado Pacto de Mayo. Los primeros en recibirlas fueron los gobernadores de la oposición dialoguista y, en tiempo de descuento, el oficialismo empieza a contar adhesiones.

Confirmaron asistencia la mayoría de los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio, los que pertenecen a fuerzas políticas provinciales y cuatro peronistas aliados a Milei. Los referentes de Unión por la Patria todavía no fueron de la partida del primer envío, pero de manera anticipada comenzaron a avisar que no participarán.

“No es un acuerdo, es una imposición de diez títulos que hay que ir a firmar sin conversarlo previamente. No se puede acordar algo que no se sabe qué es, porque están los diez puntos, pero no se sabe el contenido de esos diez puntos”, dijo el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, al finalizar un encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para el traspaso de obras públicas a la provincia.

Cuando avance la convocatoria, serán incluidos en las invitaciones todos los expresidentes, entre ellos Cristina Kirchner y Alberto Fernández, fuertemente cuestionados desde el oficialismo por la “pesada herencia” que recibió Milei, e Isabel Perón, según confirmaron desde el Gobierno.

Poroteo de asistencias al Pacto de Mayo

Si bien el Gobierno anunció que junto al acto por el Día de la Independencia se firmará el Pacto de Mayo, en las invitaciones que comenzó a cursar, solo menciona la actividad en Tucumán para el lunes próximo, a las 23. La consigna es vestir “traje oscuro”.

Dirán presente el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y los gobernadores de JxC de Chaco, Leandro Zdero; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de San Juan, Marcelo Orrego, y de San Luis, Claudio Poggi.

Mientras que restan confirmar asistencia, pero en el Gobierno dan por descartado que serán de la partida, el chubutense Ignacio Torres y el santafesino Maximiliano Pullaro. En tanto que el correntino Gustavo Valdés podría condicionar su presencia al avance en la investigación por la desaparición de Loan Peña.

También asistirán los gobernadores de fuerzas políticas provinciales Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), además de los del peronismo aliado a Milei: Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca) y el anfitrión, el tucumano Osvaldo Jaldo. En ese grupo, el único que todavía no confirmó su participación es el santacruceño Claudio Vidal.

Entre los gobernadores de Unión por la Patria, tanto Quintela, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) acordaron no adherir al Pacto de Mayo, mientras que Gerardo Zamora (Santiago del Estero), que tiene un vínculo menos tenso con Milei, no definió si suscribirá.

Vaivenes para la firma del Pacto de Mayo

Cuando el Presidente habló por primera vez del Pacto de Mayo, el Gobierno venía de su primera derrota legislativa, obligado a retirar la versión original de la Ley Bases, desguazada por la Cámara de Diputados con el impulso de los hoy gobernadores dialoguistas.

Milei condicionó la firma del acuerdo a la sanción de la versión acotada de la Ley Bases, que finalmente podrá concretarse 45 días después de la fecha prevista originalmente. Será con la celebración del Día de la Independencia, en Tucumán, y en el oficialismo esperan que sea una fiesta también del primer triunfo parlamentario de la gestión libertaria.

Con Francos a la cabeza de las negociaciones, Milei consiguió que el Congreso sancionara tanto la Ley Bases como el paquete fiscal, dos iniciativas que considera clave, desde lo simbólico, pero también desde el contenido, fundamentalmente para ratificar el camino hacia la desregulación económica y el achicamiento del Estado.

Francos fue la llave que permitió destrabar votos de legisladores que responden a los gobernadores, incluso varios peronistas que acompañaron, por ejemplo, la marcha atrás en la quita del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría o el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La moneda de cambio fue la obra pública que, primero, el Gobierno nacional frenó a cero y que, tras las negociaciones, combinó un traspaso bajo las órbitas provinciales con un compromiso de finalización de algunas estratégicas o muy avanzadas en el proyecto.

El éxito de esos acuerdos se verá cristalizado el próximo martes, cuando sean más los gobernadores que adhieran al demorado Pacto de Mayo que los que se resistan a hacerlo. Todos, de uno y otro lado, miran a las elecciones legislativas de 2025, como próximo paso. (Fuente TN)