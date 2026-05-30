Milei busca capitalizar una mejora económica mientras el oficialismo intenta contener la interna

El presidente Javier Milei atraviesa un momento de relativa calma política luego de semanas marcadas por fuertes disputas internas dentro de La Libertad Avanza. En la Casa Rosada consideran que el oficialismo logró un "respiro frágil pero táctico", apoyado en gestos de unidad, algunos indicadores económicos favorables y una aparente estabilización de la imagen pública del Gobierno.

Uno de los hechos que buscó transmitir esa señal ocurrió durante los actos por el 25 de Mayo, cuando Milei protagonizó una imagen cargada de simbolismo político al mostrarse junto a Santiago Caputo y Martín Menem, dos de los principales referentes de sectores enfrentados dentro del oficialismo. Aunque el gesto fue interpretado como una señal de respaldo y distensión, en el entorno presidencial reconocen que las diferencias internas continúan vigentes.

Desde el Gobierno admiten que los enfrentamientos entre distintos espacios de La Libertad Avanza habían comenzado a ocupar más espacio que la propia gestión. Por ello, la prioridad pasó a ser reducir la exposición pública de las disputas y recuperar el control de la agenda política.

En paralelo, la administración nacional debió enfrentar cuestionamientos surgidos durante el Tedeum por el 25 de Mayo. Las declaraciones del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sobre situaciones de violencia habilitadas por algunos dirigentes generaron incomodidad en sectores oficiales, aunque la inminente visita del papa León XIV a la Argentina contribuyó a evitar una escalada del conflicto.

Otro de los focos de atención sigue siendo la situación del vocero presidencial Manuel Adorni. El funcionario atraviesa un período de bajo perfil mientras avanza una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En ese contexto, la expectativa se concentra en la presentación de su declaración jurada patrimonial, que podría convertirse en un nuevo punto de tensión política.

La causa judicial continúa generando especulaciones dentro y fuera del Gobierno. Mientras algunas fuentes judiciales sostienen que existen elementos suficientes para avanzar con nuevas medidas procesales, desde sectores vinculados al Ministerio de Justicia relativizan la posibilidad de decisiones inminentes.

A la vez, el oficialismo observa con atención el debate por la cobertura de vacantes en la Justicia federal. La controversia por el pedido de retiro de la postulación de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de La Plata abrió un nuevo frente político y generó cuestionamientos de dirigentes aliados y sectores de la oposición.

Las tensiones también alcanzan a figuras relevantes del escenario político nacional. Patricia Bullrich continúa siendo observada como una dirigente con proyección propia dentro del espacio oficialista, mientras que Mauricio Macri y Sergio Massa mantienen presencia en las conversaciones sobre el futuro político argentino.

Más allá de las disputas partidarias, la Casa Rosada encuentra motivos para el optimismo en dos variables clave. La primera es política: distintas encuestas registraron durante mayo una interrupción en la caída de la imagen presidencial y muestran una recuperación moderada de los niveles de aprobación.

La segunda variable es económica. El reciente desembolso del Fondo Monetario Internacional, la mejora de las reservas del Banco Central, algunos indicadores positivos de actividad y una inflación que volvió a mostrar una tendencia descendente fortalecen la estrategia oficial de sostener que la economía será el principal motor de recuperación política.

Sin embargo, los sondeos también reflejan que las principales preocupaciones de la población continúan vinculadas a los bajos salarios y a la situación del empleo, por encima incluso de la inflación. Se trata de una realidad que también impacta en provincias como Catamarca, donde la evolución de la actividad económica y el mercado laboral sigue siendo seguida de cerca por distintos sectores.

En ese escenario, el Gobierno enfrenta un desafío adicional: sostener el equilibrio fiscal sin profundizar el costo social de las medidas de ajuste. Dentro del oficialismo reconocen que avanzar exclusivamente mediante recortes resulta cada vez más complejo y que cualquier nueva medida tendrá mayores consecuencias políticas y económicas.

Pese a ese contexto, Milei mantiene su convicción de que la evolución de la economía será determinante para consolidar su proyecto político. Con la mirada puesta en los próximos años, el Presidente considera que el desempeño de su gestión será el principal factor que definirá sus posibilidades electorales futuras.