Catamarca avanza hacia una reforma integral del Código Procesal Penal

La reforma del Código Procesal Penal (CPP) de Catamarca avanza hacia una nueva etapa, luego de meses de trabajo, reuniones y aportes de distintos sectores vinculados con el sistema judicial. La Comisión Redactora se reunió para analizar el borrador final del proyecto, recibir las últimas observaciones y avanzar en la elaboración de un texto consensuado, con el objetivo de presentarlo a la brevedad para su tratamiento parlamentario durante el período de sesiones ordinarias.

La iniciativa apunta a modernizar el sistema judicial catamarqueño mediante una serie de modificaciones y la incorporación de nuevos artículos. El proyecto es impulsado en consenso por los tres poderes del Estado, una articulación que busca reunir distintas perspectivas institucionales para definir los cambios en el procedimiento penal.

Durante el encuentro se presentó el borrador de la propuesta, que quedó abierto a los últimos aportes de los integrantes de la Comisión. La instancia de revisión representa un paso previo a la presentación formal del texto, cuya finalidad es que pueda ingresar al ámbito legislativo y recibir tratamiento durante el período de sesiones ordinarias.

Meses de trabajo y aportes institucionales

La Comisión Redactora comenzó a funcionar en mayo de este año. Al inicio de la reunión, la asesora General de Gobierno, Mara Murúa, remarcó que el proceso demandó meses de intenso trabajo, con encuentros y contribuciones de los distintos participantes.

La referente de la Asesoría General de Gobierno señaló que se abordaron numerosos aspectos de la reforma y que, a partir de las observaciones y aportes recibidos, se busca consensuar el texto definitivo. La presentación del borrador final se enmarca en esa tarea de revisión, destinada a recoger las últimas consideraciones antes de avanzar con su tratamiento parlamentario.

En la reunión estuvieron presentes representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, además de integrantes de instituciones vinculadas con la actividad judicial y profesional.

Participaron:

Mara Murúa, asesora General de Gobierno, y Soledad Edelweis Perea, directora de Asesoramiento Legal y Colegislación Gubernamental de la AGG.

Laila Saleme, secretaria de Justicia y Participación Ciudadana de la Provincia.

Los ministros de la Corte de Justicia Fernanda Rosales Andreotti, Verónica Saldaño y Jorge Rafael Bracamonte.

Alejandro Gober, fiscal General.

Los secretarios de Corte Arturo Herrera Basualdo y Marina Villagra.

Luis Guillamondegui, camarista en representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca.

Lucas Vaccaroni, vicepresidente de la institución, y Silvio Martoccia, en representación de los asociados.

Rafael Santa Cruz, presidente del Colegio de Abogados.

Los senadores Guillermo Ferreyra y Pamela López, y la diputada Stella Nieva.

La composición de la Comisión refleja la participación de distintas áreas e instituciones en el proceso de elaboración de una reforma que propone cambios en el desarrollo de los procesos penales y en la organización de los organismos que intervienen.

Oralidad, reducción de plazos e incorporación de IA

Entre los principales ejes del proyecto se encuentra la intención de reducir los plazos procesales e implementar la oralidad durante el proceso penal y en las respectivas audiencias. La propuesta busca introducir modificaciones en la dinámica de las actuaciones judiciales, con un esquema que contemple la realización de audiencias y el desarrollo oral de distintas instancias.

A ese objetivo se suma la previsión de incorporar el uso de inteligencia artificial en el contexto del procedimiento penal. La herramienta aparece contemplada dentro de la iniciativa de modernización del sistema judicial, junto con los cambios en los plazos y la oralidad.

El borrador también propone incorporar nuevos artículos y modificar disposiciones que ya se encuentran vigentes. Entre las medidas previstas se encuentran los juicios por jurados, de acuerdo con la Ley Provincial 5719, y las alternativas para la solución pacífica de conflictos contempladas en el artículo 59, inciso 6, del Código Penal Argentino.

Estas disposiciones forman parte de un conjunto de modificaciones que busca actualizar el Código Procesal Penal provincial y definir nuevas herramientas para el desarrollo de los procesos.

La víctima tendrá una participación activa durante todo el proceso

Uno de los aspectos destacados de la reforma es el cambio previsto en el rol de la víctima dentro del proceso penal. Según se remarcó durante el análisis del proyecto, la iniciativa propone pasar de un catálogo breve de derechos a una participación activa, con una posición propia durante todo el proceso.

La modificación representa uno de los puntos centrales del borrador, al ampliar la intervención de la víctima en las distintas etapas de las actuaciones judiciales. El planteo fue incluido entre los aspectos que se consideran relevantes para la actualización del procedimiento penal.

La participación activa de la víctima se incorpora así junto con la oralidad, la reducción de plazos y los cambios en la estructura judicial, como parte de los ejes que orientan la reforma.

Colegio de Jueces y Oficina Judicial

El proyecto contempla, además, la puesta en funcionamiento de un Colegio de Jueces, que tendrá competencia en las áreas de Control de Garantías, Apelaciones, Sentencia y Ejecución Penal.

En paralelo, se prevé la creación de una Oficina Judicial, cuya función será coordinar las audiencias. Este organismo dependerá de la Corte de Justicia y del Colegio de Jueces, según lo establecido en la propuesta.

La incorporación de estas estructuras forma parte de los cambios organizativos previstos en el nuevo Código. El Colegio de Jueces concentrará competencias correspondientes a distintas instancias del proceso penal, mientras que la Oficina Judicial tendrá a su cargo la coordinación de las audiencias.

El borrador también establece que el Ministerio Público Fiscal recibirá en el nuevo Código las reglas orgánicas mínimas para operar. Este aspecto se suma a las modificaciones procesales y de organización contempladas por la Comisión Redactora.

La libertad como regla y límites para la prisión preventiva

Otro de los principios que promueve la reforma es la libertad como regla. En ese marco, el proyecto establece que la prisión preventiva estará sujeta a requisitos, plazos y un procedimiento de prórroga.

La propuesta incorpora así condiciones específicas para la aplicación de esta medida, en consonancia con uno de los principios centrales señalados durante la presentación de los ejes de la reforma.

El texto también incluye las medidas alternativas para la solución pacífica de conflictos, previstas en el artículo 59, inciso 6, del Código Penal Argentino, y los juicios por jurados contemplados por la Ley Provincial 5719.