Catamarca lanza programa para regularizar cooperativas y mutuales

Con el objetivo de acompañar, fortalecer y brindar soluciones concretas a las organizaciones de la economía social, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Gobierno, puso en marcha el Programa de Asistencia a la Regularización Contable (PARC), una iniciativa diseñada para facilitar que cooperativas y mutuales de Catamarca puedan mantener su situación administrativa al día y conservar su matrícula.

La medida representa una respuesta directa a una de las problemáticas estructurales más recurrentes del sector: el alto costo de la confección y auditoría de balances, un requisito indispensable para sostener la regularidad institucional de estas entidades. En ese marco, el nuevo esquema estatal apunta a que ninguna cooperativa ni mutual pierda su matrícula por razones económicas, mediante un sistema de financiamiento de honorarios profesionales que reduce de manera sustancial la carga financiera de las organizaciones.

El PARC nace como una herramienta de alivio económico real frente a las dificultades que enfrentan muchas entidades para afrontar gastos contables y de auditoría.

La confección de balances y sus respectivos informes profesionales suele convertirse en una barrera para organizaciones de menor escala, especialmente aquellas que desarrollan su actividad en contextos de recursos limitados.

Para responder a esa necesidad, el programa establece:

Financiamiento de honorarios profesionales

Cobertura total o parcial según categoría

Acceso a un padrón de profesionales adheridos

Aplicación para balances con auditoría posterior al 4 de marzo de 2026

Tramitación a través de la Dirección Provincial de Acción Cooperativa y Mutual

El objetivo central es garantizar la continuidad administrativa de las entidades y consolidar su desarrollo dentro del entramado de la economía social provincial.

Cobertura del 100% para categorías A, B y C

Uno de los puntos más destacados del programa es el alcance de la cobertura económica prevista. Según se informó, el PARC cubrirá el 100% de los honorarios profesionales correspondientes a las cooperativas y mutuales de categorías A, B y C, lo que representa un respaldo integral para la mayoría de las entidades comprendidas.

En tanto, para las organizaciones encuadradas en la categoría D, el programa contempla un subsidio con tope, conforme a lo establecido en el convenio firmado el 4 de marzo de 2026 entre el Ministerio de Gobierno y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Ese acuerdo constituye la base institucional sobre la cual se implementa la asistencia y define las condiciones de acceso al beneficio.

Un padrón de profesionales

Para acceder al programa, las entidades deberán trabajar exclusivamente con profesionales incorporados al "Padrón de Profesionales Adheridos", conformado a partir del convenio suscripto con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Los integrantes de ese padrón aceptaron una escala de honorarios social y reducida, un aspecto central para asegurar que el servicio contable y de auditoría resulte accesible y de calidad.

Este esquema de articulación entre el Estado y profesionales matriculados permite ordenar la asistencia y garantizar estándares técnicos adecuados, al tiempo que disminuye el impacto económico sobre cooperativas y mutuales.

Entre las claves del mecanismo se destacan:

Profesionales previamente adheridos al padrón

Honorarios con escala social

Prestaciones técnicas de calidad

Accesibilidad económica para las entidades

Control y trazabilidad administrativa del proceso

Vigencia y canal de tramitación

La vigencia del PARC alcanza a todos los balances con informe de auditoría posterior al 4 de marzo de 2026, fecha que coincide con la firma del convenio que dio sustento formal a la iniciativa.

La gestión administrativa del beneficio deberá realizarse a través de la Dirección Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, organismo encargado de canalizar las solicitudes y articular el procedimiento con los profesionales adheridos.

Este punto resulta clave para ordenar la implementación y asegurar que la asistencia llegue de manera eficiente a las entidades alcanzadas.

Fortalecimiento institucional

Con la puesta en marcha del Programa de Asistencia a la Regularización Contable, el Estado provincial consolida una política orientada al fortalecimiento institucional del sector cooperativo y mutual.

La iniciativa no solo apunta a resolver una dificultad económica puntual, sino que también promueve la regularización institucional, la conservación de matrículas y la continuidad de organizaciones que cumplen un rol estratégico dentro de la economía social en toda la provincia.

A través de esta articulación con profesionales matriculados, Catamarca avanza en una política que combina alivio económico, asistencia técnica y fortalecimiento organizacional, generando condiciones para un desarrollo más sólido y sostenido de cooperativas y mutuales.