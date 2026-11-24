La Provincia continúa avanzando con el plan de pavimentación urbana en la ciudad de Tinogasta, mediante la ejecución de nuevas intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial y las condiciones de circulación en distintos sectores de la localidad. En el marco de este programa, el gobernador Raúl Jalil realizó una recorrida por los trabajos que se encuentran en desarrollo, acompañado por el intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada, y la senadora departamental, Pamela López.

La visita permitió observar el avance de las tareas correspondientes a la segunda etapa del plan, que contempla la incorporación de otras 23 cuadras al programa de pavimentación urbana. Esta instancia da continuidad a las intervenciones realizadas anteriormente y forma parte de una planificación que busca ampliar progresivamente la cantidad de calles pavimentadas en la ciudad.

Los trabajos se desarrollan a través de una articulación entre Vialidad Provincial y el municipio de Tinogasta, organismos que llevan adelante las acciones necesarias para concretar las obras previstas. La participación conjunta de ambas jurisdicciones constituye el esquema de ejecución mediante el cual se está implementando el programa de infraestructura vial.

La recorrida de Jalil, Andrada y López se produjo mientras las tareas avanzan en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de verificar el desarrollo de las intervenciones que forman parte de esta nueva etapa.

Una segunda etapa suma 23 cuadras

El programa de pavimentación urbana contempla una segunda instancia de trabajos que incluye 23 nuevas cuadras. Estas intervenciones se suman a las 37 cuadras que fueron alcanzadas durante la primera etapa, ampliando de manera significativa el alcance del plan de infraestructura vial.

De esta forma, una vez incorporadas las obras previstas en ambas instancias, Tinogasta contará con un total de 60 cuadras incluidas en el programa de pavimentación urbana.

La distribución de las intervenciones permite dimensionar el alcance de la planificación que se ejecuta en la ciudad:

Primera etapa: 37 cuadras intervenidas.

Segunda etapa: 23 cuadras contempladas.

Total: 60 cuadras incorporadas al programa de pavimentación urbana.

La segunda etapa representa la continuidad de un esquema de obras que ya tuvo una primera instancia de ejecución y que ahora amplía la cobertura hacia otros sectores de la ciudad.

Mejorar la circulación y las condiciones de trasitabilidad

Uno de los objetivos centrales del programa es mejorar la circulación y las condiciones de transitabilidad en diferentes sectores de Tinogasta. La pavimentación de las calles comprendidas en el plan apunta a fortalecer la infraestructura urbana y generar mejores condiciones para el desplazamiento por la ciudad.

En ese sentido, las 23 cuadras contempladas en esta segunda etapa se integran a un conjunto de intervenciones que, sumadas a las realizadas anteriormente, alcanzarán las 60 cuadras incorporadas al programa. La obra tiene como finalidad mejorar las condiciones de circulación en los sectores alcanzados, mediante la incorporación de pavimento en las calles previstas dentro de la planificación.

La continuidad de los trabajos también refleja la coordinación entre los organismos provinciales y municipales responsables de la ejecución. En este caso, Vialidad Provincial y el municipio trabajan conjuntamente para llevar adelante las intervenciones que forman parte del plan.

La recorrida encabezada por el gobernador Raúl Jalil, junto al intendente Ernesto Andrada y la senadora Pamela López, se desarrolló precisamente en el contexto de estos avances, con presencia de las autoridades en los sectores donde se ejecutan las tareas.

Los trabajos en las calles intervenidas por ampliación cloacal

Uno de los aspectos destacados del cronograma de ejecución está relacionado con las calles que previamente fueron intervenidas por las obras de ampliación de la red cloacal. De acuerdo con los plazos previstos por la empresa ejecutora, los trabajos de pavimentación en esos sectores estarían finalizados para el próximo 9 de diciembre.

Esta previsión establece una fecha concreta para la conclusión de las intervenciones en las calles que debieron ser alcanzadas anteriormente por las tareas vinculadas con la ampliación de la infraestructura cloacal.

De esta manera, el avance del plan de pavimentación también comprende sectores donde se realizaron trabajos previos sobre la red de servicios, y cuya recuperación mediante la colocación de pavimento forma parte de las intervenciones que se encuentran en marcha.

La fecha del 9 de diciembre constituye el plazo informado por la empresa ejecutora para completar esas tareas específicas, de acuerdo con la planificación establecida.