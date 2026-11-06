Acuña reclamó el tratamiento de ocho proyectos mineros que siguen sin dictamen en Diputados

El diputado provincial Mamerto Acuña solicitó a la presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, Paola Fedeli, que ocho proyectos vinculados a la actividad minera sean incorporados al temario de las próximas reuniones de las comisiones de Minería y de Hacienda y Finanzas. Las iniciativas, que permanecen sin tratamiento y dictamen legislativo, fueron presentadas entre 2022 y 2026 y son de autoría del legislador y de la entonces diputada provincial Silvana Carrizo.

A través de una nota dirigida a la Presidencia de la Cámara, Acuña planteó la necesidad de avanzar con el análisis de los expedientes, que abarcan diferentes dimensiones del desarrollo minero en la provincia. Los proyectos incluyen pedidos de información y propuestas legislativas sobre empleo, contratación de proveedores catamarqueños, seguridad laboral, utilización de recursos naturales, distribución de regalías y administración de los fondos que provienen de la actividad.

El reclamo apunta a que las iniciativas puedan ingresar en el orden del día de las comisiones correspondientes y avanzar hacia su tratamiento. Para el legislador, los expedientes constituyen herramientas relacionadas con el seguimiento institucional de la minería y con la discusión sobre cómo sus recursos y resultados se vinculan con el desarrollo provincial.

Empleo local, proveedores y condiciones laborales

Entre los proyectos que Acuña busca que sean tratados se encuentran distintos pedidos de informes sobre las condiciones laborales en el proyecto Tres Quebradas, operado por Liex S.A.. También se solicita información acerca del cumplimiento de la contratación de mano de obra catamarqueña y de proveedores locales por parte de las empresas mineras.

Las iniciativas incluyen, además, requerimientos vinculados con la composición actual del empleo minero provincial y con las actividades de Zijin-Liex, particularmente ante posibles incumplimientos con proveedores y trabajadores.

Estos planteos se inscriben en una serie de interrogantes sobre la participación de los trabajadores y las empresas locales en los emprendimientos mineros. Los expedientes procuran obtener información sobre la contratación de recursos humanos catamarqueños, la intervención de proveedores de la provincia y las condiciones en las que se desarrolla la actividad.

A ese conjunto se suma un pedido de informe presentado por Acuña en 2026 sobre los controles y protocolos de seguridad laboral en la minería de alta montaña. La iniciativa incorpora la seguridad de los trabajadores como uno de los aspectos que el legislador considera necesario examinar en el marco de la actividad minera.

YMAD, regalías y administración de los fondos mineros

Otro de los temas incluidos en los ocho expedientes es la gestión de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). El proyecto correspondiente solicita información sobre la administración de la empresa, en el marco de los planteos relacionados con el manejo de los recursos y las estructuras vinculadas con la minería.

La presentación también contempla proyectos de ley orientados a modificar el régimen de administración financiera. Entre las propuestas se encuentra la incorporación de los fondos fiduciarios integrados con regalías mineras al Presupuesto General.

Asimismo, se impulsa la derogación de los fideicomisos constituidos con esos recursos y la restitución de la distribución directa de las regalías a los municipios. Estas propuestas buscan introducir cambios en la forma en que se administran y distribuyen fondos provenientes de la actividad minera.

De este modo, los expedientes no se limitan a pedidos de información sobre el funcionamiento de las empresas y las condiciones laborales, sino que también incluyen iniciativas legislativas que plantean modificaciones en los mecanismos de administración financiera y en la distribución de recursos.

Inversiones por más de 4.700 millones de dólares y falta de información

En los fundamentos de su presentación, Acuña advirtió que Catamarca atraviesa una etapa de importantes inversiones mineras. Según señaló, la provincia cuenta con seis proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que representan más de 4.700 millones de dólares en activos computables atribuibles a Catamarca.

Sin embargo, el diputado sostuvo que la Cámara de Diputados todavía no dispone de información suficiente para conocer distintos aspectos vinculados con esos emprendimientos. Entre las cuestiones que enumeró se encuentran:

Cuántos catamarqueños trabajan en los proyectos mineros.

Qué participación tienen los proveedores locales.

Cómo se utiliza el agua.

De qué manera se administran las regalías.

Bajo qué condiciones de seguridad se desempeñan los trabajadores.

El legislador consideró que estos interrogantes requieren información que permita evaluar el desarrollo de la actividad minera y sus efectos en la provincia. En ese marco, planteó que el tratamiento de los expedientes resulta necesario para que la Legislatura pueda ejercer plenamente su función de control y garantizar que los datos sobre la actividad estén disponibles para la ciudadanía.

Pedidos de informes y proyectos de ley

Acuña también estableció una distinción entre la finalidad de los pedidos de informes y la de los proyectos de ley incluidos en la presentación. Según expuso, los primeros buscan obtener información indispensable para el control institucional, mientras que las iniciativas legislativas proponen herramientas concretas para que la riqueza generada por la minería pueda traducirse en desarrollo para Catamarca.

La diferenciación abarca, por un lado, los requerimientos sobre empleo, proveedores, condiciones de trabajo, seguridad, utilización del agua y gestión de empresas; y, por otro, las propuestas que apuntan a modificar mecanismos de administración financiera y distribución de regalías.

En conjunto, los ocho expedientes plantean la necesidad de contar con información sobre el funcionamiento de la actividad minera y, al mismo tiempo, discutir instrumentos legislativos vinculados con el destino de los recursos que genera.

Acuña ofreció explicar los proyectos en las comisiones

Por último, el diputado manifestó su disposición a concurrir a las reuniones de comisión para explicar los fundamentos de cada iniciativa y analizar las modificaciones que los legisladores consideren pertinentes.

La propuesta busca facilitar el avance de los expedientes, con el objetivo de que puedan ser tratados y se emitan los dictámenes correspondientes. La solicitud de incorporación al temario de las próximas reuniones de las comisiones de Minería y de Hacienda y Finanzas constituye el paso planteado por Acuña para reactivar las iniciativas que permanecen pendientes.

El pedido reúne proyectos presentados entre 2022 y 2026 junto a Silvana Carrizo y aborda cuestiones que el legislador considera relevantes para el seguimiento de la actividad minera en Catamarca: empleo local, contratación de proveedores, condiciones laborales, seguridad en la minería de alta montaña, uso del agua, regalías y administración de fondos.

Con la presentación dirigida a Paola Fedeli, Acuña procura que la Cámara avance en el tratamiento de los ocho expedientes y que la Legislatura pueda contar con información suficiente para desarrollar sus tareas de control, mientras se analizan propuestas destinadas a vincular la riqueza minera con el desarrollo provincial.