El Senado avanzó en proyectos de inclusión, igualdad de derechos y reconocimiento cultural

La Cámara de Senadores de Catamarca realizó este jueves la 22° Sesión Ordinaria, encabezada por el presidente provisorio del Cuerpo, Ramón Figueroa Castellanos. Durante la jornada, se dio media sanción a una iniciativa para adaptar las oficinas públicas a personas con TEA, se sancionó la Ley N° 5971 sobre derechos de mujeres y población LGBTIQ+ en contextos de ruralidad y se trataron proyectos ambientales y declaraciones de interés. Además, se realizó un abrazo simbólico por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama como acción de concientización y acompañamiento.



El Senado de Catamarca llevó adelante este jueves su 22° Sesión Ordinaria, con una agenda legislativa que incluyó iniciativas vinculadas con la inclusión, la igualdad de oportunidades, el desarrollo de las comunidades rurales, la protección ambiental y la promoción de la cultura provincial.



Protección de mujeres y población LGBTIQ+ en la ruralidad



Conforme al Orden del Día, la Cámara Alta dio sanción definitiva al proyecto impulsado por diputados y diputadas provinciales destinado a establecer la protección integral y promover el desarrollo económico-productivo de las mujeres y la población LGBTIQ+ en contextos de ruralidad, consagrado al pleno y efectivo ejercicio de sus derechos.



La iniciativa se convirtió en la Ley Provincial N° 5971, que establece objetivos y herramientas para abordar las desigualdades estructurales que afectan a quienes habitan en zonas rurales, donde la distancia respecto de los centros urbanos puede profundizar las dificultades de acceso a derechos y oportunidades.



Entre sus objetivos particulares se encuentran la detección y visibilización de las brechas de género; la promoción de la autonomía y el desarrollo personal, económico, productivo, cultural, social y político; y la prevención, sanción y erradicación de situaciones de discriminación y violencia.



La norma defendida en el recinto por la senadora Belén Menecier, contempla el acceso a la salud, la educación, la alfabetización digital, la Justicia con perspectiva de género y vulnerabilidad, el empleo digno y formal, la seguridad social y la participación política y comunitaria en condiciones de igualdad.

Otro de los ejes centrales es el reconocimiento y la preservación de los saberes ancestrales y las técnicas artesanales, especialmente de las comunidades indígenas, junto con la valorización económica de sus producciones.



La ley también establece lineamientos para fortalecer las capacidades productivas, facilitar el acceso a herramientas, tecnología y recursos financieros, promover la comercialización de productos en los mercados provinciales, nacionales e internacionales e impulsar medidas que favorezcan el acceso a la propiedad de la tierra.



En el mismo sentido, se prevén acciones de capacitación para transformar patrones socioculturales discriminatorios, promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, fortalecer las economías familiares y locales e incentivar modelos productivos sostenibles desde las perspectivas económica, social y ambiental.



Media sanción para promover espacios públicos inclusivos



De igual manera el Pleno otorgó media sanción al proyecto de ley impulsado por el senador Ramón Figueroa Castellanos, que propone implementar medidas de reducción del sonido ambiental y adaptación de la iluminación en las oficinas públicas de la provincia, con el objetivo de favorecer la experiencia de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).



La iniciativa apunta a generar entornos de atención más accesibles, amigables e inclusivos, mediante la disminución de estímulos sonoros y visuales en determinados horarios de atención al público.



Entre las medidas previstas, se establece la disposición de cajas prioritarias para facilitar la realización de trámites y gestiones; la colocación de pictogramas, símbolos visuales y cartelería informativa en oficinas y mesas de entrada; y la implementación de espacios de calma, con zonas de bajo estímulo o puntos de encuentro de fácil identificación.



La propuesta girada a la Cámara de Diputados para su correspondiente tratamiento contempla su aplicación en organismos y espacios donde habitualmente se realizan gestiones administrativas, como bancos, obras sociales, oficinas de recaudación impositiva y centros administrativos, con la finalidad de promover la participación ciudadana de las personas con TEA y avanzar hacia una sociedad más comprensiva y solidaria.





Pedidos de intervención ante problemáticas ambientales





En el tratamiento de iniciativas de resolución, el Senado abordó dos situaciones que afectan a comunidades del interior provincial.



Por un lado, la senadora Débora Romero impulsó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial el saneamiento y la posterior restauración ambiental del basural a cielo abierto ubicado sobre la Ruta Provincial N° 2, en la localidad de Icaño, departamento La Paz.



Por otro lado, el senador Gonzalo Ormachea promovió una iniciativa para requerir medidas urgentes ante la grave invasión de moscas que afecta a la localidad de Huillapima, departamento Capayán.



Ambas propuestas buscan impulsar respuestas ante problemáticas que impactan en el ambiente y en las condiciones de vida de los vecinos.



Reconocimientos a la cultura, la danza y la producción





Durante la sesión también se trataron proyectos de declaración para destacar actividades y trayectorias vinculadas con la cultura, la identidad y el desarrollo social de Catamarca. Los mismos fueron promovidos por las y los senadores Belén Menecier, Mario Gershani, y Guillermo Ferreyra y tienen que ver con el Interés Cultural, Parlamentario y Social del 1° Certamen de Danzas Folklóricas y Malambo, previsto para el sábado 17 de octubre en la localidad de La Merced, departamento Paclín; el reconocimiento Social, Productivo y Cultural de la 5ª edición de los Premios Lía Encalada y del 3er. Foro Internacional de Género y Ruralidad, propuestas orientadas a visibilizar el aporte de las mujeres y promover el debate sobre igualdad y desarrollo en los territorios rurales; el Interés Parlamentario y Cultural la trayectoria y el legado de la Familia Batallán, en reconocimiento a su aporte a la educación, la poesía, la música, la literatura y la preservación y difusión de la cultura y la identidad catamarqueña; y el aniversario del departamento Fray Mamerto Esquiú.