Senado: adelantan al 2 de julio el informe de Adorni para frenar la moción de censura

La situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en uno de los principales focos de preocupación para el oficialismo en el Senado. En un contexto de creciente presión opositora y de cuestionamientos provenientes incluso de sectores que habitualmente acompañan al Gobierno, la administración nacional decidió adelantar al 2 de julio la presentación del informe de gestión del funcionario ante la Cámara alta, con el objetivo de evitar que bloques dialoguistas se sumen al pedido impulsado por el peronismo para interpelarlo y promover una moción de censura.

La decisión fue adoptada luego de que se profundizara la tensión política generada por las declaraciones del propio Adorni, quien admitió haber omitido declarar medio millón de dólares al fisco. Ese reconocimiento desencadenó una ola de críticas que alcanzó no sólo a los bloques opositores, sino también a sectores aliados del oficialismo.

La fecha será oficializada el próximo miércoles durante una reunión de Labor Parlamentaria convocada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para las 18 horas. El encuentro fue solicitado por el PRO y también servirá para definir el temario de la sesión prevista para el jueves 18 de junio.

La estrategia del oficialismo

Según fuentes parlamentarias, el adelantamiento del informe de gestión responde a una estrategia impulsada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien planteó en la Casa de Gobierno la necesidad de que Adorni concurra al Senado lo antes posible.

El objetivo es contener el creciente malestar dentro de bloques como el PRO, la Unión Cívica Radical y los espacios provinciales, que comenzaron a reclamar explicaciones públicas e incluso plantearon la posibilidad de exigir la renuncia del funcionario.

Inicialmente, Adorni tenía previsto presentarse recién a fines de julio. Sin embargo, el escenario político obligó a modificar esos planes. La presión de los sectores aliados y la necesidad de evitar una escalada institucional aceleraron los tiempos.

Aun así, el mecanismo del informe de gestión impide una convocatoria inmediata. Por cuestiones reglamentarias, el procedimiento requiere entre 15 y 20 días para concretarse, motivo por el cual la fecha elegida fue el 2 de julio.

El avance del peronismo

Mientras el oficialismo busca desactivar el conflicto, el interbloque peronista continúa impulsando una ofensiva parlamentaria contra el jefe de Gabinete.

La principal iniciativa consiste en incorporar al debate legislativo un pedido de interpelación acompañado por una moción de censura. No obstante, el espacio enfrenta una dificultad numérica significativa: no dispone de los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas.

Pese a ello, el peronismo inició negociaciones con otros sectores parlamentarios que en los últimos meses comenzaron a mostrar distancia respecto del Gobierno nacional.

Actualmente, el bloque peronista cuenta con:

25 votos propios.

Posibilidad de sumar 3 votos de Convicción Federal.

Respaldo de legisladores vinculados a los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Raúl Jalil, de Catamarca.

Apoyo de 2 senadores santacruceños.

Aun con esos respaldos potenciales, el espacio se encuentra lejos de alcanzar los 48 votos requeridos para habilitar el debate en la Cámara alta.

El malestar de los aliados

Uno de los aspectos más delicados para el oficialismo es que las críticas ya no provienen exclusivamente de la oposición tradicional. El PRO emitió un duro comunicado luego de que Adorni reconociera haber omitido declarar medio millón de dólares que, según sus propias palabras, había ahorrado "en negro".

En ese contexto, el presidente del bloque, Martín Goerling Lara, reclamó formalmente que el jefe de Gabinete concurra al Senado durante junio y no a fines de julio, como pretendía inicialmente.

El planteo tuvo una respuesta inmediata por parte de Victoria Villarruel, quien incorporó rápidamente el tema a la agenda de la reunión de Labor Parlamentaria.

Goerling Lara fue particularmente crítico con el funcionario y sostuvo: "Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible".

La postura de la UCR y Provincias Unidas

Las críticas también alcanzaron a la Unión Cívica Radical. Desde ese espacio se afirmó que las declaraciones de Adorni poseen una gravedad ética incompatible con la responsabilidad institucional que implica ocupar una de las más altas funciones del Estado.

La tensión se profundizó luego de conocerse la admisión del funcionario respecto de la omisión de fondos en su declaración jurada, generando incertidumbre sobre el futuro de la relación entre el oficialismo y sus principales aliados parlamentarios. A esta situación se sumó Provincias Unidas, otro de los espacios que comenzó a manifestar públicamente su rechazo a la continuidad del jefe de Gabinete.

Una de las señales más contundentes llegó de parte del ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien reclamó abiertamente la renuncia de Adorni.

"Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional", expresó el diputado.

La moción de censura y sus antecedentes

La discusión también puso en primer plano una herramienta institucional prevista en la Constitución Nacional pero nunca aplicada desde su incorporación.

El artículo 101 establece que el jefe de Gabinete puede ser interpelado por cualquiera de las dos cámaras del Congreso en el marco del tratamiento de una moción de censura. Sin embargo, para que dicha moción prospere y derive en la destitución del funcionario se requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras legislativas.

Los números exigidos son:

129 votos en la Cámara de Diputados.

37 votos en el Senado.

Desde la reforma constitucional de 1994, cuando fue creada la figura del jefe de Gabinete, nunca se aprobó una moción de censura contra un funcionario que ocupara ese cargo.