El Gobierno finalmente aceptó retirar las listas colectoras del proyecto de reforma electoral con el propósito de conseguir los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen que contempla la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027. La decisión se produjo en medio de negociaciones con los distintos bloques y después de que la incorporación de ese mecanismo se convirtiera en el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo parlamentario.

La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió a las 12 y, luego de acercar posiciones entre los sectores que participan de las conversaciones, resolvió pasar a un cuarto intermedio. La intención del oficialismo es retomar el debate a las 16.30, con el objetivo de conseguir las firmas que permitan avanzar con el dictamen durante esta semana.

La modificación representa un cambio respecto de la propuesta que había sido negociada entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados. La incorporación de las colectoras había generado resistencias entre espacios que, si bien estaban dispuestos a acompañar la suspensión de las primarias, rechazaban ese punto específico de la reforma.

Entre ellos se encontraba el PRO, que ya había manifestado su respaldo a la suspensión de las PASO, pero mantenía diferencias con el mecanismo de las listas colectoras. La postura de ese espacio se convirtió en un factor relevante para las negociaciones, debido a que el oficialismo necesita sumar voluntades de otros bloques para alcanzar las firmas y los votos necesarios.

Los números que necesita La Libertad Avanza

El desafío inmediato del Gobierno pasa por conseguir las adhesiones suficientes dentro de la comisión. Para avanzar con el dictamen necesita reunir al menos 10 firmas entre los 19 integrantes de Asuntos Constitucionales.

La Libertad Avanza cuenta con seis representantes propios, por lo que depende del acompañamiento de legisladores de otros espacios para alcanzar el número requerido. La decisión de retirar las colectoras apunta precisamente a facilitar ese respaldo y reducir las diferencias que impedían cerrar un acuerdo.

Sin embargo, la firma del dictamen constituye solamente una primera instancia del recorrido legislativo. Una vez superada esa etapa, el oficialismo deberá reunir 37 votos en el recinto para conseguir la aprobación de la iniciativa.

La estrategia del Gobierno contempla obtener el dictamen esta semana y llevar el proyecto al recinto el próximo jueves 26 de noviembre, con la expectativa de conseguir media sanción. Para concretar ese objetivo, las conversaciones deberán continuar con los bloques dialoguistas, mientras que los seis representantes peronistas de la comisión ya anticiparon su rechazo.

Bullrich confía en conseguir el dictamen y pide seguir contando los votos

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que el oficialismo todavía trabaja sobre modificaciones al proyecto, aunque expresó confianza en la posibilidad de conseguir el dictamen.

"Espero que hoy salga. Pero si no sale hoy, sale mañana. Lo importante es llegar el próximo jueves con el proyecto al plenario y darle media sanción", afirmó al referirse a los plazos que maneja el Gobierno.

Bullrich explicó que las conversaciones para modificar el dictamen también están concentradas en cuestiones relacionadas con la publicidad oficial y los límites a los aportes privados para el financiamiento de las campañas electorales. Consultada sobre si el oficialismo tiene garantizados los votos para aprobar esos cambios, evitó confirmar que los respaldos estén asegurados y remarcó que las adhesiones deben seguir siendo trabajadas y evaluadas durante las negociaciones.

"Los votos hay que contarlos todo el tiempo. Hay que trabajarlos, hay que analizarlos y eso es lo que estamos haciendo", sostuvo.

La dirigente también se refirió a las colectoras y aclaró que nunca mantuvo una posición de rechazo absoluto al mecanismo. Según explicó, su mirada personal apuntaba a considerar que se trata de un sistema complejo, aunque reconoció que los acuerdos políticos pueden adquirir vigencia en determinados momentos, especialmente cuando los espacios se preparan para disputar una elección.

"Yo nunca tuve una postura de estar en contra. Dije que a mí especialmente me parece que es un sistema complejo, pero también hay que entender que hay momentos en que los acuerdos políticos tienen vigencia porque estamos peleando una elección", señaló.

El PRO mantiene sus reparos sobre el mecanismo electoral

La posición del PRO había sido uno de los principales puntos de tensión durante las conversaciones. El presidente del bloque de ese partido en el Senado, Martín Goerling Lara, expresó fuertes cuestionamientos a la incorporación de las colectoras y puso en duda que el oficialismo contara con los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen y posteriormente aprobar el proyecto.

"Creo que todavía no están las firmas para el dictamen y después hay que juntar 37 en el recinto", advirtió.

El senador también señaló que la reforma electoral sufrió modificaciones sustanciales respecto del proyecto que había sido presentado originalmente en mayo. En ese contexto, ratificó que el PRO acompañará la suspensión de las PASO, pero diferenció ese respaldo de su posición frente al sistema de colectoras.

"Es muy difícil que nosotros acompañemos el tema de colectoras. Realmente no lo entendemos. Yo personalmente estoy en contra", afirmó.

Goerling Lara fundamentó sus objeciones en el posible efecto que ese mecanismo podría tener sobre la interpretación del voto. Para explicar su postura, lo comparó con la Ley de Lemas que rige en Misiones, su provincia, y sostuvo que los sistemas electorales deben evitar generar confusión entre los ciudadanos.

"Todo sistema que tergiverse o confunda al electorado me parece que no hay que usarlo", expresó. De todos modos, aclaró que el partido todavía no había terminado de discutir su posición definitiva sobre ese punto.

Ficha Limpia, una discusión que el PRO quiere separar

Durante sus declaraciones, Goerling Lara también se refirió al reclamo del PRO para que se avance con Ficha Limpia, una iniciativa incluida en el comunicado que difundió el partido después de una reunión encabezada por Mauricio Macri.

El senador sostuvo que ese proyecto debería tener un tratamiento independiente de la reforma electoral y rechazó que su discusión sea utilizada como condición para acompañar la suspensión de las primarias.

"No es condición una cosa por la otra", aseguró. Además, consideró que la sociedad argentina merece que el debate sobre Ficha Limpia se desarrolle de manera individual y con exposición pública.

"Me parece que la sociedad argentina merece que esa discusión se dé de cara a la sociedad en forma individual", agregó.

De esta manera, el legislador dejó en claro que el respaldo del PRO a la suspensión de las PASO no implica necesariamente un acompañamiento automático a todos los componentes de la reforma ni que la discusión de otras iniciativas deba quedar vinculada a esa decisión.

Provincias Unidas también cuestiona el alcance de la reforma

Las objeciones al proyecto no se limitaron al PRO. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, integrante de Provincias Unidas, también cuestionó el alcance de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo y planteó que el Congreso debería concentrarse exclusivamente en la discusión sobre el futuro de las elecciones primarias.

Vigo consideró que la suspensión de las PASO constituye el aspecto menos problemático del proyecto y advirtió sobre la conveniencia de evitar que una modificación electoral responda solamente a una coyuntura política. "El menor de los problemas de este proyecto es la suspensión de las PASO. No podemos hacer una ley para una situación política porque si es por un año es una ley de emergencia. Lo más sano es que se discuta solamente las PASO", sostuvo.

Su planteo expuso otra diferencia dentro de los sectores que mantienen conversaciones con el oficialismo. Mientras el Gobierno busca avanzar con una reforma que reúne distintos cambios, algunos aliados consideran que el debate debería limitarse a la continuidad o suspensión de las primarias.