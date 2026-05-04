Catamarca avanza en la reforma del Código Procesal Penal

El Gobierno de Catamarca puso en marcha una mesa de trabajo destinada a avanzar en la reforma del Código Procesal Penal, en lo que se perfila como una de las iniciativas más relevantes para la modernización del sistema judicial provincial. El encuentro inicial no solo marcó el comienzo formal del proceso, sino que también evidenció un fuerte respaldo institucional y una clara voluntad política de impulsar cambios estructurales.

La reunión fue encabezada por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, junto a la asesora general de Gobierno, Mara Murua, quienes convocaron a una diversidad de actores clave del ámbito jurídico. Participaron representantes de la Corte de Justicia, la Universidad Nacional de Catamarca, la Asociación de Magistrados, el Senado provincial, la Cámara de Diputados y el Colegio de Abogados, consolidando un espacio plural de debate y construcción.

Este primer encuentro no fue meramente protocolar: allí se acordó avanzar con un cronograma de trabajo definido, que permitirá estructurar las etapas de análisis, discusión y redacción de la futura reforma.

Hacia una justicia más cercana, humana y eficiente

El objetivo central de la iniciativa es claro: construir un sistema judicial más cercano a la ciudadanía, que responda con mayor rapidez y sensibilidad a las demandas sociales. En este sentido, se busca una justicia que no solo sea eficiente en términos operativos, sino también más humana y accesible.

Entre los principales lineamientos planteados durante la reunión se destacan:

Fortalecimiento de la oralidad en los procesos judiciales.

en los procesos judiciales. Mejora en la organización de los procedimientos , para optimizar tiempos y recursos.

, para optimizar tiempos y recursos. Incorporación de herramientas eficaces que permitan brindar respuestas concretas a la ciudadanía.

que permitan brindar respuestas concretas a la ciudadanía. Garantía de que todos estos avances se implementen sin afectar los derechos y garantías constitucionales.

Estos ejes reflejan una visión integral que apunta a equilibrar eficiencia y respeto por el debido proceso, en un contexto donde la demanda social por respuestas rápidas y justas es cada vez más evidente.

Innovación tecnológica: la inteligencia artificial como aliada

Uno de los aspectos más destacados del proceso de reforma es la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas la inteligencia artificial. Este enfoque se alinea con avances que ya comenzaron a implementarse en otros códigos procesales vigentes dentro de la provincia.

La inclusión de tecnología no solo busca agilizar los tiempos judiciales, sino también mejorar la calidad de las decisiones y la gestión de la información. En este marco, la modernización del Código Procesal Penal se proyecta como un paso necesario para adaptar el sistema judicial a los desafíos contemporáneos.

Un proceso participativo y transversal

Desde el Ejecutivo provincial se remarcó que la reforma será integral y participativa, construida en conjunto con todos los actores del sistema judicial. Este enfoque busca garantizar que las modificaciones no respondan a una visión unilateral, sino que sean el resultado de un consenso amplio y representativo.

La participación institucional fue uno de los rasgos distintivos del encuentro inicial. Entre los asistentes se destacaron:

El secretario de Coordinación, Leandro Quiroga Barros .

. La secretaria de Justicia y Participación Ciudadana, Laila Saleme .

. El director de Justicia, Emilio Montalva .

. El secretario de Reinserción Social, Santiago Ahumada.

Asimismo, estuvieron presentes figuras clave del ámbito judicial, como los ministros de la Corte de Justicia Jorge Rafael Bracamonte, Fernanda Rosales Andreotti y Verónica Saldaño. También participaron los jueces de Control de Garantías Cecilia Mas Saadi y Lucas Vaccaroni, junto a los camaristas Luis Guillamondegui y Marcelo Soria, quienes además integran las cátedras de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNCa.

Un desafío estructural con mirada a futuro

La reforma del Código Procesal Penal en Catamarca se presenta como un desafío estructural que trasciende lo técnico para convertirse en una política pública de alto impacto. La combinación de participación institucional, innovación tecnológica y enfoque ciudadano configura un escenario propicio para avanzar hacia un sistema judicial más moderno.

En un contexto donde la justicia enfrenta crecientes demandas de eficiencia y transparencia, esta iniciativa busca consolidar un modelo acorde a los desafíos actuales, sin perder de vista los principios fundamentales del derecho.

El camino recién comienza, pero la puesta en marcha de esta mesa de trabajo marca un hito significativo en la agenda institucional de la provincia.