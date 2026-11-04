Nahuel Gallo quiere reunirse con el Papa: "Sigo levantando la voz por quienes todavía sufren"

El gendarme argentino Nahuel Gallo solicitó un encuentro personal con el Papa León XIV durante la próxima visita del pontífice a la Argentina. Luego de haber permanecido 448 días privado de libertad en Venezuela, el funcionario busca compartir con el líder de la Iglesia católica su experiencia de cautiverio y transmitirle el significado que tuvo recuperar su libertad después de más de un año bajo custodia en territorio venezolano.

La solicitud fue expresada a través de un mensaje dirigido al Santo Padre, en el que Gallo manifestó el honor que representaría poder saludarlo personalmente y contarle de primera mano lo que atravesó durante su detención. El pedido no se limita a la posibilidad de mantener una audiencia, sino que también expresa la intención de convertir su experiencia en un testimonio sobre la situación de las personas que todavía permanecen detenidas injustamente.

"Me gustaría tener la oportunidad de compartirle mi historia y lo que significó recuperar mi libertad después de 448 días de cautiverio en Venezuela", manifestó el gendarme argentino.

Las palabras de Gallo reflejan el deseo de poner en conocimiento del pontífice las circunstancias de su prolongada privación de libertad y el impacto que tuvo el proceso de recuperar su condición de hombre libre. Su experiencia constituye el eje central del encuentro que busca concretar, en un contexto en el que mantiene vigente su compromiso de reclamar por quienes continúan atravesando situaciones similares.

Mi profundo agradecimiento a @Pontifex_es, el papa León XIV, por la Bendición Apostólica que hizo llegar para mí y mi familia. Este hermoso presente es un gesto que guardaré siempre en mi corazón. 🇻🇦❤️ Ante su próxima visita a la Argentina, quisiera tener la oportunidad de saludarlo personalmente, conocerlo y agradecerle en persona por esta bendición tan especial. También quisiera pedirle que no se olvide de Venezuela, de su pueblo y, especialmente, de los presos políticos que todavía esperan recuperar su libertad. Que su voz pueda llegar a quienes sufren, que pueda interceder por ellos y llevar esperanza a tantas familias que siguen esperando. Sería un honor poder transmitirle personalmente mi agradecimiento y también el pedido de quienes necesitan que el mundo no se olvide de Venezuela. @vaticannews_es @VaticanNews #PapaLeónXIV #ElPapaEnArgentina #Venezuela #PresosPolíticos #JusticiaYLibertad 🇦🇷 — Nahuel Gallo (@nahuollag) November 3, 2026

Mantener visible la situación de los detenidos

Tras su liberación, Nahuel Gallo sostuvo que continúa comprometido con la denuncia de la situación de las personas que permanecen privadas de libertad en Venezuela. El gendarme reafirmó su intención de mantener el reclamo por quienes considera víctimas de detenciones injustas, con el objetivo de que sus situaciones no pierdan visibilidad.

En ese sentido, su pedido al Papa León XIV adquiere una dimensión que trasciende el relato de su propia experiencia. Gallo busca compartir lo que vivió durante los 448 días de cautiverio, pero también sostener el reclamo por quienes todavía no recuperaron su libertad.

El funcionario expresó que las palabras del pontífice sobre la dignidad humana, el trabajo y la esperanza tienen un significado especial para él. Según señaló, esos valores representan una motivación para continuar alzando la voz y no abandonar la denuncia sobre la situación de quienes siguen sufriendo la privación de su libertad.

"Hoy sigo levantando la voz por quienes todavía sufren injustamente la privación de su libertad. Su mensaje de dignidad, trabajo y esperanza nos invita a no bajar los brazos", expresó.

La dignidad humana y la esperanza

En el mensaje dirigido al Papa León XIV, Gallo destacó especialmente el valor de las expresiones del pontífice relacionadas con la dignidad humana, el trabajo y la esperanza. Para el gendarme, esas palabras constituyen una referencia que lo impulsa a continuar con su reclamo y a sostener la voz de quienes todavía no pueden recuperar su libertad.

La posibilidad de reunirse personalmente con el líder de la Iglesia católica le permitiría compartir su historia y transmitirle el significado de haber atravesado 448 días de cautiverio. Al mismo tiempo, el encuentro representaría una oportunidad para mantener presente la situación de las personas que permanecen detenidas injustamente.

El pedido también pone de manifiesto la intención de Gallo de vincular su experiencia individual con la defensa de los derechos humanos. Su mensaje busca que el recuerdo de su detención no quede circunscripto a su propia liberación, sino que contribuya a sostener el reclamo por quienes continúan privados de libertad.