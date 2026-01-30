Catamarca avanza hacia una atención humanizada ante la muerte perinatal

La diputada provincial Alicia Paz de la Quintana presentó en la Legislatura de Catamarca un proyecto de ley que propone la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N.º 27.733, conocida como "Ley Johanna", una norma que establece derechos específicos y procedimientos médico-asistenciales ante situaciones de muerte perinatal y gestacional.

La iniciativa tiene como objetivo central garantizar una atención sanitaria humanizada, respetuosa y empática en todo el sistema público de salud provincial para las mujeres, personas gestantes y sus familias que atraviesan la dolorosa experiencia de una pérdida durante el embarazo o en el período perinatal. El proyecto busca asegurar que estas situaciones sean abordadas desde una perspectiva integral, con foco en la dignidad humana y el acompañamiento emocional.

La Ley Nacional N.º 27.733, sancionada en el año 2023, reconoce una serie de derechos fundamentales para las personas afectadas por la muerte perinatal. Entre ellos, se destacan el derecho al trato digno, a recibir información clara, veraz y comprensible sobre lo sucedido, al acompañamiento psicológico profesional, y al respeto por las creencias, decisiones y tiempos de cada familia en el proceso de duelo.

Además, la norma nacional promueve la capacitación específica del personal de salud, con el fin de garantizar un abordaje adecuado y sensible en este tipo de situaciones, evitando prácticas que puedan generar sufrimiento adicional, revictimización o deshumanización del cuidado. El enfoque apunta a mejorar la calidad de la atención sanitaria y a reconocer la complejidad emocional que implica una pérdida gestacional o perinatal.

En este sentido, la adhesión de la Provincia de Catamarca permitiría unificar criterios y protocolos de actuación en todos los establecimientos de salud públicos, brindando un marco legal claro y homogéneo para el personal sanitario. De acuerdo con lo planteado en el proyecto, esto contribuiría a evitar situaciones de desprotección, destrato o falta de contención, que pueden producirse en contextos de extrema vulnerabilidad emocional.

La diputada Paz de la Quintana subrayó que la propuesta no se limita a una cuestión estrictamente sanitaria, sino que representa un avance en términos de derechos humanos y políticas de cuidado. "Este proyecto pone en el centro la dignidad humana, el respeto y la empatía, reafirmando el rol de un Estado presente que acompaña a las familias incluso en los momentos más difíciles", destacó la legisladora.

Asimismo, la iniciativa busca visibilizar una problemática históricamente silenciada y promover un cambio cultural en el abordaje institucional del duelo perinatal. La adhesión a la Ley Johanna implicaría reconocer formalmente la necesidad de un acompañamiento integral que contemple no solo la dimensión médica, sino también el impacto psicológico y social de estas pérdidas.

De avanzar el proyecto en el ámbito legislativo, Catamarca se sumaría a las provincias que ya adoptaron la normativa nacional, fortaleciendo su sistema de salud pública y alineando sus políticas con estándares de atención centrados en los derechos de las personas y las familias.