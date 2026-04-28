Catamarca minera: CAMYEN selló un entendimiento con Piedra Grande

El Gobierno de Catamarca avanzó en su política de expansión del sector extractivo con la firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU) entre Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.) y la empresa Piedra Grande SAMICAyF. El acuerdo tiene como eje central la generación de un marco de colaboración destinado a la identificación y análisis de oportunidades de negocio en el ámbito minero provincial.

El acto oficial fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el presidente de CAMYEN, Félix José Barrera Albarracín, y la ministra de Minería, Teresita Regalado. En representación de la empresa privada participaron el CEO, Guillermo Viegener, y el gerente general, Leonardo Carlos Bevilacqua, en una instancia que formalizó el entendimiento entre ambas partes.

Cooperación técnica y exploratoria

El memorándum se inscribe dentro de una estrategia provincial orientada a fortalecer el desarrollo integral de la minería, abarcando no solo la exploración y explotación, sino también la industrialización y comercialización de minerales. Este enfoque incluye tanto recursos metalíferos como no metalíferos, ampliando el espectro de oportunidades productivas.

En este contexto, CAMYEN —organismo autárquico creado por ley y titular de derechos mineros en la provincia— tendrá un rol central al aportar información técnica y geológica clave. Estos datos serán fundamentales para que la empresa privada pueda avanzar en el análisis de áreas con potencial productivo.

El acuerdo establece un esquema de cooperación que permite a Piedra Grande acceder a información estratégica del sistema provincial, generando así las condiciones necesarias para estudios preliminares y evaluaciones más profundas.

Desarrollo de proyectos

Uno de los puntos centrales del memorándum es el acceso que tendrá la empresa al catastro minero provincial, una herramienta clave para la planificación y desarrollo de iniciativas en el sector.

A partir de esta base de datos, Piedra Grande podrá:

Identificar zonas de interés con potencial minero

Desarrollar tareas de prospección inicial

Elaborar y presentar programas de exploración

Estos pasos representan la primera etapa de un proceso que podría derivar en proyectos de mayor escala, siempre bajo el marco regulatorio vigente en la provincia.

Un aspecto relevante del acuerdo es que todos los resultados obtenidos deberán ser informados a CAMYEN. Además, el organismo estatal conservará la propiedad exclusiva de la información generada, garantizando así el control sobre los datos estratégicos vinculados a los recursos mineros provinciales.

Proyección hacia inversiones concretas

El memorándum no se limita a una instancia exploratoria, sino que contempla la posibilidad de avanzar hacia propuestas formales de inversión. En caso de identificarse oportunidades viables, la empresa podrá presentar proyectos concretos que serán evaluados bajo el régimen de contrataciones vigente de CAMYEN.

Este mecanismo abre la puerta a futuras iniciativas que podrían traducirse en desarrollo productivo, generación de empleo y dinamización de la economía regional, en línea con los objetivos planteados por la política minera provincial.

Consolidación de una política minera

La firma de este acuerdo refleja la continuidad de una política activa por parte del Gobierno de Catamarca, orientada a consolidar al sector minero como uno de los ejes del desarrollo económico. La articulación entre el Estado, a través de CAMYEN, y el sector privado aparece como un componente clave para avanzar en ese objetivo.

En este esquema, la disponibilidad de información técnica, la planificación estratégica y la apertura a inversiones se combinan para generar condiciones que permitan potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales de la provincia.

El entendimiento con Piedra Grande se suma así a una serie de iniciativas que buscan posicionar a Catamarca dentro del mapa minero, con un enfoque que integra exploración, desarrollo y eventual comercialización de los recursos disponibles.