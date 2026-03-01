Fin de la pesadilla: liberan al gendarme Nahuel Gallo tras 448 días de secuestro en Venezuela

Tras atravesar una pesadilla inenarrable que se extendió por 448 días, el gendarme argentino Agustín Nahuel Gallo finalmente ha recuperado su libertad. El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina dejó atrás los muros de la cárcel El Rodeo 1, poniendo fin a un cautiverio de 15 meses caracterizado por la precariedad institucional y la violación sistemática de los derechos humanos. Durante este prolongado periodo, Gallo permaneció secuestrado sin comunicación alguna con sus seres queridos, careciendo por completo de un proceso formal público y privado de cualquier tipo de asistencia legal, tanto propia como consular.

La liberación del gendarme representa el triunfo definitivo de una familia que nunca se doblegó ante el silencio impuesto por el régimen. Su madre, Griselda; su pareja, María Alexandra, y su pequeño hijo, Víctor, mantuvieron un reclamo incesante que hoy culmina con el esperado reencuentro en suelo argentino. Fueron exactamente 10.750 horas interminables de desolación absoluta que hoy se transforman en una esperanza tangible tras haber sido víctima de una desaparición forzada bajo una estructura política que ha sido descrita como una dictadura narcoterrorista.

El contexto de una caída estrepitosa

La libertad de Gallo no constituye un hecho aislado en la crónica regional, sino que es el resultado directo de un cambio drástico y violento en el escenario político venezolano. El régimen, recientemente descabezado tras una espectacular incursión militar, se vio en la obligación de abrir las puertas de sus prisiones en un gesto calculado de supervivencia. Este operativo de gran escala, que resultó en el traslado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, desde Caracas hacia Nueva York para enfrentar graves cargos por conspiración, narcotráfico y terrorismo ante tribunales estadounidenses, alteró de forma definitiva el tablero de poder.

Tres semanas después de este movimiento quirúrgico en el centro del mando chavista, y en medio de un proceso de liberaciones forzado por las circunstancias de la transición, el argentino pudo finalmente emprender el camino de regreso al país. La caída del mando central permitió que las cadenas del sistema penitenciario venezolano comenzaran a ceder de manera progresiva, aunque queda claro que las autoridades actuales han procedido más por una cuestión de necesidad y urgencia operativa que por una convicción democrática o humanitaria genuina.

La huelga de hambre y el primer indicio de vida

Antes de que se produjera la confirmación oficial de su salida, el primer signo de esperanza real ocurrió esta misma semana a través de una comunicación telefónica sin precedentes. En medio de una entrevista radial, Gallo logró contactarse con María Alexandra, permitiendo que se escucharan nuevamente risas y alivio tras tanta oscuridad. Ese breve contacto telefónico no solo fue un bálsamo emocional para sus allegados, sino que sirvió para ratificar las dos certezas fundamentales que la familia persiguió durante meses: que el gendarme estaba vivo y que su paradero físico era efectivamente la prisión de El Rodeo 1.

Este avance fundamental fue impulsado por una medida de fuerza desesperada dentro del sistema penal. Los ciudadanos extranjeros detenidos en dicho centro iniciaron una huelga de hambre masiva para exigir que se les aplicara la ley de amnistía que el régimen había aprobado previamente para los presos políticos. Tras varios días de ayuno voluntario y ante la creciente presión interna y externa, el régimen decidió flexibilizar el control sobre los rehenes internacionales, permitiendo el contacto humano que finalmente preludió la libertad definitiva de Nahuel Gallo.

El gendarme como rehén político de la narcodictadura

La historia de Nahuel Gallo permite comprender las profundidades de la tensión diplomática que marcó la relación entre Buenos Aires y Caracas en el último tiempo. El gendarme fue utilizado deliberadamente como un instrumento de la narcodictadura para desafiar al gobierno argentino encabezado por Javier Milei, cuya gestión mantuvo siempre una postura crítica y frontal contra la naturaleza ilegal del régimen. En este contexto de confrontación abierta, Gallo quedó atrapado en una trama que incluyó acusaciones infundadas de magnicidio contra ciudadanos extranjeros, un asedio constante a la embajada argentina en la capital venezolana y la ruptura formal de las relaciones diplomáticas.

Lo que debió ser una estancia regular terminó convirtiéndose en un abismo de 450 días de ausencia forzada donde Gallo fue el eje de un secuestro político. Ahora, tras el fin de la pesadilla, empieza otra cuenta regresiva cargada de emotividad. Gallo regresará para reencontrarse con su hijo Víctor, quien cumplirá tres años el próximo 21 de enero. Tras haberse perdido dos Navidades, dos fines de año y más de un año de crecimiento de su hijo, el cabo primero volverá a ocupar su lugar familiar. Su supervivencia es testimonio de la resistencia frente a una dictadura que usa a los individuos como piezas de cambio, dejando una verdad incómoda: mientras existan regímenes que utilicen personas como rehenes, ningún viaje está exento de convertirse en una pesadilla.