Catamarca y el CFI acordaron agenda para impulsar la producción y la minería

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de Catamarca formalizaron una serie de acuerdos orientados a fortalecer el desarrollo productivo, promover una minería sostenible y consolidar las industrias culturales de la provincia.

La firma estuvo a cargo del gobernador Raúl Jalil y del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, quienes rubricaron instrumentos estratégicos destinados a ampliar el acompañamiento a distintos sectores productivos y consolidar una agenda de cooperación técnica y ambiental en el territorio catamarqueño.

Los acuerdos también apuntan a fortalecer las capacidades tecnológicas y de gestión en áreas consideradas estratégicas para la provincia. La iniciativa se enmarca en una articulación entre el organismo federal y la administración provincial, con el propósito de potenciar sectores de la economía local y ampliar las herramientas disponibles para su desarrollo.

En ese contexto, Jalil y Lamothe firmaron un Convenio Marco de Cooperación para el Acompañamiento Técnico y Financiero, que establece los lineamientos de trabajo conjunto. El instrumento se encuentra articulado bajo la Agenda CFI 2030 y el Plan de Acción Técnica, ambos aprobados por la Asamblea del organismo.

El convenio contempla cuatro ejes de trabajo que serán desarrollados de manera conjunta. El objetivo general es potenciar aquellas áreas de la economía provincial que presentan una alta capacidad para generar divisas, atraer inversiones sostenibles y crear empleo de calidad.

Evaluaciones ambientales y preservación de los recursos naturales

Uno de los ejes establecidos en el acuerdo está vinculado con la realización de evaluaciones de impacto ambiental. Para ello, se prevé desarrollar estudios e investigaciones independientes sobre gestión ambiental y preservación de los recursos naturales.

La incorporación de este componente busca establecer una línea de cooperación técnica relacionada con el análisis de los impactos ambientales y la protección de los recursos naturales de la provincia.

El trabajo previsto incluye investigaciones independientes, una herramienta contemplada dentro de la agenda conjunta entre Catamarca y el CFI. Este eje forma parte del conjunto de acciones orientadas a fortalecer el desarrollo productivo provincial en articulación con una agenda de cooperación ambiental.

Fortalecimiento científico-tecnológico

El segundo eje del Convenio Marco apunta a fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del CEDECITCA, con aplicaciones específicas en el desarrollo minero, industrial y agroindustrial.

El acuerdo incorpora así el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas como una de las áreas de cooperación estratégica. El trabajo conjunto buscará ampliar las herramientas científicas disponibles para los sectores productivos mencionados, en el marco de las acciones que se desarrollarán entre el organismo y el Gobierno provincial.

La minería, la industria y la agroindustria forman parte de los ámbitos contemplados en este componente, que apunta a consolidar capacidades aplicadas al desarrollo económico catamarqueño.

Jóvenes y articulación con las demandas productivas

El tercer eje está centrado en la formación, el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades de los jóvenes catamarqueños.

Para avanzar en ese objetivo, se prevé implementar programas de formación orientados a vincular la oferta laboral local con las demandas productivas de la región. La propuesta contempla una articulación entre las capacidades que pueden desarrollar los jóvenes y las necesidades de los sectores económicos provinciales.

Este componente forma parte de la estrategia general del convenio, que busca potenciar áreas con capacidad para generar empleo de calidad. En ese sentido, la formación de jóvenes aparece como uno de los campos de trabajo incluidos en la cooperación técnica y financiera entre Catamarca y el CFI.

Los programas previstos estarán orientados a fortalecer las capacidades de los jóvenes y a establecer una relación entre la formación laboral local y las demandas de la producción regional.

Análisis de las políticas tributarias provinciales

El cuarto eje de trabajo contempla el análisis de las políticas provinciales en materia tributaria y su impacto en el desarrollo de Catamarca.

El propósito de esta línea de cooperación es optimizar la toma de decisiones estratégicas en la administración provincial. Para ello, el acuerdo establece la necesidad de analizar las políticas tributarias y sus efectos sobre el desarrollo provincial.

Este componente se suma a las evaluaciones ambientales, el fortalecimiento científico-tecnológico y la formación de jóvenes como parte de los cuatro ejes incluidos en el Convenio Marco.

La agenda de trabajo busca, de esta manera, abordar distintas dimensiones del desarrollo provincial: la gestión de los recursos naturales, las capacidades tecnológicas, la formación laboral y las herramientas de administración pública.