Catamarca fortaleció el debate sobre su futuro poblacional

La Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica de Catamarca participó del Foro Interdisciplinario "Futuro Demográfico con Derechos y Equidad", una iniciativa orientada a fortalecer la construcción de políticas públicas sustentadas en información técnica, evidencia científica y enfoques integrales de desarrollo.

El encuentro se desarrolló en la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y se consolidó como un ámbito de intercambio entre distintos sectores vinculados a la investigación, la producción académica y la gestión pública. La actividad estuvo enfocada en la reflexión sobre los cambios demográficos que atraviesan las sociedades contemporáneas y la necesidad de generar respuestas institucionales que contemplen criterios de equidad y derechos.

La participación de la Comisión Provincial se enmarca en una estrategia orientada a incorporar nuevas herramientas de análisis y actualizar permanentemente los ejes de trabajo vinculados a la planificación demográfica de Catamarca.

Una representación institucional amplia

La delegación de la Comisión estuvo encabezada por el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros, quien asistió acompañado por referentes de las distintas subcomisiones técnicas que forman parte de este organismo de planificación estratégica.

La presencia de representantes de diversas áreas permitió aportar una mirada multidisciplinaria sobre los desafíos que plantea la dinámica poblacional y su impacto en distintos ámbitos de la vida social. La jornada se destacó precisamente por la diversidad de actores convocados y por la articulación entre organismos públicos, universidades, centros de investigación y especialistas en diferentes disciplinas.

El aporte de las subcomisiones técnicas

Uno de los aspectos más relevantes del foro fue el enfoque interdisciplinario que caracterizó los debates y exposiciones. En ese contexto participó la doctora Fernanda Lagoria, secretaria de Salud del municipio capitalino y referente de la Subcomisión de Sistema Sanitario, Salud y Bienestar Social.

Su intervención se sumó a la de representantes de otras áreas especializadas que integran la Comisión Provincial.

Entre las subcomisiones participantes se destacaron:

• Sistema Sanitario, Salud y Bienestar Social.

• Dinámicas Sociológicas y Culturales.

• Cuidado Intergeneracional.

La presencia de estos espacios permitió abordar la cuestión demográfica desde múltiples perspectivas, considerando variables sociales, culturales, sanitarias y comunitarias que forman parte de los procesos poblacionales actuales.

Transición demográfica y los derechos

El foro generó un ámbito de reflexión sobre los cambios demográficos que experimenta la sociedad y sobre las respuestas institucionales necesarias para atender esos procesos desde una perspectiva de derechos.

Las discusiones estuvieron jerarquizadas por la participación de la licenciada Mariana Isasi, jefa de Oficina de UNFPA Argentina, así como también por especialistas pertenecientes al IRES-CONICET-UNCA. La presencia de referentes académicos y técnicos permitió profundizar el análisis sobre distintas dimensiones vinculadas al desarrollo poblacional y a los desafíos que enfrentan las políticas públicas en este contexto.

Durante la actividad se desarrollaron mesas de trabajo especializadas que abordaron temas considerados estratégicos para el diseño de futuras acciones gubernamentales.

Las áreas de análisis incluyeron:

• Género y Derechos Reproductivos.

• Educación.

• Adultos Mayores.

• Jóvenes.

A través de estos espacios de intercambio se definieron lineamientos considerados fundamentales para la construcción de una agenda pública orientada a responder a las transformaciones demográficas de la provincia.

El rol de los municipios en las políticas demográficas

Uno de los ejes centrales abordados durante la sesión inicial estuvo relacionado con la participación de los gobiernos locales en la planificación demográfica.

Los participantes coincidieron en destacar la importancia de que los municipios asuman un rol activo y protagónico en la implementación de estrategias vinculadas al desarrollo poblacional. Durante los intercambios se concluyó que los gobiernos municipales constituyen un actor clave para transformar los datos estadísticos en respuestas concretas para cada territorio.

La mirada compartida durante el foro planteó que la cercanía de los municipios con las comunidades les permite identificar problemáticas específicas y adaptar las políticas públicas a las necesidades reales de la población. En ese sentido, se consideró que la participación municipal representa el eslabón fundamental para garantizar que las acciones diseñadas desde el Estado tengan un impacto equitativo sobre la ciudadanía.

Al finalizar la jornada, el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros, expresó su reconocimiento a las instituciones organizadoras por impulsar este espacio de trabajo y reflexión.

El funcionario agradeció especialmente a:

• La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca.

• El IRES-CONICET.

• El IIED.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica con la incorporación de los aportes surgidos durante el foro.

Según señaló, las conclusiones obtenidas pasarán a formar parte de la agenda de trabajo del organismo con el objetivo de fortalecer las herramientas destinadas a la planificación estratégica provincial.