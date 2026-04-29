Tensión frente al Palacio Municipal: taxistas exigen ser recibidos por Saadi

Un grupo de taxistas autoconvocados se manifiesta este miércoles en la Capital en un clima de creciente tensión, con un reclamo directo hacia la administración municipal que encabeza Gustavo Saadi. La protesta, que comenzó con recorridos por distintos sectores de la ciudad, se concentró finalmente frente al Palacio Municipal, donde los trabajadores aguardan ser recibidos por el jefe comunal.

La movilización tiene como eje central la falta de respuestas de la comuna frente a una serie de planteos que, según los manifestantes, vienen realizando sin obtener soluciones concretas. En ese marco, la protesta no solo se sostiene en la visibilización del conflicto, sino que también incorpora una advertencia explícita: los trabajadores amenazan con quemar neumáticos si no son atendidos en persona por el intendente.

Reclamos por controles y condiciones de trabajo

El principal punto de conflicto gira en torno a la actividad de unidades que operan a través de aplicaciones de transporte, sobre las cuales los taxistas denuncian una ausencia de controles por parte de las autoridades municipales. Esta situación, aseguran, genera un escenario de competencia desigual que afecta directamente su actividad.

Desde el sector remarcan que su postura no es de rechazo absoluto a estas plataformas, sino que reclaman regulación y orden para garantizar condiciones equitativas. En ese sentido, plantean la necesidad de que todos los actores del sistema cumplan con las mismas exigencias.

Entre los reclamos expresados se destacan:

Falta de controles a las unidades que trabajan mediante aplicaciones.

a las unidades que trabajan mediante aplicaciones. Ausencia de respuestas oficiales por parte del municipio.

por parte del municipio. Necesidad de igualdad de condiciones para poder desarrollar la actividad.

Estas demandas configuran el núcleo del conflicto y explican la persistencia de la protesta en el centro administrativo de la ciudad.

"Queremos que el intendente nos deje de ignorar"

El malestar del sector quedó reflejado en las declaraciones de Carlos Rivas, referente de los taxistas y remiseros, quien sintetizó la preocupación de los trabajadores. "Queremos que el intendente nos deje de ignorar", expresó, en un mensaje directo hacia la conducción municipal.

Carlos Rivas

Rivas también advirtió sobre la gravedad del contexto que atraviesa el sector: "Estamos atravesando una situación muy grave". Sus palabras reflejan no solo la urgencia del reclamo, sino también la percepción de un deterioro en las condiciones laborales que, según sostienen, se profundiza ante la falta de intervención oficial.

Escalada del conflicto

La decisión de trasladar la protesta hacia el Palacio Municipal marca un punto de inflexión en la jornada. Allí, los manifestantes mantienen su presencia a la espera de una respuesta concreta, mientras la amenaza de quemar neumáticos introduce un elemento de posible escalada en el conflicto.

El reclamo, que comenzó con una manifestación itinerante por distintos sectores de la Capital, se transformó en una concentración fija en el principal edificio administrativo, lo que refuerza el carácter institucional del pedido. La exigencia de ser atendidos "en persona" por el intendente refleja la intención de los trabajadores de obtener una respuesta directa y sin intermediarios.