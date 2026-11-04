Diputados: buscan unificar 16 proyectos para combatir el bullying y la violencia digital:

La Cámara de Diputados de Catamarca avanza en el tratamiento conjunto de 16 proyectos vinculados al bullying, el ciberbullying y la violencia digital, con el propósito de construir una propuesta legislativa integral que permita actualizar el marco normativo vigente y brindar respuestas concretas a estas problemáticas sociales.

El trabajo fue impulsado desde la Comisión de Cultura y Educación, presidida por la diputada provincial Yanina Luna, quien convocó a una reunión ampliada con la participación de las comisiones de Legislación General, Banca de la Mujer y Niñez, Adolescencia y Familia.

La convocatoria respondió a la diversidad de proyectos presentados y a los puntos de coincidencia identificados entre las distintas iniciativas. El objetivo fue generar un espacio de debate y construcción colectiva que permitiera avanzar en una propuesta común, con la participación de legisladores de todos los bloques.

Durante una entrevista con un medio radial, Luna explicó que la reunión buscó establecer acuerdos sobre una problemática que requiere respuestas institucionales y un abordaje que contemple sus distintas manifestaciones.

"La idea era poder trabajar en conjunto, debatir, consensuar y encontrar puntos en común para avanzar en el tratamiento de los proyectos. Lo más importante es que pudimos ponernos de acuerdo, más allá de los colores políticos, y asumir la urgencia que requiere esta problemática", destacó.

El avance del tratamiento conjunto representa una instancia de articulación legislativa frente a iniciativas que, aunque presentan diferentes enfoques, coinciden en la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para prevenir y abordar situaciones de acoso y violencia que afectan especialmente a niños, niñas y adolescentes.

Actualizar la legislación provincial

Durante el encuentro, los legisladores analizaron las distintas propuestas que integran el conjunto de proyectos. Entre ellas se encuentran iniciativas vinculadas con la adhesión a normativas nacionales y la actualización de la ley provincial de bullying, sancionada en 2014.

La revisión del marco normativo busca incorporar nuevas modalidades de violencia, especialmente aquellas que se producen en los entornos digitales, donde el acoso puede adquirir características diferentes de las que se presentan en los espacios escolares tradicionales.

En ese sentido, el debate legislativo contempla la necesidad de adecuar las herramientas jurídicas y de intervención a las distintas formas de hostigamiento que pueden afectar a niños, niñas y adolescentes. Entre los aspectos abordados durante la reunión también se planteó la posibilidad de incorporar herramientas vinculadas al Código de Faltas, establecer posibles sanciones y contemplar medidas de carácter comunitario.

Otro de los puntos de análisis fue la adecuación de las disposiciones al nuevo Código Penal Juvenil vigente en el país, con el objetivo de que la propuesta legislativa contemple las normativas correspondientes y las distintas dimensiones de la problemática.

Luna adelantó que el proyecto unificado tendrá tres ejes centrales vinculados al abordaje del bullying, la violencia digital y las distintas formas de acoso que afectan especialmente a niños, niñas y adolescentes. La intención es que la propuesta no se limite a una actualización formal de las disposiciones existentes, sino que permita establecer herramientas concretas para atender las situaciones que se presentan en los ámbitos educativos y en los entornos digitales.

Una problemática que atraviesa a toda la sociedad

Desde su experiencia como docente y como ex coordinadora de los Centros de Estudiantes, Yanina Luna remarcó que el bullying no constituye una problemática exclusiva del ámbito escolar.

La legisladora sostuvo que se trata de una situación que atraviesa a toda la sociedad y que, muchas veces, encuentra en las instituciones educativas el espacio donde sus consecuencias se hacen visibles. "Es una problemática social muy fuerte que nos atraviesa como sociedad. Desde las escuelas se viene trabajando, pero necesitamos fortalecer las herramientas de prevención, concientización y acompañamiento", señaló.

La mirada planteada por Luna busca ampliar el abordaje de la problemática, reconociendo el trabajo que ya se desarrolla en las escuelas y la necesidad de fortalecerlo mediante herramientas legislativas y acciones coordinadas. En ese marco, la diputada consideró que la prevención, la concientización y el acompañamiento constituyen aspectos centrales para responder a las situaciones de acoso y violencia.

El tratamiento conjunto de los proyectos apunta, precisamente, a consolidar una propuesta que contemple las distintas dimensiones de estas situaciones y permita avanzar en mecanismos de intervención adecuados.

Las experiencias con estudiantes y familias como antecedente

Luna también recordó las experiencias desarrolladas durante su gestión como coordinadora de los Centros de Estudiantes, entre ellas el Congreso realizado en 2024, que reunió a más de 370 delegados de establecimientos educativos de la Capital.

En aquella oportunidad, el bullying fue uno de los ejes centrales de debate, a partir de distintas actividades que permitieron abordar la problemática desde las experiencias de los propios estudiantes y la participación de la comunidad educativa.

El encuentro incluyó testimonios de estudiantes, representaciones teatrales sobre prevención y talleres destinados a docentes y familias. Estas experiencias fueron mencionadas por la legisladora como parte de los antecedentes que permiten reconocer la importancia de generar espacios de participación, información y concientización sobre el acoso escolar.

La participación de estudiantes, docentes y familias aparece así como un componente relevante dentro del abordaje de una problemática que, según sostuvo Luna, no puede quedar circunscripta únicamente a las instituciones educativas.

La diputada también hizo hincapié en la importancia de actuar conforme a los protocolos vigentes ante situaciones de acoso y violencia escolar. "Es fundamental que cada institución conozca y respete los protocolos establecidos. Debemos trabajar en la prevención desde el nivel inicial, porque la concientización y la formación comienzan desde los primeros años", sostuvo.

La referencia al nivel inicial apunta a la necesidad de incorporar la prevención y la formación desde las primeras etapas educativas, como parte de un proceso de concientización que involucre a las instituciones y a la comunidad.

Bullying, grooming y violencia digital

Por otra parte, Luna aclaró que, si bien la salud mental constituye una dimensión fundamental para abordar estas problemáticas, en esta instancia el trabajo legislativo está concentrado específicamente en el bullying, el grooming y la violencia digital. La diputada explicó que cada temática requiere un tratamiento profundo y espacios específicos de análisis, por lo que la discusión actual busca delimitar los aspectos que serán contemplados en el proyecto unificado.

Esta definición establece el alcance del trabajo legislativo en curso y permite concentrar el análisis en las distintas formas de acoso y violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes. La propuesta busca articular las iniciativas existentes y avanzar hacia un marco normativo que contemple tanto las situaciones que se producen en los ámbitos escolares como aquellas que se desarrollan en los entornos digitales.

En ese contexto, el tratamiento de los 16 proyectos representa una instancia de coordinación entre las distintas comisiones legislativas, con el propósito de consensuar herramientas de prevención, intervención y acompañamiento.

Convocatoria a Educación y al Poder Judicial

La continuidad del trabajo legislativo tendrá una nueva instancia el próximo jueves, cuando la Comisión de Cultura y Educación vuelva a reunirse.

Luna anunció que se prevé convocar a representantes de organismos vinculados con la temática, entre ellos el Ministerio de Educación y miembros del Poder Judicial. La convocatoria tendrá como propósito poner en común el trabajo realizado, escuchar aportes técnicos y evaluar posibles modificaciones a las iniciativas que forman parte del proceso de unificación.

La participación de estos organismos permitirá incorporar distintas perspectivas al análisis legislativo, en el marco de una propuesta que busca responder a una problemática que involucra a las instituciones educativas, las familias y distintos sectores de la sociedad.

El objetivo anunciado es avanzar en la elaboración de un despacho unificado que pueda obtener tratamiento legislativo antes de finalizar el período de sesiones ordinarias.