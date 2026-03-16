Caso Cripto: el oficialismo descarta delito y apunta a un "show político"

Tensión en Balcarce 50 tras un fin de semana convulsionado

El escenario político nacional atraviesa una de sus etapas más críticas tras un fin de semana marcado por la agitación y las revelaciones judiciales que han sacudido las estructuras del poder. En las filas oficialistas, la decisión ha sido tomada con una firmeza absoluta: se descarta de manera tajante que el presidente Javier Milei asista al Congreso de la Nación. Esta negativa surge como una respuesta directa al llamado de los bloques opositores, quienes exigen que el mandatario brinde explicaciones exhaustivas sobre su presunta vinculación en la denominada causa $LIBRA, un tema que el Gobierno considera agotado desde el punto de vista jurídico.

Desde el corazón de la Casa Rosada, las fuentes oficiales han comenzado a articular una defensa técnica y política para blindar la figura del jefe de Estado ante lo que consideran un embate injustificado. A pesar de la fuerte presión legislativa, el círculo íntimo del mandatario asegura que las nuevas pruebas aportadas en el marco de la investigación no aportan ningún elemento de valor real al expediente. La postura del Ejecutivo es que el proceso judicial ha perdido toda legitimidad, alegando que la causa se encuentra profundamente afectada por irregularidades graves en el manejo de la evidencia y en la cadena de custodia de la misma.

El polémico hallazgo en el dispositivo de Novelli

El foco del conflicto se reavivó tras el peritaje realizado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal. De acuerdo con la información oficial recolectada por los peritos, se habría filtrado un supuesto contrato millonario entre el líder libertario y el empresario norteamericano Hayden Davis. Este documento, que la querella considera una pieza clave, fue hallado en un dispositivo perteneciente al imputado Mauricio Novelli, lo que generó una reacción inmediata por parte de los abogados defensores y los voceros gubernamentales.

Además del mencionado contrato, los expertos detectaron una eventual conversación entre miembros del Gobierno y Novelli fechada el 14 de febrero de 2025, coincidiendo con el día en que se produjo la polémica difusión de la criptomoneda que posteriormente sufrió un desplome total en su valor de mercado. Ante la difusión de estos datos, un importante funcionario sentenció ante la agencia Noticias Argentinas que la investigación carece de fundamentos sólidos, afirmando que el proceso está ultra viciado y que no se protegió el cuidado de la prueba, lo que en su visión torna a todo el material en algo completamente inválido para un juicio justo.

La descalificación del oficialismo al llamado opositor

La respuesta hacia el Poder Legislativo, y en particular hacia el diputado Maximiliano Ferraro, quien se desempeña como presidente de la Comisión Investigadora, ha sido de un rechazo total y sin matices. Ferraro ha reclamado con insistencia la presencia del Presidente para esclarecer el entramado de lo que la oposición califica como una estafa cripto, pero desde el círculo rojo libertario la respuesta fue lapidaria al asegurar que no va a asistir nadie y sugerir de forma irónica que el legislador disfrute de sus minutos de fama mediática.

El Gobierno sostiene con vehemencia que la causa debiera haberse cerrado debido a que no existe la configuración de un delito penal en los hechos descriptos. Según la mirada oficial, el expediente se sostiene en el tiempo exclusivamente porque el tema es utilizado como una herramienta mediática y política por parte de los sectores que buscan desestabilizar la gestión. Para los estrategas de la Libertad Avanza, la falta de integridad de la prueba es el argumento central para invalidar cualquier pretensión de avance judicial en contra del mandatario nacional.

Cuestionamientos a la Procuración y filtraciones

La mesa chica que respalda a Javier Milei ha decidido trasladar la carga de la responsabilidad hacia la Procuración General de la Nación por las constantes filtraciones de datos sensibles. Por los pasillos de Balcarce 50, la preocupación de los funcionarios no reside en el contenido de los mensajes o del contrato, sino en la vulnerabilidad del sistema judicial argentino. Se preguntan con insistencia cómo es posible que se filtren documentos de una investigación que tiene una cadena de custodia estricta dada la relevancia institucional de los involucrados.

En el Gobierno aseguran que la preocupación debiera estar centrada en investigar por qué se filtran estas piezas del expediente en lugar de perseguir una causa que consideran inexistente. Esta contraofensiva busca desviar el eje de la discusión pública desde la presunta participación presidencial en el token $LIBRA hacia una supuesta irregularidad judicial sistémica. Al calificar el proceso como un show político, el oficialismo intenta reforzar la idea de que la causa es una construcción destinada al consumo de la opinión pública, carente de cualquier sustento legal que amerite la presencia del Presidente en el recinto del Congreso.