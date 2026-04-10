Catamarca impulsa becas universitarias para egresados del secundario

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación superior y acompañar la formación de nuevas capacidades en sectores clave, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca, en articulación con la Universidad Siglo XXI, lanzó un programa de becas universitarias orientado a jóvenes que hayan finalizado sus estudios secundarios.

La propuesta está diseñada para ofrecer oportunidades concretas de continuidad educativa a egresados recientes del sistema provincial, al tiempo que busca alinear la formación con áreas estratégicas para el desarrollo productivo y social. De este modo, la iniciativa se posiciona como una herramienta para potenciar trayectorias académicas y generar mejores condiciones de inserción en campos vinculados a la innovación, la tecnología, la industria y los servicios.

El programa contempla un esquema de formación progresiva que permitirá a los beneficiarios avanzar por etapas, con certificaciones universitarias en cada instancia, favoreciendo así un recorrido estructurado y con metas claras.

Siete trayectos formativos con doble diplomatura

La oferta académica está compuesta por 7 trayectos formativos, y cada uno de ellos incluye dos diplomaturas universitarias, lo que permite una cursada escalonada y la obtención de acreditaciones a medida que se completan los distintos módulos.

Las áreas definidas dentro de la convocatoria abarcan sectores diversos, todos vinculados con demandas actuales de formación y desarrollo de capacidades:

Redes y Tecnologías de la Comunicación

Diseño y Animación Digital

Industria Energética y Petróleo

Marketing y Publicidad Digital

Diseño y Desarrollo de Videojuegos

Gestión y Auditorías Ambientales

Gestión y Desarrollo Turístico

La amplitud de los trayectos propuestos ofrece a los estudiantes la posibilidad de orientar su formación hacia perfiles tecnológicos, creativos, productivos, ambientales o turísticos, dentro de una estructura académica universitaria.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a estudiantes que reúnan una serie de requisitos académicos y socioeconómicos específicos, establecidos para priorizar a jóvenes con desempeño destacado dentro del sistema educativo provincial.

Podrán inscribirse quienes cumplan con las siguientes condiciones:

Haber finalizado el nivel secundario en instituciones de la provincia

Contar con al menos dos años de trayectoria en el sistema educativo provincial

Haber egresado en el año inmediato anterior o en el de la convocatoria

No adeudar materias

Pertenecer a un grupo familiar cuyos ingresos no superen el equivalente a tres salarios mínimos

Encontrarse entre los tres mejores promedios académicos de su institución

Este esquema de selección combina criterios de mérito académico, continuidad educativa en la provincia y situación económica del grupo familiar, configurando un perfil de destinatarios claramente definido.

La convocatoria

El cronograma oficial del programa establece un período acotado para la presentación de postulaciones, por lo que los interesados deberán prestar especial atención a las fechas informadas. En este sentido,se informó que la apertura de la convocatoria va a ir del 20 al 26 de abril y que el inicio del cursado será desde el 10 de mayo.

La cercanía entre el cierre de la inscripción y el inicio de clases busca acelerar la puesta en marcha de la propuesta y permitir que los estudiantes comiencen rápidamente su trayecto universitario.

Canal de contacto y objetivo de la iniciativa

Para resolver dudas o realizar consultas sobre la inscripción, los interesados podrán comunicarse al correo electrónico:

Desde el Gobierno provincial remarcaron que esta política educativa se inscribe en una línea de trabajo centrada en la formación de jóvenes, el desarrollo productivo y la generación de oportunidades a través de la educación.

La puesta en marcha de este programa de becas representa una nueva herramienta para acompañar a egresados del secundario en el inicio de estudios superiores, promoviendo trayectorias formativas vinculadas a sectores estratégicos y consolidando una apuesta institucional por el talento joven de Catamarca.