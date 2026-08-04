Catamarca impulsa la cooperación internacional con la región peruana de La Libertad

El Gobierno de Catamarca dio inicio este lunes a las actividades oficiales destinadas al desarrollo de un proyecto de cooperación internacional junto al Gobierno Regional de La Libertad, en Perú, una iniciativa orientada a promover acciones conjuntas de contribución y cooperación para fortalecer la gobernanza y la planificación de políticas públicas.

El comienzo formal de las actividades tuvo lugar en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), escenario del encuentro encabezado por el gobernador Raúl Jalil, quien recibió a la delegación oficial de la región peruana.

La representación de La Libertad estuvo encabezada por la gobernadora regional Joana del Rosario Cabrera Pimentel y por Julio Chumacero, Gerente Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada. Durante la reunión también participaron funcionarios del Gobierno de Catamarca, entre ellos el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche, además de otros integrantes del gabinete provincial.

El encuentro marcó el inicio de una agenda de trabajo destinada a promover mecanismos de cooperación institucional entre ambos gobiernos regionales.

Fortalecimiento institucional

La iniciativa lleva por nombre "Conectando Territorios: Fortalecimiento de la Gestión de la Cooperación Internacional en Catamarca Mediante Mecanismos de Innovación y Articulación Multiactor".

El proyecto se desarrolla en el marco del Mecanismo Estructurado para el Intercambio de Experiencias Territorio Sur-Sur, modalidad de cooperación que identifica los procesos de intercambio entre Estados pertenecientes al sur global, sobre la base de una relación horizontal y de contribución mutua.

Durante el diálogo mantenido entre las autoridades de Catamarca y los representantes peruanos se destacó que el objetivo central de la iniciativa consiste en fortalecer la gestión estratégica de la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias y conocimientos entre ambas administraciones.

La propuesta contempla el desarrollo de herramientas vinculadas con la gobernanza colaborativa, la planificación estratégica y la formulación de proyectos de cooperación, con la finalidad de impulsar políticas públicas que generen impacto en el desarrollo de las comunidades.

Intercambio de experiencias

Uno de los aspectos centrales abordados durante la reunión fue la posibilidad de compartir experiencias de gestión que permitan fortalecer las capacidades institucionales de ambas regiones. Según lo expuesto durante el encuentro, el intercambio de conocimientos estará orientado a favorecer el diseño de políticas públicas destinadas a distintos ámbitos de desarrollo.

Entre los sectores mencionados se encuentran la minería y la industria textil, actividades que forman parte de los ejes contemplados dentro del proyecto de cooperación entre Catamarca y la región peruana de La Libertad.

La iniciativa propone que el trabajo conjunto permita aprovechar las experiencias desarrolladas por cada gobierno para fortalecer los procesos de planificación y gestión de políticas públicas.

Transferencia de conocimientos y misiones técnicas

Además del intercambio de experiencias en materia de planificación y gobernanza, el proyecto contempla otras acciones de cooperación entre ambos gobiernos. Entre ellas figura la posibilidad de avanzar en una transferencia de conocimientos sobre buenas prácticas institucionales, con el propósito de fortalecer la gestión pública en ambas administraciones.

También se prevé un despliegue de capacidades orientado a la realización de diagnósticos territoriales, herramienta considerada importante para el diseño y la planificación de políticas públicas.

Otro de los aspectos contemplados dentro del proyecto es la posibilidad de concretar un intercambio de misiones técnicas de funcionarios, con el objetivo de favorecer el aprendizaje mutuo y la cooperación institucional entre Catamarca y La Libertad.

Estas acciones forman parte de la estrategia prevista para consolidar el trabajo conjunto y fortalecer los mecanismos de articulación entre ambas administraciones.

La importancia de fortalecer las capacidades institucionales

Durante el encuentro, los participantes coincidieron en destacar la necesidad de continuar fortaleciendo las capacidades institucionales tanto de Catamarca como de las distintas regiones del Perú.

En ese sentido, subrayaron la importancia de incorporar nuevas herramientas de planificación para las políticas de gestión y avanzar en mecanismos que permitan mejorar los procesos de cooperación entre los gobiernos.

Asimismo, remarcaron la oportunidad de consolidar las redes de colaboración entre gobiernos provinciales y regionales, promoviendo espacios de intercambio de experiencias y trabajo conjunto.

La iniciativa busca generar una articulación permanente entre ambas administraciones a partir de mecanismos de cooperación que permitan compartir conocimientos, fortalecer la planificación estratégica y contribuir al desarrollo de políticas públicas con impacto en las comunidades.