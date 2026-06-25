Catamarca avanza en la creación de un centro de capacitación de conductores

Catamarca dio un paso en la consolidación de una política orientada a fortalecer la formación profesional de los conductores y a mejorar las condiciones de acceso a las habilitaciones necesarias para el transporte de cargas y pasajeros. El Gobierno provincial, a través de Catamarca Transporte S.A.U. (CaT S.A.U.), concretó la firma de un Convenio Marco de Cooperación con la Fundación ISITRANS para la creación del Centro de Formación Profesional para Conductores (CFPC), una estructura que permitirá desarrollar en la provincia los cursos obligatorios requeridos para la obtención de las licencias interjurisdiccionales.

La medida representa un cambio concreto para el sector, ya que permitirá que los trabajadores catamarqueños accedan a la capacitación exigida por la normativa vigente sin necesidad de trasladarse a otras provincias, una situación que hasta ahora implicaba costos, tiempos de viaje y gestiones adicionales tanto para los conductores como para las empresas. Con la creación del centro, la provincia busca cubrir una necesidad específica del sistema de transporte y, al mismo tiempo, avanzar en una línea de modernización y profesionalización que articula capacitación, infraestructura y nuevas herramientas tecnológicas.

El convenio

El acuerdo fue suscripto por el presidente de CaT S.A.U., Lucas Poliche, y por las autoridades de la Fundación ISITRANS: su presidente, Pablo Roque Agolanti; el tesorero, Edgardo Cristian Aniceto; y el director, Horacio Ángel Alem. La firma del convenio estuvo acompañada por una fuerte presencia institucional, con la participación del gobernador Raúl Jalil, quien refrendó el acuerdo en respaldo a la iniciativa, además del vicegobernador Rubén Dusso y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella.

La presencia de esas autoridades le otorga al proyecto un carácter político e institucional de relevancia dentro de la agenda provincial. No se trata únicamente de la firma de un acuerdo operativo entre una empresa estatal y una fundación vinculada a la capacitación, sino de una decisión respaldada por el Ejecutivo provincial y enmarcada en una estrategia más amplia para fortalecer el sistema de transporte en Catamarca.

Un centro para realizar en la provincia los cursos obligatorios

La puesta en marcha del Centro de Formación Profesional para Conductores permitirá desarrollar e implementar los cursos obligatorios requeridos para la obtención de las licencias interjurisdiccionales de las categorías C, D y E, destinadas al transporte de cargas y pasajeros. El dato es central porque, a partir de este dispositivo, Catamarca contará con una estructura propia para brindar la formación necesaria a quienes necesitan habilitarse o completar su preparación dentro del sistema formal de transporte.

La iniciativa se inscribe, además, en el proceso de modernización impulsado a nivel nacional mediante el Decreto N° 196/2025, que constituye el marco normativo en el que se inserta la creación del centro. En ese contexto, el CFPC aparece como una herramienta provincial para dar respuesta a las exigencias vigentes, acercando a los conductores locales una instancia de capacitación que hasta el momento debía buscarse fuera de la provincia.

La importancia del cambio se advierte con claridad al observar el escenario previo: hasta ahora, conductores profesionales, empresas y cámaras del sector debían recurrir a centros de capacitación ubicados en otras jurisdicciones para completar los requisitos necesarios para la obtención de las habilitaciones correspondientes. Esa situación no sólo generaba gastos económicos y demoras, sino que también implicaba una dependencia externa para resolver una etapa clave en la trayectoria laboral de quienes trabajan en el transporte.

Menos traslados, menos costos y más accesibilidad

Uno de los principales efectos de la creación del centro será la posibilidad de que los conductores catamarqueños accedan a la capacitación obligatoria sin salir de la provincia. Esa modificación supone una reducción directa de costos y tiempos para trabajadores y empresas del sector, que ya no deberán organizar traslados a otras jurisdicciones para completar los cursos requeridos.

La iniciativa, en ese sentido, impacta sobre varios planos al mismo tiempo. Por un lado, facilita el acceso individual de los conductores a las instancias de formación y habilitación. Por otro, mejora las condiciones operativas para las empresas y cámaras vinculadas al transporte, que hasta ahora debían resolver esos requisitos a través de centros externos. Y, además, consolida una capacidad instalada dentro de la provincia que puede ser utilizada como parte de una política pública sostenida en el tiempo.

La creación del CFPC aparece así como una respuesta a una necesidad concreta del sector, pero también como un paso hacia una mayor autonomía provincial en materia de formación profesional vinculada al transporte. La posibilidad de completar íntegramente en Catamarca el proceso de capacitación y obtención de licencias interjurisdiccionales modifica la relación entre los trabajadores del sector y el sistema de habilitaciones, al eliminar una barrera práctica que hasta ahora formaba parte del proceso.

Infraestructura propia

El nuevo centro contará con una estructura específica para abordar la capacitación desde distintas dimensiones. Según se informó, dispondrá de un aula destinada al dictado de contenidos teóricos en la Terminal de Ómnibus de la Capital, una pista de maniobras ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo para las prácticas de conducción y un simulador de manejo que permitirá complementar la formación con instancias virtuales de entrenamiento.

Ese esquema muestra que la propuesta no se limita a una certificación formal o administrativa, sino que apunta a una formación integral que combine teoría, práctica y tecnología. La localización del aula en la Terminal de Ómnibus de la Capital le otorga al centro un punto de referencia dentro del sistema de transporte provincial, mientras que la pista de maniobras en El Pantanillo suma un espacio concreto para el entrenamiento práctico de los conductores.

La incorporación de un simulador de manejo agrega, además, una herramienta tecnológica orientada a fortalecer la preparación profesional mediante instancias virtuales de entrenamiento. Esa combinación entre infraestructura física y recursos digitales forma parte del enfoque que el proyecto busca consolidar: una capacitación profesional más completa, con estándares de formación que contemplen tanto el aprendizaje teórico como el ejercicio práctico y el uso de nuevas tecnologías.