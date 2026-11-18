La Cámara de Diputados protagonizó este miércoles una jornada parlamentaria marcada por un revés para el oficialismo, luego de que fracasara por falta de quórum la sesión especial convocada para tratar un conjunto de proyectos impulsados por el Gobierno nacional. Entre las iniciativas centrales del temario figuraban la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos propuestas sobre las que el Ejecutivo buscaba avanzar en el Congreso.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, había convocado a los legisladores para las 12. Sin embargo, la cantidad de diputados que ocuparon sus bancas no alcanzó el número reglamentario necesario para abrir el debate. A las 12.31, cuando el tablero electrónico registraba apenas 126 legisladores presentes, Menem dio por fracasada la convocatoria.

El oficialismo necesitaba reunir 129 diputados para alcanzar el quórum. La diferencia de tres legisladores impidió que comenzara el tratamiento de los proyectos incluidos en el orden del día y dejó sin desarrollo una sesión que el Gobierno esperaba utilizar para conseguir avances parlamentarios sobre su agenda.

La caída de la convocatoria tuvo una inmediata repercusión dentro del recinto. Los integrantes de los bloques opositores celebraron con algarabía el resultado y comenzaron a entonar la Marcha de las Malvinas, en una escena que reflejó el impacto político del desenlace y el contraste con las expectativas que había expresado previamente el oficialismo.

La ausencia de Provincias Unidas y el MID fue determinante

Uno de los factores centrales para explicar el fracaso de la sesión fue la decisión de los diputados de Provincias Unidas de no ocupar sus escaños. Aunque estuvieron presentes en el recinto, optaron por no sentarse en sus bancas y, de esa manera, no contribuyeron a reunir el número necesario para habilitar el debate.

A esa decisión se sumó la ausencia de los dos diputados del MID, que tampoco se presentaron para aportar al quórum. La combinación de ambas situaciones terminó siendo determinante para que el oficialismo y sus aliados quedaran por debajo de la cantidad de legisladores requerida.

La postura de Provincias Unidas se convirtió en uno de los puntos decisivos de la jornada. La presencia física de sus integrantes en el recinto no se tradujo en una colaboración para abrir la sesión, por lo que el oficialismo no consiguió completar el número de diputados que necesitaba.

En un último intento por revertir el escenario, cuando faltaban pocos minutos para las 12.30, Martín Menem intercambió audios con Gisela Scaglia, presidenta del bloque de Provincias Unidas. El titular de la Cámara baja buscó persuadirla para que modificara la postura de su bancada y colaborara con el quórum. Sin embargo, las gestiones no tuvieron éxito y los legisladores mantuvieron su decisión.

La Ley Malvinas y la reforma del Banco Central sin tratamiento

La sesión tenía como uno de sus principales objetivos avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, identificada también como Ley Malvinas, y con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Ambas iniciativas formaban parte del conjunto de proyectos que el Gobierno pretendía llevar al recinto.

La discusión sobre la Ley Malvinas estaba atravesada por cuestionamientos vinculados con algunos artículos que incorporan modificaciones penales relacionadas con la injerencia extranjera y la libertad de expresión. Esos puntos concentraban buena parte de las objeciones planteadas alrededor del contenido de la propuesta.

Horas antes de que se frustrara la convocatoria, desde el Gobierno aseguraban que contaban con los votos necesarios para aprobar en general la iniciativa. También esperaban que Unión por la Patria acompañara una parte del proyecto, una expectativa que formaba parte de las conversaciones y proyecciones previas al debate.

En la Casa Rosada confiaban en conseguir la media sanción después de introducir nuevas modificaciones al texto. No obstante, dentro del propio oficialismo reconocían que todavía persistían diferencias sobre dos aspectos centrales: el organismo que tendría a su cargo la coordinación de las políticas estratégicas y el alcance de las sanciones previstas para los casos de injerencia extranjera.

Un temario que incluía acuerdos judiciales y comerciales

La convocatoria no estaba limitada a la Ley Malvinas y a la reforma del Banco Central. El orden del día también contemplaba otras iniciativas de relevancia institucional y económica que quedaron sin tratamiento como consecuencia del fracaso de la sesión.

Entre los asuntos previstos figuraban los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, referidos específicamente a dos áreas: los delitos de menores y los delitos contra la integridad sexual. El temario incorporaba, además, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), junto con la enmienda al Protocolo de Montevideo.

De esta manera, la sesión especial reunía proyectos vinculados con la soberanía nacional, el funcionamiento del Banco Central, la distribución de competencias judiciales y las relaciones comerciales entre bloques y Estados. Sin embargo, ninguno de esos asuntos pudo comenzar a debatirse debido a que el oficialismo no logró reunir el número mínimo de diputados.