Un preso político liberado denunció que Nahuel Gallo está aislado en una celda

Camilo Castro, ciudadano francés que estuvo detenido en Venezuela y fue liberado en noviembre, reveló detalles sobre la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Caracas desde diciembre de 2024. Según su testimonio, el catamarqueño permanece solo en una celda, aislado y sometido a presiones psicológicas constantes.

"Como extranjeros solo quedan Nahuel, un francés y los colombianos", sostuvo Castro, quien aseguró que la presión del régimen sobre Gallo y otros detenidos extranjeros se intensificó desde el 3 de enero, fecha en la que el gobierno de Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro.

En diálogo con DNews desde Francia, el exdetenido describió el impacto psicológico del encierro. "Lo que yo sé es que últimamente Agustín (Nahuel), aun con toda la fuerza que él tiene, ha tenido momentos más difíciles, psicológicamente. Solo imagínate estar encerrado en una celda de dos metros por tres", expresó.

Castro también denunció que Gallo es víctima de falsos procesos judiciales, que se realizarían de madrugada. Según relató, estos procedimientos ocurren "entre la una y las tres de la mañana, con falsos jueces disfrazados en los pasillos de la cárcel, con gente con gorra negra".

El ciudadano francés fue detenido el 26 de junio de 2025 tras viajar a un paso fronterizo entre Colombia y Venezuela para realizar un trámite migratorio. Su liberación se concretó el 16 de noviembre, luego de gestiones diplomáticas del gobierno de Francia.

Durante más de cuatro meses de 2025, Gallo y Castro compartieron celda en la cárcel El Rodeo 1, en la capital venezolana. Tras recuperar la libertad, Castro afirmó que comenzó a investigar la situación de los presos políticos del régimen chavista y brindó precisiones sobre la actualidad del gendarme argentino.

"Ahora Agustín Gallo está solo en la celda, ya no tiene a su compañero", afirmó, y aseguró que los videos difundidos por Venezuela el año pasado fueron un montaje. "Nunca pudo caminar libremente en un patio", indicó.

Además, denunció que Gallo fue obligado a filmar imágenes y grabaciones. "Fue el único que no ha tenido llamada con su compañera ni con su familia. No ha tenido ninguna visita consular, ha sido totalmente aislado", señaló, y calificó su situación como un secuestro.

En ese sentido, remarcó que la incomunicación es una de las formas más duras de castigo dentro de la prisión. "Es una de las más grandes torturas que nosotros vivíamos ahí", afirmó, y consideró que existía "una obsesión con Nahuel".

Castro reafirmó que desde el 3 de enero la presión dentro de la cárcel aumentó de manera significativa. "No se puede hablar libremente, la tensión es más fuerte", sostuvo, y aseguró que esa información fue confirmada por otros detenidos que recuperaron la libertad después de él.

Nahuel Gallo permanece detenido desde el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Según trascendió, su viaje tenía como objetivo visitar a su esposa, de nacionalidad venezolana, y a su hijo, de tres años.

De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cabo primero de la Gendarmería Nacional realizó los trámites migratorios de rutina y luego fue apartado para una "entrevista" por funcionarios venezolanos, tras lo cual quedó detenido.