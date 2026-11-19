Con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el presidente del Comité de Administración, Juan Marchetti, el vicegobernador Rubén Dusso y los intendentes Raúl Úsqueda (Fiambalá), Mario Cusipuma (Antofagasta de la Sierra) y Ernesto Andrada (Tinogasta), se realizó el lanzamiento oficial del portal web del Fondo Fiduciario de Regalías Mineras, conocido como Fideicomiso Minero.

La presentación representa un nuevo paso en la política provincial de información pública y transparencia vinculada con la actividad minera. Se trata del primer portal web transparente de un fideicomiso minero en Sudamérica, una iniciativa que busca poner al alcance de cualquier ciudadano los datos relacionados con la administración y utilización de los recursos provenientes de las regalías mineras.

El Fondo Fiduciario de Regalías Mineras constituye una herramienta financiera ágil y transparente que utiliza el Gobierno provincial para impulsar la construcción de obras prioritarias, destinadas a favorecer el desarrollo armónico del territorio. A través de este mecanismo, los recursos aportados por las empresas y el Gobierno siguen un circuito administrativo y financiero que permite transformarlos en infraestructura y proyectos de beneficio para la ciudadanía.

La nueva plataforma permite conocer ese recorrido, desde el momento en que se realizan los aportes hasta que los fondos se materializan en obras concretas. La administración de los recursos está a cargo del Banco Nación, en su carácter de agente fiduciario, un componente que también forma parte de la información que se pone a disposición del público.

Acceso público y funcionamiento del fideicomiso

El portal se encuentra disponible en la dirección https://fideicomiso.catamarca.gob.ar y puede ser consultado por cualquier ciudadano que disponga de acceso a Internet, tanto mediante una red pública como privada.

El desarrollo de la página fue realizado de manera conjunta por la Secretaría de Modernización y la Dirección de Fideicomiso Minero, ambas dependientes del Ministerio de Hacienda y Obra Pública.

La apertura de este espacio digital permite avanzar en materia de gobierno abierto, ampliando las posibilidades de acceso a información veraz, actualizada y presentada de manera sencilla. El propósito es que la ciudadanía pueda comprender no solamente qué es el fideicomiso, sino también cómo funciona, de qué manera se administran sus recursos y cuál es el destino de las inversiones.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es explicar el trayecto que siguen los fondos desde su origen hasta su aplicación. De esta manera, la información sobre los aportes de las empresas y del Gobierno provincial se vincula con los proyectos financiados y las obras que finalmente reciben los distintos departamentos.

La plataforma busca evitar que los datos financieros y administrativos permanezcan como información de difícil interpretación, ofreciendo una presentación organizada que facilite el seguimiento de la gestión y permita identificar las inversiones realizadas.

Noventa obras incorporadas y distribuidas territorialmente

Uno de los datos destacados durante la presentación es que el portal ya cuenta con 90 obras listadas. Dentro de ese conjunto se encuentran proyectos de infraestructura de envergadura, como hospitales, escuelas, rutas y puentes.

Estas intervenciones tienen especial incidencia en la calidad de vida de los departamentos mineros, donde las inversiones vinculadas con las regalías representan una herramienta para acompañar el desarrollo territorial.

La publicación de las obras permite conocer cuáles son los proyectos relacionados con el Fideicomiso Minero y visualizar su distribución en el territorio provincial. En ese sentido, la incorporación de información geolocalizada constituye uno de los principales recursos de la página, porque permite relacionar las inversiones con los lugares donde se ejecutan.

El objetivo es ofrecer una perspectiva integral de la utilización de los fondos, mostrando cómo los recursos vinculados con la actividad extractiva pueden traducirse en infraestructura y servicios para la población. La disponibilidad de estos datos también permite que la ciudadanía tenga una referencia concreta sobre el destino de los recursos mineros, relacionando la generación de ingresos con las obras que se desarrollan en los departamentos.

Marchetti: conocer cómo se generan y se invierten los recursos

Durante el lanzamiento, Juan Marchetti destacó la importancia de que la sociedad tenga acceso a información clara sobre la actividad minera y el manejo de los fondos que genera.

"En una provincia minera hay algo que resulta fundamental: que la sociedad pueda conocer con claridad qué recursos genera la actividad, cómo se administran, dónde se invierten y de qué manera esos fondos se transforman en beneficios concretos para los catamarqueños", indicó el presidente del Comité de Administración.

Sus declaraciones pusieron el acento en la necesidad de vincular la actividad productiva con la información pública y el conocimiento ciudadano sobre el destino de los recursos.

La página web fue concebida como una plataforma accesible, dinámica y abierta, que también permite mostrar a Catamarca hacia el mundo. En este aspecto, la transparencia no se limita a publicar información, sino que implica garantizar que esos contenidos sean accesibles, comprensibles y útiles para quienes los consultan.

La posibilidad de presentar la actividad minera, los proyectos, la capacidad de gestión y las oportunidades de la provincia adquiere relevancia en un escenario en el que Catamarca es observada con creciente atención por el mundo de la minería y de las inversiones.

De esta manera, el portal reúne dos dimensiones: por un lado, el acceso ciudadano a los datos sobre la administración del fideicomiso y, por otro, la posibilidad de exponer internacionalmente información vinculada con el desarrollo minero provincial.

La transparencia de las industrias extractivas

La puesta en funcionamiento del portal también debe entenderse dentro de un contexto más amplio, relacionado con los compromisos internacionales de transparencia en las industrias extractivas. En ese ámbito, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) establece un estándar internacional destinado a promover la publicación de información abierta, verificable y accesible sobre toda la cadena de valor de la actividad extractiva.

Este esquema contempla diferentes etapas y aspectos de la actividad, desde los permisos y las concesiones hasta los pagos fiscales y el destino de los recursos que recibe el Estado. Argentina y Catamarca forman parte de EITI desde febrero de 2019. Desde entonces, ambas jurisdicciones trabajan en la publicación y sistematización de información relacionada con el sector extractivo.

Catamarca participa activamente de este proceso y reafirmó su compromiso mediante su intervención en el Informe EITI Argentina 2024, al aportar información sobre la actividad minera provincial y avanzar en la implementación subnacional de estos estándares.

En ese marco, la presentación del portal del Fideicomiso Minero constituye una herramienta que se incorpora a los esfuerzos de publicación y organización de información vinculada con la actividad minera y la utilización de los recursos que genera.

Una estructura diseñada para facilitar las consultas

El sitio fue organizado para que los usuarios puedan acceder de manera sencilla a los principales contenidos y obtener una lectura integral de la gestión del Fideicomiso Minero.

Desde la página de inicio es posible ingresar a las distintas secciones y conocer rápidamente la actividad y las inversiones vinculadas con el fondo. La organización de los contenidos apunta a que la información institucional, territorial y financiera pueda consultarse de manera ordenada.

Entre los apartados principales se encuentran:

Estructura y Gestión: presenta el funcionamiento del Fondo Fiduciario, su organización y el esquema mediante el cual los recursos provenientes de la actividad minera se convierten en proyectos y obras.

Mapa de Obras: constituye uno de los espacios centrales de la plataforma. Permite visualizar territorialmente las inversiones mediante la geolocalización de los proyectos.

Información Financiera: reúne los datos relacionados con los recursos, los montos de inversión y la información vinculada con la ejecución.

Esta distribución permite abordar diferentes dimensiones de la gestión: el funcionamiento institucional del fideicomiso, la localización de las obras y los aspectos financieros relacionados con la aplicación de los recursos.