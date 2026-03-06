Catamarca debate un nuevo Código Procesal de Familia para modernizar la justicia en conflictos familiares

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de Catamarca avanzó este viernes en el tratamiento de un proyecto que podría marcar un cambio significativo en la forma en que se tramitan los conflictos familiares en la provincia. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, propone la creación del Código Procesal del Derecho de las Familias de la Provincia de Catamarca, una normativa destinada a dotar al fuero de Familia de un marco procesal propio, autónomo y actualizado.

La reunión estuvo presidida por el diputado Exequiel Moreno, titular de la comisión, quien encabezó el análisis legislativo de la propuesta. El proyecto apunta a establecer procedimientos específicos que respondan a las particularidades del Derecho de Familia, un ámbito judicial caracterizado por su sensibilidad social y por la necesidad de respuestas rápidas y especializadas.

La discusión se enmarca dentro de un proceso de debate parlamentario que busca enriquecer la iniciativa mediante el aporte de distintos actores del sistema judicial. En este sentido, el encuentro contó con la participación de magistradas que actualmente desempeñan funciones en los juzgados de familia de la provincia, quienes compartieron su experiencia y observaciones técnicas respecto del funcionamiento del fuero.

Participación de magistradas y aportes técnicos

Durante la reunión de la comisión, participaron como invitadas las juezas de los Juzgados de Familia de Catamarca, quienes expusieron sus perspectivas sobre el proyecto y brindaron aportes basados en su práctica cotidiana dentro del sistema judicial.

Las magistradas presentes fueron:

Erica Wanda Saccher Maione, del Juzgado de Familia N°1

Olga Amigot Solohaga, del Juzgado de Familia N°2

Celeste del Huerto Varela, del Juzgado de Familia N°3

María Elisabet Salas, del Juzgado de Familia y de Violencia Familiar y de Género N°4

También participó María Fernanda Rosales Andreotti, en representación del Poder Judicial de Catamarca.

Durante el encuentro, las juezas realizaron aportes técnicos vinculados a la experiencia práctica de los tribunales, con el objetivo de contribuir al análisis del proyecto y enriquecer el debate parlamentario. La intervención de las magistradas permitió incorporar una mirada basada en la aplicación diaria del derecho de familia, particularmente en la resolución de conflictos que involucran vínculos personales y situaciones de alta sensibilidad social.

La importancia de un nuevo marco normativo

El presidente de la Comisión de Legislación General, Exequiel Moreno, destacó la relevancia del proceso de discusión legislativa que se está llevando adelante en torno al proyecto.

Según expresó el legislador, la iniciativa representa una herramienta fundamental para la provincia, ya que busca construir una normativa acorde a las necesidades actuales del sistema judicial.

"Estamos trabajando en una herramienta legislativa muy importante para la provincia. La idea es construir un código moderno que permita mejorar la respuesta del sistema judicial frente a los conflictos familiares, incorporando una mirada más ágil, especializada y centrada en las personas", señaló Moreno durante la reunión.

El enfoque del proyecto apunta precisamente a consolidar un modelo procesal más dinámico y adaptado a la complejidad de los conflictos familiares, priorizando la rapidez en la resolución de los casos y la atención a las personas involucradas.

El valor del aporte de quienes aplican el derecho

En la reunión también participó el diputado Juan Carlos Ledesma, quien asistió en calidad de presidente del bloque Frente de Todos. Durante el encuentro, el legislador subrayó la importancia de escuchar a los actores que intervienen diariamente en la aplicación de las normas en los tribunales.

Para Ledesma, la presencia de las juezas de familia constituye un aporte clave para el proceso legislativo.

"La participación de las juezas de familia es fundamental para enriquecer el debate legislativo. Sus aportes permiten analizar el proyecto desde la práctica cotidiana del fuero y avanzar hacia una normativa que realmente mejore el funcionamiento de la justicia en temas tan sensibles como los conflictos familiares", afirmó.

De este modo, el debate legislativo se nutre no solo de la perspectiva política y jurídica del parlamento, sino también de la experiencia concreta de quienes trabajan en la resolución de este tipo de causas.

Un código especializado para el fuero de Familia

La iniciativa legislativa plantea la creación de un código procesal específico para el fuero de Familia, lo que implicaría establecer un marco normativo autónomo y especializado destinado a regular la tramitación de los conflictos familiares en la provincia.

Entre los fundamentos del proyecto se destaca la necesidad de adecuar los procedimientos judiciales a las transformaciones que ha experimentado el Derecho de Familia en los últimos años. Estas transformaciones se encuentran vinculadas a cambios sociales, jurídicos e institucionales que han impactado en la manera en que se abordan las relaciones familiares dentro del sistema legal.

El proyecto también señala que el nuevo código deberá estar en consonancia con distintos marcos normativos de jerarquía superior, entre ellos:

La Constitución Nacional

Los tratados internacionales

El Código Civil y Comercial de la Nación

A partir de estos lineamientos, la propuesta busca promover un modelo procesal moderno, ágil y con una perspectiva humanizada, capaz de ofrecer respuestas adecuadas frente a los conflictos familiares que llegan a los tribunales.

El avance del proyecto en la Comisión de Legislación General marca así un paso inicial dentro del proceso legislativo que podría culminar con la creación de un instrumento jurídico destinado a fortalecer el funcionamiento del fuero de Familia en Catamarca y mejorar la atención de situaciones que involucran derechos, vínculos y dinámicas familiares complejas.