Aeropuertos Argentina presentó el proyecto de remodelación y ampliación del Aeropuerto de Catamarca, una intervención que contempla una inversión de US$ 4 millones y permitirá renovar distintos sectores de la terminal de pasajeros, incorporar nuevos espacios de atención y mejorar las condiciones de circulación, seguridad y permanencia de quienes utilizan las instalaciones.

La propuesta comprende una superficie total de 1.950 metros cuadrados, distribuidos entre 1.500 m² correspondientes a la remodelación de sectores existentes y otros 450 m² de nueva superficie construida. El objetivo es incrementar la capacidad operativa y funcional del edificio, con especial atención a los espacios públicos, las áreas de embarque y los servicios destinados a los pasajeros.

La iniciativa se enmarca en las necesidades de infraestructura que plantea el crecimiento de Catamarca y en las expectativas de una mayor actividad aeroportuaria para los próximos años. En ese escenario, la ampliación busca que las instalaciones puedan responder a una demanda creciente, tanto por el movimiento turístico como por el desarrollo de la minería y las economías locales.

Además de la inversión principal anunciada, se encuentran previstas obras adicionales de readecuación que tendrán continuidad durante 2027 y que representarán otros US$ 800 mil. De esta manera, el proyecto contempla distintas etapas de intervención que permitirán avanzar sobre las instalaciones actuales y completar nuevas mejoras.

Más espacio público, sanitarios y servicios

Uno de los principales sectores alcanzados por las obras será el hall público de la terminal, donde se realizará una ampliación y remodelación para mejorar las condiciones de acceso y circulación.

En ese espacio se incorporarán antecámaras de acceso y se desarrollará un nuevo núcleo de sanitarios, con el propósito de ampliar la superficie pública disponible dentro del aeropuerto y mejorar los servicios para quienes transitan por el edificio. La intervención también alcanzará el sector de embarque doméstico, que tendrá una configuración flexible para incrementar la cantidad de asientos en las áreas de espera. Esta reorganización permitirá disponer de mayor capacidad para los pasajeros antes de abordar sus vuelos.

A las mejoras en el espacio de embarque se sumará la construcción de nuevos sanitarios dentro de esa sala y la incorporación de nuevas áreas de gastronomía, ampliando la oferta de servicios disponibles durante la permanencia en el aeropuerto.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentran:

Hall público: ampliación y remodelación de los espacios existentes.

Accesos: incorporación de antecámaras para mejorar el ingreso a la terminal.

Sanitarios: desarrollo de un nuevo núcleo en el sector público y nuevos servicios en la sala de embarque.

Embarque doméstico: reorganización flexible para incrementar la cantidad de asientos en las áreas de espera.

Gastronomía: incorporación de nuevos espacios destinados a este servicio.

La distribución de las mejoras apunta a intervenir tanto en los sectores de circulación general como en aquellos utilizados por los pasajeros que esperan para abordar, con una reorganización de los espacios disponibles y una mayor capacidad de atención.

Nuevos controles de seguridad y equipamiento

Otro componente central del proyecto será la modernización del sistema de control de seguridad. Para ello, se contempla la reubicación y ampliación del sector destinado a estos procedimientos, que contará con dos máquinas de escaneo de equipajes y nuevo equipamiento.

La incorporación de estos dispositivos estará orientada a agilizar los controles durante la estadía de los pasajeros en el aeropuerto, mediante una reorganización del área y la ampliación de su capacidad operativa.

La renovación de este sector forma parte de una intervención más amplia que busca adecuar las instalaciones a las necesidades actuales de funcionamiento de la terminal. La mejora de los controles se complementará con los cambios previstos en las áreas de embarque, de manera que los pasajeros puedan disponer de espacios renovados durante las distintas etapas de su tránsito por el aeropuerto.

Las obras fueron coordinadas junto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y también contemplan trabajos en el sector de arribos, las veredas y las vialidades. Asimismo, se realizará la readecuación e incorporación de oficinas, dentro de un conjunto de intervenciones que alcanzará diferentes sectores de la infraestructura aeroportuaria.

Renovación de fachadas y accesibilidad

El proyecto también incluye una transformación de la imagen exterior de la terminal, mediante la renovación de las fachadas de acceso utilizadas por los pasajeros.

Para estos trabajos se incorporarán materiales de última tecnología e iluminación LED, con una propuesta que contempla además condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

La adecuación de los accesos y las fachadas se suma a las intervenciones previstas en las veredas y vialidades, por lo que la remodelación no estará limitada exclusivamente al interior del edificio, sino que alcanzará también los espacios vinculados con el ingreso y la circulación en el entorno de la terminal.

De esta manera, la obra combinará ampliaciones edilicias, incorporación de equipamiento, reorganización de espacios y renovación de sectores exteriores, con el propósito de disponer de instalaciones más funcionales y accesibles.

Ketchibachian destacó que las obras

La presentación del proyecto fue encabezada por Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina; Raúl Jalil, gobernador de la Provincia de Catamarca; Lucas Pérez Monsalvo, director de Infraestructura de Aeropuertos Argentina, y Sergio Rinaldo, gerente general de la Región Oeste de la compañía.

También participaron autoridades locales y miembros de la comunidad aeroportuaria.

Durante el encuentro, Ketchibachian destacó la importancia de la intervención y señaló que la empresa venía realizando pequeñas obras y modificaciones en el aeropuerto, aunque consideró que el proyecto presentado representa una iniciativa de mayor alcance para acompañar el desarrollo provincial.

"Hace tiempo venimos haciendo pequeñas intervenciones, pero sin dudas la obra más linda es la que venimos a anunciar hoy, para acompañar el crecimiento actual de la provincia, así como las expectativas de crecimiento futuro. Las obras tienen que llegar antes que los vuelos, para que el aeropuerto no sea nunca una limitante para el crecimiento", expresó.

Uno de los aspectos destacados por el CEO fue que los trabajos se ejecutarán sin cerrar el aeropuerto, una condición que exigirá adaptar las tareas de construcción a la continuidad de las operaciones habituales. En ese sentido, agradeció el compromiso de los integrantes de la comunidad aeroportuaria para acompañar el desarrollo de las obras y permitir que puedan realizarse sin generar impacto en los pasajeros.

"Vamos a hacer esta obra sin cerrar nunca el aeropuerto, por lo que le agradezco el esfuerzo a toda la comunidad aeroportuaria para poder adaptarse sin generar impacto al pasajero", manifestó.

El directivo también hizo referencia a la participación de las empresas locales en el desarrollo de la infraestructura y a la posibilidad de que la inversión tenga repercusiones en el empleo provincial. "A nosotros nos interesa que, además del crecimiento que acompaña en materia de turismo, minería y economías locales, estas obras permitan a las empresas locales participar en el desarrollo y que este crecimiento genere puestos de trabajo que queden en la provincia", agregó.

Jalil vinculó la ampliación con el crecimiento de los vuelos

Por su parte, el gobernador Raúl Jalil destacó el crecimiento de Catamarca y relacionó la ampliación aeroportuaria con las necesidades de conectividad que se proyectan para los próximos años.

El mandatario mencionó el acuerdo realizado con Aerolíneas Argentinas para incrementar los vuelos, además del desarrollo de la actividad minera y turística, como factores que plantean una mayor demanda de servicios de transporte aéreo.

"Catamarca está creciendo. Hemos hecho un acuerdo con Aerolíneas Argentinas para incrementar los vuelos, pero también está creciendo la minería y el turismo, y tenemos una proyección que indica que vamos a tener más necesidad de conectividad", sostuvo.

Jalil consideró que las mejoras previstas permitirán dar respuesta a esa demanda y expresó su agradecimiento a Aeropuertos Argentina por el trabajo que desarrolla para acompañar las necesidades de la provincia.

"Esta mejora viene a dar respuesta, por lo que estamos muy agradecidos del trabajo que está haciendo Aeropuertos Argentina para acompañar la demanda", señaló.

El movimiento de pasajeros y las operaciones durante 2026

Los datos de actividad registrados entre enero y octubre de 2026 muestran el movimiento que tuvo el Aeropuerto de Catamarca durante ese período, tanto en el segmento comercial como en la aviación general.

En esos diez meses se contabilizaron 68.868 pasajeros y 903 operaciones comerciales. A esos registros se sumaron 1.806 vuelos correspondientes al segmento de aviación general, que transportaron a otros 10.625 pasajeros. Las cifras permiten dimensionar el movimiento de la terminal y forman parte del contexto en el que se presenta el proyecto de ampliación y remodelación.

Actualmente, los vuelos comerciales regulares del aeropuerto son operados por Aerolíneas Argentinas, que conecta Catamarca con Buenos Aires mediante una frecuencia diaria. Además, se prevé que durante la temporada de verano las operaciones alcancen los 10 vuelos semanales, una proyección que se vincula con las expectativas de incremento de la conectividad aérea mencionadas durante la presentación.

El crecimiento de la actividad minera y turística, junto con el acuerdo para incrementar los servicios de Aerolíneas Argentinas, constituye parte del escenario planteado por las autoridades para justificar la necesidad de contar con una terminal con mayor capacidad y mejores prestaciones.

La inversión de Aeropuertos Argentina

Durante la presentación también se dieron a conocer cifras vinculadas con las inversiones que Aeropuertos Argentina realizó desde el inicio de su concesión, en 1998.

Desde entonces, la compañía destinó más de US$ 2.800 millones a obras de infraestructura en los 35 aeropuertos que forman parte de su red.

Dentro de ese total, durante los últimos cinco años la inyección de fondos para obras superó los US$ 1.000 millones.

A esas inversiones se agregan otros conceptos económicos vinculados con la actividad de la empresa:

US$ 2.800 millones: más de esa cifra destinada a infraestructura aeroportuaria desde 1998.

US$ 1.000 millones: más de ese monto invertido en obras durante los últimos cinco años.

US$ 1.060 millones: correspondientes a impuestos.

US$ 2.300 millones: destinados al pago de canon.

En este marco, la ampliación del Aeropuerto de Catamarca se incorpora al conjunto de intervenciones de infraestructura impulsadas por la compañía en los distintos aeropuertos bajo su concesión.