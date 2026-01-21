Catamarca: docentes recibirán un aumento del 5,37% y habrá nueva paritaria en febrero

El Gobierno provincial confirmó que los docentes percibirán un aumento salarial del 5,37%, correspondiente al cierre de la paritaria 2025, y anunció que en los primeros días de febrero se dará inicio formal a las negociaciones paritarias del ciclo 2026. El anuncio se realizó tras una reunión encabezada por el gobernador Raúl Jalil junto al ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales Matienzo, y la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, con representantes de la Intersindical docente.

Durante el encuentro, las partes avanzaron en la revisión final de la paritaria 2025, que culmina con la aplicación del ajuste bimestral correspondiente a la inflación registrada en los meses de noviembre y diciembre. Dicho incremento, del 5,37%, se verá reflejado en los haberes del mes de enero, que los trabajadores de la educación percibirán durante febrero.

Con esta actualización salarial, el aumento acumulado a lo largo de la paritaria docente 2025 alcanza el 42,63%, consolidando un esquema de recomposición que tuvo como eje el seguimiento de la evolución inflacionaria y la actualización periódica de los salarios. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el cierre del acuerdo se enmarca en una política de diálogo sostenido con los gremios del sector.

En ese sentido, uno de los puntos centrales de la reunión fue el compromiso asumido por ambas partes de retomar las negociaciones en los primeros días de febrero, con el objetivo de comenzar a debatir los lineamientos de la paritaria docente 2026. La decisión reafirma la voluntad de mantener abiertas las instancias de diálogo como herramienta fundamental para la construcción de consensos en materia salarial y laboral.

Además del aspecto estrictamente salarial, el encuentro permitió incorporar al debate una agenda más amplia vinculada a los desafíos estructurales que enfrenta el sistema educativo provincial. En este marco, el gobernador Raúl Jalil invitó formalmente a los gremios docentes a integrar la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica, un espacio multisectorial que tendrá como objetivo analizar estrategias y políticas públicas orientadas a mitigar el impacto de la caída de la tasa de natalidad en la provincia.

Durante la reunión, se presentó un informe técnico elaborado a partir de datos de los censos nacionales de 2001, 2010 y 2022, que evidencia una disminución progresiva y sostenida de la tasa de natalidad en el territorio provincial. Este fenómeno demográfico plantea nuevos desafíos para la planificación educativa, particularmente en lo referido a la matrícula escolar, la organización institucional y la proyección del sistema a mediano y largo plazo.

Desde el Gobierno señalaron que la participación de los gremios docentes en la comisión permitirá enriquecer el análisis y diseñar políticas públicas con una mirada integral, que contemple tanto las variables demográficas como las condiciones laborales y pedagógicas del sector educativo. La iniciativa apunta a anticipar escenarios futuros y evitar impactos negativos en la calidad educativa y en la estabilidad del empleo docente.

La reunión fue valorada positivamente por las partes como una instancia de acercamiento y trabajo conjunto, en un contexto económico complejo y atravesado por transformaciones sociales y demográficas de alcance nacional. Con el cierre de la paritaria 2025 y la próxima apertura de la negociación 2026, el Gobierno y los gremios docentes buscan consolidar un esquema de diálogo permanente que permita dar previsibilidad al sector y abordar de manera coordinada los desafíos que enfrenta la educación en la provincia.