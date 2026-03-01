El Gobierno garantiza el inicio de clases tras dictar la conciliación obligatoria

En un movimiento estratégico para salvaguardar el derecho a la educación, el Gobierno de la Provincia de Catamarca ha intervenido formalmente en el marco de las negociaciones paritarias docentes actualmente en curso. A través de la Secretaría de Trabajo, dependencia directa del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, se ha dictado la Conciliación Obligatoria con el objetivo primordial de evitar la interrupción de las actividades escolares en el inicio de este nuevo año lectivo.

El marco legal y la resolución oficial

La decisión administrativa no es azarosa, sino que se fundamenta en la necesidad de mantener un clima de negociación constructivo. Bajo el amparo de lo establecido en la Ley N° 14.786, la autoridad laboral busca resguardar el normal desarrollo del servicio educativo y sostener el ámbito de diálogo entre las partes. Esta medida fue dispuesta oficialmente mediante la Resolución N° RS-2026-00355050-CAT-ST#MTPRH, la cual establece un periodo de vigencia de quince (15) días hábiles para la mencionada conciliación.

Próximos pasos en la negociación

Con el dictado de esta resolución, se abre un paréntesis de trabajo donde tanto el Estado provincial como los sectores gremiales deberán acercar posiciones. Para operativizar este diálogo y avanzar en la resolución de las demandas, el organismo ya ha definido una hoja de ruta inmediata para el encuentro de las partes involucradas.

En este contexto, se ha fijado formalmente la primera audiencia de conciliación para el próximo jueves 5 de marzo de 2026, a las 10:00 horas. Este encuentro será fundamental para determinar el rumbo de las negociaciones, garantizando que, mientras se discuten las condiciones de fondo, las aulas permanezcan abiertas para el inicio efectivo del Ciclo Lectivo 2026.