Acuerdo salarial: ¿De cuánto será el aumento para los docentes de Catamarca?

Este martes, la Intersindical Docente emitió un comunicado oficial para informar el cumplimiento del último tramo del acuerdo salarial previsto para el ejercicio anterior. Según detalló el gremio, con la liquidación de los haberes correspondientes al mes de febrero, se hará efectivo un incremento del 5,3%.

Este ajuste representa el cierre definitivo de la paritaria 2025, fruto de los consensos alcanzados entre los representantes de los trabajadores de la educación y el Ejecutivo Provincial. La medida busca sostener el poder adquisitivo del sector frente a las variables macroeconómicas del último periodo.

El impacto del aumento se verá reflejado de manera directa en los recibos de sueldo a través de la actualización de los componentes básicos del salario:

Punto Índice: El valor de la unidad de medida salarial se fija en $1.863,37.

Función Jerárquica: El monto destinado a los cargos directivos y de supervisión se actualiza a $138.203.

Desde la Intersindical destacaron que este incremento tiene un alcance generalizado, beneficiando a la totalidad de los docentes de la provincia y ajustando proporcionalmente las escalas según la antigüedad y la carga horaria de cada agente.

Con la aplicación de este 5,3%, se da por concluido el cronograma de aumentos pactado el año pasado. Se espera que, tras la efectivización de este pago, las organizaciones gremiales y las autoridades de las carteras de Trabajo y Educación inicien las rondas de diálogo correspondientes a la pauta salarial 2026, en un contexto donde el gremio mantiene su postura de seguimiento permanente de la inflación.