Máximo Kirchner: "La prioridad del próximo gobierno peronista tiene que ser el desendeudamiento"

En un contexto político marcado por la inestabilidad económica, el diputado nacional de Unión por la Patria y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, subrayó la necesidad de que un futuro gobierno de signo peronista ponga el desendeudamiento de Argentina como su principal objetivo. En sus declaraciones televisivas de hoy, Kirchner enfatizó que la deuda contraída en los últimos años no ha beneficiado al país ni a su población, y que la gestión de la deuda debe tener en cuenta, en primer lugar, a la gente.

Kirchner argumentó que la deuda tomada durante el gobierno de Mauricio Macri -que asciende a 60-70 mil millones de dólares- no ha traído consigo mejoras sustanciales en áreas clave como la educación, la infraestructura o la competitividad económica del país. En cambio, afirmó que los fondos de esa deuda no se han reflejado en "escuelas, universidades, viviendas, asfalto, rutas ni en la mejora de la logística para la economía". Según el líder camporista, la deuda contraída no solo no ha beneficiado a los sectores más necesitados, sino que también ha dejado de lado la posibilidad de generar condiciones que favorezcan el crecimiento económico y la competitividad del país.

El desajuste entre deuda y calidad de vida

Kirchner también fue contundente al afirmar que alcanzar el equilibrio fiscal sin tener en cuenta la realidad social de los argentinos es una tarea que solo podría ser cumplida por alguien carente de empatía y humanidad. En este sentido, el diputado sostuvo que los equilibrios fiscales deben ser construidos "con la gente adentro", subrayando que la verdadera estabilidad económica solo se logrará cuando las políticas públicas estén orientadas a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

El líder de La Cámpora destacó que el acceso a la vivienda y la propiedad privada es cada vez más restringido para los argentinos, a pesar de los discursos oficiales que exaltan la propiedad privada. Según Kirchner, este es un claro ejemplo de que las promesas de progreso económico no se están materializando en mejoras tangibles para la población.

Una mirada crítica al FMI y la gestión Macri

Kirchner no dudó en responsabilizar al Fondo Monetario Internacional (FMI) por su rol en el incremento de la deuda externa. En su intervención, el diputado destacó la irresponsabilidad del FMI al haber otorgado préstamos sin tener en cuenta la capacidad de repago de la Argentina. Al respecto, mencionó que, si bien la deuda fue tomada durante la presidencia de Macri, el FMI debe asumir su parte de responsabilidad en la crisis económica que ha generado. A este respecto, Kirchner sostuvo que el acuerdo con el FMI debe ser renegociado de manera que el peso de la deuda no recaiga sobre los argentinos, quienes, según él, no han visto reflejado el impacto de esa deuda en su bienestar.

En su intervención, Kirchner recordó cómo la ex presidenta Cristina Kirchner dejó la presidencia en 2015 con "cero deuda" con el FMI, contrastando esa situación con la actual cifra que supera los 60 mil millones de dólares. Este aumento de la deuda externa, según el diputado, no ha tenido ningún efecto positivo en la calidad de vida de los argentinos ni en el sector empresarial, que sigue enfrentando un entorno económico difícil y una falta de mejoras en las condiciones crediticias y logísticas.

Cristina Kirchner y el contexto político actual

Además de centrarse en la cuestión económica, Kirchner abordó la situación personal y política de su madre, Cristina Kirchner, quien se encuentra con prisión domiciliaria tras ser condenada por diversas causas judiciales. El diputado defendió a su madre, calificándola como una "mujer firme, inteligente, estudiosa y trabajadora", y denunció la injusticia de su situación. Afirmó que la "casta" política, en referencia a ciertos sectores del poder, sigue libre mientras Cristina atraviesa este proceso judicial.

A juicio de Kirchner, la firmeza de su madre es un ejemplo que debe ser seguido por todos aquellos que luchan por un cambio positivo en el país. En este sentido, el líder de La Cámpora instó a aprender de la voluntad de Cristina Kirchner para "dar vuelta la taba" y encaminar nuevamente a Argentina hacia un futuro más justo.

Reflexión sobre la interna peronista y la experiencia del Frente de Todos

Por último, Máximo Kirchner se refirió a la discusión interna en el peronismo y a los errores cometidos durante la experiencia del Frente de Todos. Según el diputado, el peronismo debe asumir que en 2015 dejó el poder con una plaza llena, es decir, con una importante base de apoyo popular, pero que, ocho años después, en 2023, la plaza está vacía, reflejando la pérdida de respaldo por parte de la ciudadanía.

Para Kirchner, este contraste marca la necesidad de una discusión seria dentro del peronismo, en la cual no se busque engañar a la gente por un par de votos. El diputado hizo un llamado a la reflexión para no repetir los errores de la gestión anterior y apuntó a que el futuro del peronismo debe estar basado en una responsabilidad colectiva que permita reconstruir la unidad y el apoyo popular.