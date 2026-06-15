Catamarca participó del Plenario ATACALAR y concretó acuerdos binacionales estratégicos

La provincia de Catamarca tuvo una destacada participación en el Plenario de ATACALAR celebrado en la ciudad de Copiapó, Chile, donde una nutrida comitiva provincial formó parte de las distintas instancias de trabajo destinadas a fortalecer los vínculos de integración entre Argentina y Chile.

El encuentro reunió a representantes de los ministerios de Turismo, Educación, Gobierno e Integración Regional, Logística y Transporte, junto a la Universidad Nacional de Catamarca y la Municipalidad de la Capital. La agenda desarrollada durante el plenario permitió alcanzar importantes acuerdos en materia educativa, tecnológica y comercial, consolidando una estrategia de integración que involucra tanto al sector público como al privado.

La delegación catamarqueña estuvo coordinada por la Lic. Rosana Solohaga, Coordinadora del ATACALAR desde la Secretaría de Integración Regional, organismo dependiente del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, cartera conducida por el C.P.N. Lucas Poliche. También integró la representación provincial la Lic. Elena Herrera, perteneciente a la Secretaría de Relaciones Internacionales del mismo ministerio.

La amplitud de áreas representadas durante el encuentro puso de manifiesto el carácter transversal que Catamarca imprime a su política de integración binacional, involucrando a organismos provinciales, municipales y académicos en una agenda común de desarrollo regional.

El Paso de San Francisco como eje estratégico de crecimiento

Uno de los conceptos centrales planteados durante el plenario fue la importancia estratégica del Paso de San Francisco como herramienta para potenciar la conexión internacional de la región.

Según expresó Rosana Solohaga, la participación en ATACALAR trasciende el trabajo específico de cada comisión y responde a una visión integral de desarrollo.

"Más allá de la integración y del trabajo concreto con Chile en las diferentes comisiones, lo que hacemos es fortalecer el Paso de San Francisco como una salida hacia el mundo a través de los puertos chilenos. El objetivo es que eso se traduzca en crecimiento económico, cultural y productivo para la región, y para Catamarca en particular", destacó la funcionaria.

En ese marco, la Secretaría de Integración Regional viene consolidando el rol de Catamarca dentro del bloque ATACALAR mediante la articulación de los distintos organismos provinciales y municipales que participan de las ocho comisiones que estructuran el plenario.

La provincia con mayor representación en las mesas de trabajo

Catamarca sobresalió como la provincia con mayor presencia institucional dentro del encuentro, participando activamente en las ocho mesas de trabajo que conforman la estructura del plenario.

Las comisiones en las que tuvo representación fueron:

Foro Político.

Ciencia, Tecnología, Educación y Mesa de Universidades.

Cultura, Artes, Patrimonio, Turismo y Medio Ambiente.

Facilitación Fronteriza.

Deportes, Salud y Género.

Infraestructura, Transporte, Puerto, Telecomunicaciones y Minería.

Fomento Productivo.

Mesa de Alcaldes.

La presencia en todas las comisiones permitió a la provincia intervenir en cada uno de los ejes estratégicos de la integración regional, fortaleciendo su protagonismo dentro del bloque.

Educación, innovación y tecnología como pilares de la agenda común

Dentro de la Comisión de Ciencia, Tecnología, Educación y Mesa de Universidades, el Lic. Emilicio Ramaci, Director del Nodo Tecnológico de Catamarca, presentó una serie de acuerdos considerados fundamentales para el fortalecimiento de la cooperación académica y tecnológica.

Entre las iniciativas más relevantes se encuentra la creación de una Cátedra Abierta Binacional prevista para el primer semestre, impulsada conjuntamente por la Universidad de Atacama, la Universidad Nacional de Catamarca y la Universidad Nacional de La Rioja, con participación del Nodo Tecnológico en la dimensión técnica.

El proyecto contempla además una etapa de crecimiento institucional mediante la transformación de este espacio en una diplomatura conjunta, con participación de docentes pertenecientes a todas las instituciones involucradas.

Otro de los acuerdos alcanzados fue la creación de la Red Educativa ATACALAR, concebida como un ámbito institucional destinado a consolidar consensos en materia educativa y tecnológica. La iniciativa integrará a:

Los gobiernos de Catamarca y La Rioja.

La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.

La Municipalidad de Copiapó.

Asimismo, para el primer semestre de 2027 se proyecta la realización de un encuentro presencial centrado en la inteligencia artificial aplicada a la minería y en las nuevas tecnologías educativas, una propuesta que refleja el creciente interés por vincular innovación, formación profesional y desarrollo productivo.

La firma de un convenio estratégico que fortalece la integración económica

Uno de los momentos más significativos del plenario estuvo dado por la concreción de una contratación y alianza estratégica de carácter binacional, materializada mediante la firma de un Convenio Marco Binacional de Alianza Estratégica.

El acuerdo fue suscripto entre la empresa chilena S.I.E. Servicios Industrial SpA y el empresario catamarqueño Luis Alberto Romero, constituyendo un paso concreto hacia la profundización de los vínculos económicos entre ambos países.

La alianza está orientada a promover la cooperación en sectores clave para el desarrollo regional:

Minería.

Industria.

Tecnología.

Energía.

Servicios especializados.

La importancia de esta contratación radica en que traslada los avances institucionales y políticos del proceso de integración hacia el terreno de las oportunidades económicas concretas. El convenio consolida la participación activa del sector privado dentro del esquema de cooperación impulsado por ATACALAR y complementa el trabajo que vienen desarrollando los organismos públicos de ambos países.

De esta manera, la firma del acuerdo entre S.I.E. Servicios Industrial SpA y Luis Alberto Romero se convierte en uno de los hechos más relevantes surgidos del encuentro de Copiapó, al representar una herramienta concreta para impulsar inversiones, generar nuevas oportunidades de cooperación y fortalecer el entramado productivo vinculado a sectores estratégicos como la minería, la tecnología y la energía.

Un plenario con resultados concretos

La participación de Catamarca en el Plenario de ATACALAR dejó como saldo una agenda amplia de acuerdos y proyectos que abarcan educación, tecnología, innovación, desarrollo productivo e integración institucional.

La presencia activa de la provincia en las ocho comisiones de trabajo, el impulso de iniciativas académicas binacionales, la creación de la Red Educativa ATACALAR y, especialmente, la firma del Convenio Marco Binacional de Alianza Estratégica entre S.I.E. Servicios Industrial SpA y Luis Alberto Romero, reflejan una estrategia orientada a convertir la integración regional en oportunidades concretas de crecimiento económico, desarrollo productivo y fortalecimiento de los vínculos entre Catamarca y Chile.