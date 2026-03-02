Embajador de Israel: "Por ahora no vemos una amenaza directa en la Argentina"

El embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, aseguró que, pese a la creciente tensión en Medio Oriente y a las recientes acciones militares contra objetivos vinculados a Irán, su país no detecta por el momento una amenaza directa sobre territorio argentino.

No obstante, confirmó que se reforzaron los protocolos de seguridad en la embajada en Buenos Aires y en instituciones de la comunidad judía. En declaraciones a Radio Rivadavia, explicó que la sede diplomática trabaja con normalidad, aunque bajo medidas preventivas adicionales, y sostuvo que el objetivo es que "el terrorismo no detenga la actividad cotidiana ni la vida democrática".

El recuerdo de los atentados en Buenos Aires

Sela enmarcó la actual coyuntura en lo que describió como una trayectoria prolongada del régimen iraní de ataques y operaciones contra civiles en distintos países.

En ese contexto, recordó los atentados perpetrados en Buenos Aires contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que dejaron decenas de muertos y centenares de heridos. Según señaló, aquellos ataques tuvieron como objetivo "matar argentinos inocentes" y forman parte de un patrón de acciones atribuidas a Teherán y a estructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní.

La designación de Ahmad Vahidi

El embajador consideró "totalmente lógico" que, tras los últimos episodios de tensión con Estados Unidos e Israel, Irán haya designado como jefe de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Vahidi, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol por su presunta participación en el atentado contra la AMIA.

Para Sela, ese nombramiento constituye una señal política que exhibe la orientación del régimen iraní y su falta de voluntad de cooperar con la justicia internacional. Lo calificó como "una vergüenza para el propio régimen" y sostuvo que refuerza la necesidad de mantener la atención internacional sobre los antecedentes de Irán en materia de terrorismo y derechos humanos.

Seguridad y seguimiento de la situación

El diplomático también vinculó los atentados ocurridos en la Argentina con otros hechos registrados en países como Bulgaria, India y Tailandia, y sostuvo que el régimen iraní demuestra el mismo desprecio por la vida humana cuando reprime protestas internas en su propio territorio.

Mientras tanto, las autoridades israelíes en Buenos Aires aseguraron que continuarán con sus actividades habituales, manteniendo coordinación con las fuerzas de seguridad argentinas y siguiendo de cerca la evolución del escenario regional.