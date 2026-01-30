El Gobierno renueva el DNI y el pasaporte: ¿cómo serán los nuevos documentos?

La Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) anunció la implementación de un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y una serie de modificaciones en el pasaporte argentino, en el marco de un proceso de modernización orientado a reforzar la seguridad documental y adecuarse a estándares internacionales. Las medidas fueron oficializadas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

Según lo establecido en ambas normativas, los cambios comenzarán a regir a partir del 1° de febrero de 2026, fecha desde la cual se emitirán los nuevos formatos de identificación personal y de viaje. Desde el organismo explicaron que la actualización responde a la necesidad de cumplir con la Normativa N° 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de Naciones Unidas, que impulsa la incorporación de tecnologías avanzadas y mayores estándares de seguridad en los documentos de identificación.

Un nuevo DNI electrónico con mayores niveles de seguridad

En lo que respecta al DNI, la DNRP dispuso que el nuevo documento será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabados láser, impresión a chorro de tinta y un chip electrónico sin contacto, lo que permitirá una verificación más segura de la identidad. El formato incluirá variaciones específicas según la edad y la nacionalidad del titular.

Para los ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el DNI incorporará el escudo nacional, la inscripción "República Argentina - Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior", la leyenda "Documento Nacional de Identidad" y una fotografía a color en pose frontal. Además, contará con datos personales como nombre y apellido (hasta 35 caracteres cada uno), sexo, número de DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de emisión y vencimiento, número de ejemplar, número de serie grabado por láser, número CAN, imagen fantasma y la firma del titular.

En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese espacio quedará en blanco. Asimismo, se garantizó que los ex combatientes de la Guerra de las Islas Malvinas conservarán la leyenda identificatoria correspondiente, que podrá figurar como "Ex combatiente, Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas" o "Ex combatiente, Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas".

El DNI emitido para personas extranjeras, tanto menores como mayores de edad, mantendrá el mismo formato general que el de los ciudadanos argentinos, aunque en el dorso se sumará información específica como el país de nacimiento, el número de juzgado y la fecha de naturalización.

Documentación para menores y casos especiales

Los menores de 14 años recibirán un DNI con características similares al de los adultos. En el caso de niños menores de cinco años, la firma corresponderá al padre, madre, tutor o representante legal, mientras que a partir de los cinco años se incorporará la firma del propio menor.

Para los recién nacidos que no puedan ser movilizados por razones de salud debidamente certificadas, se emitirá un DNI "0 Año" provisorio, válido únicamente dentro del territorio nacional y que contendrá exclusivamente datos biográficos y filiatorios.

En el dorso del DNI se incluirá información adicional como domicilio, lugar de nacimiento, número de CUIL, número de trámite, un código QR, zona de lectura mecánica, firma del Ministerio del Interior e imagen fantasma del titular.

Cambios en el pasaporte argentino

En paralelo, la DNRP oficializó una renovación en el diseño del pasaporte argentino, que pasará a contar con 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser. Según indicaron las autoridades, este avance permitirá elevar los niveles de seguridad, durabilidad y protección de los datos personales, alineando el documento con los estándares internacionales más exigentes.

El objetivo central de estas modificaciones es fortalecer la confiabilidad del pasaporte y facilitar una identificación más segura tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros que lo porten.

Qué pasa con los documentos actuales

Desde el organismo aclararon que los pasaportes emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa mantendrán su validez hasta la fecha de vencimiento, salvo que una futura disposición indique lo contrario. Durante el período de transición, se continuará utilizando el stock de insumos disponibles hasta su agotamiento, lo que permitirá optimizar recursos y evitar el desperdicio de materiales.

Con esta actualización, el Gobierno destacó que Argentina se posiciona a la vanguardia internacional en materia de emisión de documentos de identidad y viaje de alta seguridad.