Catamarca conquista un premio internacional por la promoción de la Fiesta del Poncho

El Gobierno de Catamarca alcanzó un nuevo hito en materia de promoción turística al obtener un reconocimiento internacional en los Napolitan Victory Awards, donde la campaña de promoción de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2024-2025 fue distinguida como ganadora en la categoría Campaña de Impulso Turístico.

El galardón fue entregado en Washington D.C., en una ceremonia que reúne a referentes de la comunicación política e institucional a nivel global. Esta premiación distingue las estrategias más efectivas en el ámbito gubernamental y posiciona a Catamarca como un caso destacado de integración entre cultura, turismo y comunicación pública.

Competencia internacional y posicionamiento estratégico

En la categoría en la que resultó ganadora, la campaña catamarqueña compitió dentro de una terna junto a otras iniciativas de promoción turística de alcance internacional.

Entre las propuestas nominadas se encontraban:

La campaña "Ferias y Fiestas Floridablanca Dulces de Corazón 2024" de Colombia

La postulación de una agencia argentina vinculada al reconocimiento Best Tourism Villages de la Organización Mundial del Turismo

En este contexto competitivo, la campaña de la Fiesta del Poncho logró imponerse, consolidando su posicionamiento y destacando su capacidad para proyectar el evento más allá de las fronteras locales.

Una estrategia integral y articulada

La distinción reconoce el trabajo conjunto de distintos organismos del Estado provincial, que articularon una estrategia integral orientada a potenciar el alcance de la Fiesta del Poncho.

Participaron en el desarrollo de la campaña:

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte

La Secretaría de Prensa y Coordinación de la Gobernación

La colaboración de la agencia Prosumia

Este esquema de trabajo permitió diseñar e implementar una estrategia de comunicación orientada a amplificar la visibilidad del evento, consolidándolo como uno de los encuentros culturales más relevantes del país.

Según se destacó, la planificación no solo buscó difundir la fiesta, sino también fortalecer su posicionamiento como un eje central en la agenda turística.

Impacto cultural y proyección turística

El reconocimiento no se limita al plano simbólico. La estrategia desarrollada permitió generar un impacto concreto en el flujo turístico, ampliando la visibilidad de la Fiesta del Poncho y proyectando a Catamarca en nuevos escenarios.

La campaña logró instalar al evento como un producto turístico competitivo, con capacidad para atraer visitantes y consolidar a la provincia dentro del mapa turístico nacional e internacional. La estatuilla obtenida será incorporada al patrimonio del Museo de la Fiesta del Poncho, ubicado en el Predio Ferial Catamarca, espacio donde se resguarda la historia y evolución de este evento emblemático.

Voces oficiales: cultura y desarrollo como eje

En el marco de la entrega del premio al Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, el gobernador Raúl Jalil destacó el significado del reconocimiento al afirmar que "este reconocimiento confirma el camino que venimos sosteniendo: poner en valor nuestra identidad cultural y consolidar al turismo como uno de los motores del desarrollo económico provincial".

Por su parte, la ministra Daiana Roldán subrayó que "este reconocimiento refleja el trabajo sostenido del equipo para fortalecer la identidad cultural y proyectar a Catamarca como destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional".

En la misma línea, el ex secretario de Prensa y Coordinación, Diego Moreno, remarcó que "este premio valida un modelo de comunicación pública basado en planificación, datos y ejecución coordinada, donde la cultura se transforma en un activo estratégico para el desarrollo".

Este logro internacional se suma a otro galardón obtenido recientemente por la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Se trata del Premio Internacional Pasaporte Abierto, otorgado por la Organización Mundial de Periodistas Turísticos, que distinguió al evento como Mejor Evento del Año 2025 en el ámbito del turismo.

Esta distinción valoró especialmente el impacto cultural de la fiesta, su capacidad de atracción turística y su rol en el posicionamiento de Catamarca como destino.

Catamarca en el mapa global del turismo

La obtención del Napolitan Victory Awards y el reconocimiento previo consolidan a Catamarca como un actor relevante en el escenario turístico y cultural. La articulación entre organismos públicos, estrategias de comunicación y valorización de la identidad cultural se traduce en resultados concretos.

En este marco, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho no solo se reafirma como uno de los eventos más importantes del país, sino también como una herramienta clave para proyectar la provincia a nivel internacional, fortaleciendo su perfil turístico y su desarrollo económico.