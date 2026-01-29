Trump anunció que aplicará aranceles a países que suministren combustible a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que autoriza la aplicación de aranceles a los bienes importados desde países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba. La decisión se enmarca en una nueva escalada de presión sobre el gobierno cubano, en medio de una profunda crisis energética en la isla.

En el texto oficial, Trump sostuvo que "la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos", motivo por el cual declaró una emergencia nacional vinculada a ese escenario.

Cuba atraviesa actualmente una grave crisis energética, caracterizada por la escasez de combustible y apagones diarios, un cuadro que se agravó tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el posterior cambio en el control del sector petrolero venezolano.

Qué dijo Donald Trump

El mandatario estadounidense señaló que su país "podría" imponer aranceles, sin precisar el monto, a las naciones que continúen suministrando petróleo a Cuba.

"Se podrá imponer un arancel adicional ad valorem a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba", indica la orden ejecutiva difundida por la Casa Blanca.

En el mismo documento, Washington acusa al gobierno cubano de "alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos", entre los que menciona a Rusia, China, Irán, Hamas y Hezbollah. Según el texto, ese respaldo representa un riesgo directo para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

Además, la Casa Blanca sostiene que Cuba "desestabiliza la región mediante la inmigración y la violencia", y que "propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas", fundamentos que refuerzan la declaración de emergencia nacional firmada por Trump.

El presidente norteamericano ya había advertido en las últimas semanas que no habría "más petróleo" para Cuba sin un "acuerdo" con las autoridades de la isla. Esa presión se intensificó luego de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión militar, tras la cual Estados Unidos pasó a ejercer control sobre el sector petrolero de Venezuela, principal proveedor de crudo de Cuba durante los últimos 20 años.

Con el suministro venezolano interrumpido y la amenaza de nuevos aranceles, la situación energética cubana se vuelve aún más delicada. Actualmente, la isla produce apenas una tercera parte del petróleo que necesita para su funcionamiento.

En ese contexto, la atención internacional también se centra en México, que había estado enviando combustible a Cuba, aunque suspendió los cargamentos en los últimos días. El impacto de estas decisiones en la región es seguido de cerca en distintos puntos de América Latina, incluida Argentina y provincias como Catamarca, ante las posibles consecuencias económicas y diplomáticas del endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla.