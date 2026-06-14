Catamarca se consolida como referente en la integración entre Educación y Trabajo

Catamarca se convirtió en el escenario de las jornadas de integración federal de la Diplomatura en Educación para el Trabajo de la Escuela Federal de Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), una propuesta que reunió a funcionarios de las áreas de Educación y Trabajo de todas las provincias argentinas con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar políticas públicas orientadas a fortalecer la formación, el empleo y el desarrollo productivo.

La elección de la provincia como sede no fue casual. Representó un reconocimiento al proceso de transformación institucional que impulsa Catamarca, considerada pionera en el país por integrar las áreas de Educación y Trabajo dentro de un mismo ministerio. Esta decisión estratégica busca consolidar una política pública que permita vincular de manera directa la formación educativa con las necesidades concretas del mundo laboral.

El objetivo central de esta articulación es generar mayores oportunidades de desarrollo para los catamarqueños, al tiempo que se acompaña el crecimiento de los sectores productivos mediante la formación de mano de obra local capacitada y preparada para responder a las demandas actuales y futuras del mercado laboral.

Educación, minería y producción

Durante la primera jornada de actividades, la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, junto a la ministra de Minería, Teresita Regalado, participaron de un panel dedicado al análisis de experiencias de articulación entre educación, empleo y desarrollo productivo.

En ese espacio se destacó el trabajo que la provincia viene desarrollando en sectores considerados estratégicos para su crecimiento económico y social, entre ellos:

La minería.

La economía del conocimiento.

El turismo.

La exposición permitió mostrar cómo la planificación educativa puede acompañar las necesidades de estos sectores, generando trayectos formativos que favorezcan la inserción laboral y el desarrollo de capacidades específicas vinculadas a las demandas productivas.

La experiencia de la CTIO-Litio

Uno de los puntos centrales de la agenda fue la presentación de la experiencia de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades con foco en el Litio (CTIO-Litio).

Se trata de un espacio de diálogo social que reúne a distintos actores con el propósito de construir consensos alrededor del desarrollo de la actividad minera y de la generación de oportunidades laborales asociadas al sector. La comisión está integrada por:

El Estado.

Empresas.

Sindicatos.

Comunidades.

Del panel participaron la directora de la Oficina de País de la OIT en Argentina, Sara Luna Camacho; el presidente de la Cámara Minera de Catamarca, Abás Tanus Mafud; la presidenta de CASEMICA, Susana De la Colina; el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros Provincial, Manuel Gómez Bello; y el secretario seccional de AOMA, Diego Herrera.

Tecnología y capacitación

La agenda continuó con una visita al Nodo Tecnológico, donde los participantes pudieron conocer las acciones impulsadas por la provincia para fortalecer la formación en habilidades digitales y tecnológicas.

La iniciativa apunta a responder a las nuevas demandas emergentes del mercado laboral mediante propuestas de capacitación que preparen a jóvenes y adultos para desempeñarse en entornos cada vez más vinculados a la innovación y la transformación tecnológica. Durante la segunda jornada, la delegación recorrió el Centro de Educación Técnico Profesional "Presidente Néstor Kirchner", donde se interiorizó sobre las propuestas de formación técnica y profesional que actualmente se desarrollan en Catamarca.

Además, el equipo del Ministerio de Educación y Trabajo presentó la experiencia del Campus de Entrenamiento Laboral, una política pública que articula tres componentes fundamentales:

Capacitación.

Entrenamiento en entornos reales de trabajo.

Vinculación con el sector productivo.

La propuesta tiene como finalidad mejorar las condiciones de empleabilidad de los catamarqueños y facilitar el acceso a oportunidades laborales concretas.

La visión del Ministerio de Educación y Trabajo

En el marco de las jornadas, la ministra Verónica Soria resaltó la importancia del encuentro y del camino recorrido por la provincia en materia de articulación institucional.

"Estas jornadas nos permiten mostrar el camino que viene construyendo Catamarca, integrando educación y trabajo como una política pública concreta. Buscamos que cada trayecto formativo esté vinculado a las oportunidades reales del territorio, fortaleciendo la formación profesional y la inserción laboral de jóvenes y adultos", expresó la funcionaria.

Sus declaraciones sintetizaron el enfoque que la provincia busca consolidar: una educación vinculada directamente con las oportunidades de desarrollo económico y social existentes en cada territorio.

El aporte del sector privado y las instituciones

Las actividades continuaron en la Federación Económica de Catamarca, donde se desarrolló un espacio de intercambio que reunió a representantes de distintos sectores productivos y organizaciones vinculadas a la formación para el trabajo.

Participaron:

El gerente de Formación para el Trabajo en Fundación UOCRA, Diego Maza .

. La presidenta de la Cámara de la Construcción, Anahí Diaz .

. El propietario de la empresa Guido Mogetta.

El representante de Huasi Construcciones, Roque Aguirre .

. El gerente de Capital Humano de MARA, Javier Carranza.

El intercambio permitió abordar experiencias vinculadas a la capacitación laboral y a la relación entre el sistema educativo y las demandas del sector productivo.

Innovación, cultura e identidad territorial

En el tercer día de actividades, los participantes visitaron el Espacio CATA, donde conocieron una propuesta que integra arte, tecnología y formación.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la innovación, la creatividad y las nuevas oportunidades de desarrollo, ampliando la mirada sobre los procesos de formación y empleo más allá de los sectores productivos tradicionales. Las jornadas concluyeron con la presentación de la experiencia de la Ruta del Telar, una iniciativa que articula formación, patrimonio cultural, identidad territorial y desarrollo económico local.

El proyecto fue expuesto como un ejemplo concreto de cómo la educación y el trabajo pueden convertirse en herramientas para generar oportunidades en las comunidades, preservando al mismo tiempo saberes culturales e identitarios.

Del panel participaron integrantes del Ministerio de Educación y Trabajo, el secretario de Extensión Universitaria de la UNCA, Adolfo Agüero, y el director de YMAD, Marcelo Murúa.