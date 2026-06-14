Hasta Mirtha Legrand cruza a Manuel Adorni revelando videos que lo siguen complicando

La noche del sábado estuvo marcada por un momento de fuerte repercusión política y mediática cuando Mirtha Legrand decidió abordar en su mesa uno de los temas que más atención ha concentrado durante las últimas semanas: la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin realizar comentarios directos sobre la investigación, la histórica conductora sorprendió a sus invitados y a la audiencia al presentar una serie de archivos televisivos protagonizados por el propio funcionario, una decisión que rápidamente generó repercusiones y alimentó el debate en torno al caso.

La intervención de Legrand se produjo en un contexto en el que la situación patrimonial de Adorni permanece bajo análisis judicial. La investigación busca establecer si existen inconsistencias entre los ingresos declarados por el funcionario y el crecimiento de su patrimonio durante los últimos años. Se trata de una causa que ha cobrado relevancia pública debido a los distintos elementos incorporados al expediente y a las explicaciones brindadas por el propio jefe de Gabinete respecto del origen de determinados fondos.

La investigación sobre el patrimonio de Adorni

Según se informó, uno de los principales puntos bajo análisis está relacionado con la aparición de fondos que inicialmente no habían sido incluidos en las declaraciones juradas presentadas por el funcionario. Entre esos montos figuran aproximadamente 500 mil dólares, suma que Adorni atribuyó a inversiones previas realizadas en criptomonedas.

La causa también contempla otros aspectos vinculados a su situación patrimonial. Entre los elementos que son objeto de investigación se encuentran:

La aparición de fondos que inicialmente no habían sido informados en las declaraciones juradas.

Un monto cercano a los 500 mil dólares atribuido por Adorni a inversiones previas en criptomonedas.

La compra de propiedades.

Presuntos pagos realizados en efectivo.

Diferencias detectadas en la documentación presentada ante los organismos de control.

La finalidad de la investigación es determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y la evolución patrimonial observada en los últimos años, cuestión que actualmente permanece bajo evaluación.

Los videos que mostró Mirtha Legrand

En medio de ese escenario, Mirtha Legrand optó por recuperar material televisivo correspondiente al año 2024. La conductora exhibió dos archivos en los que Manuel Adorni realizaba declaraciones vinculadas a distintos aspectos de su actividad pública.

El primero de los videos mostrados correspondió a una intervención en la que el actual jefe de Gabinete hacía referencia a su salario como funcionario. En ese fragmento, Adorni expresaba: "Por si a alguien le interesa, ayer me depositaron mi sueldo y cobré 1.700.000 pesos como rango de secretario de Estado".

La emisión de ese archivo generó atención inmediata debido a que se produjo en el marco de una discusión centrada precisamente en la situación patrimonial del funcionario y en las explicaciones ofrecidas respecto de sus ingresos y bienes.

Las críticas al kirchnerismo recuperadas en el archivo

Luego del primer video, la producción del programa presentó un segundo fragmento también correspondiente a 2024. En esa grabación, Adorni realizaba cuestionamientos al kirchnerismo mediante declaraciones de fuerte contenido político.

Durante ese archivo, el funcionario sostenía: "Cuando hablamos de pobres hablamos del kirchnerismo que le robaba el plato de comida a la gente. Era gente que le robaba la comida a los pobres".

La difusión de ambas intervenciones permitió contextualizar el debate que se desarrollaba en la mesa y aportó material adicional para la discusión planteada durante la emisión.

La reacción de los invitados

Tras la proyección de los videos, el intercambio entre los integrantes de la mesa giró en torno a la investigación patrimonial que involucra a Adorni y a las explicaciones brindadas por el funcionario sobre el origen de sus bienes.

Según se indicó, los participantes coincidieron en manifestar su desconfianza respecto de las explicaciones ofrecidas por el jefe de Gabinete acerca de su patrimonio. La reacción de los invitados se produjo inmediatamente después de la exhibición de los archivos televisivos y constituyó uno de los momentos centrales del programa.

De esta manera, la emisión conducida por Mirtha Legrand volvió a colocar el foco sobre una investigación que continúa generando repercusiones en el ámbito político y mediático. La conductora eligió hacerlo a través de material de archivo protagonizado por el propio Manuel Adorni, mientras la causa judicial avanza con el objetivo de determinar si existen o no inconsistencias entre los ingresos declarados por el funcionario y el crecimiento de su patrimonio durante los últimos años.