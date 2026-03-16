Catamarca en la Primera Reunión Nacional de Seguridad

En el imponente marco del Centro de Convenciones "Juan Bautista Bustos" de la ciudad de Córdoba, la provincia de Catamarca reafirmó su compromiso institucional en la lucha contra el delito. El secretario de Seguridad provincial, Gastón Venturini, formó parte de la primera reunión del año del Consejo de Seguridad Interior (CSI), un encuentro de alto nivel que congregó a ministros y autoridades de todas las jurisdicciones del país con el objetivo primordial de articular políticas de Estado frente a la creciente complejidad de la criminalidad moderna.

La jornada estuvo encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien estuvo acompañada por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, y el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velazco. La presencia de estas autoridades subrayó la relevancia de un espacio diseñado para el análisis estratégico y el fortalecimiento de las políticas públicas de seguridad en un esquema de cooperación federal.

Ejes estratégicos y lucha contra el crimen organizado

Durante las intensas sesiones de trabajo, se debatieron temáticas que definen la agenda de control y justicia en la actualidad. Las autoridades profundizaron en conceptos jurídicos clave como la Ley Antimafia y la implementación de la Reiterancia, así como en la aplicación de herramientas científicas mediante el Registro Nacional de Datos Genéticos y el fortalecimiento de los Laboratorios de Estupefacientes. Asimismo, se analizó con preocupación la situación actual del uso de dispositivos móviles en establecimientos penitenciarios y se compartieron casos de éxito provinciales, entre los que destacaron la baja de homicidios mediante el Plan 90/10 y el funcionamiento avanzado del Laboratorio Balístico.

Un hito fundamental del encuentro fue el impulso a la creación de un Consejo federal especializado en delitos económicos. Este nuevo organismo buscará coordinar esfuerzos entre la Nación y las provincias para la investigación de maniobras financieras complejas asociadas al crimen organizado. El objetivo central de esta iniciativa es detectar y prevenir de manera temprana el lavado de dinero, el fraude financiero, la evasión vinculada a organizaciones criminales y el financiamiento del narcotráfico, atacando directamente la estructura económica de las mafias.

El modelo catamarqueño en el plenario federal

En su intervención ante el plenario, el secretario de Seguridad, Gastón Venturini Quiroga, destacó la importancia de estos espacios para reflexionar, dialogar e intercambiar experiencias que permitan elaborar políticas públicas concretas y efectivas. En este contexto, el funcionario puso en relieve dos proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo provincial que ya cuentan con media sanción en la Cámara de Diputados de Catamarca y que están próximos a convertirse en ley.

La primera de estas reformas consiste en una modificación parcial del Código Procesal de Catamarca, diseñada para dotar al sistema de justicia de criterios más claros en la adopción de medidas de coerción personal, especialmente en lo relativo a la prisión preventiva y la Reiterancia. La segunda iniciativa es la creación de un Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados, una herramienta de vanguardia que permitirá incorporar la ciencia y la tecnología de punta al servicio de la investigación criminal en el territorio provincial.

Coordinación de fuerzas y cooperación policial

De forma paralela a las sesiones políticas, el Comando de la Institución Policial de Catamarca participó activamente de la Primera Reunión del Convenio Policial Argentino. La delegación, integrada por el jefe de Policía, Crio. Gral. (RE) Marcos Manuel Herrera, y el subjefe, Crio. Gral. Omar Gustavo Seiler, mantuvo reuniones con jefes de fuerzas federales y de otras provincias para aunar criterios de trabajo.

Los representantes catamarqueños expusieron sobre las tareas diarias que desempeña el personal en pos de la seguridad provincial y programaron encuentros regionales específicos con las provincias limítrofes. El propósito es reforzar el sistema de seguridad y la lucha coordinada contra delitos transnacionales como el crimen organizado, el tráfico de armas, el narcotráfico y la trata de personas.

Finalmente, el secretario Venturini transmitió la profunda alegría de la comunidad catamarqueña por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, agradeciendo las gestiones de las autoridades nacionales y diplomáticas para lograr su regreso seguro al país. El encuentro concluyó con la firma de un Acta de Compromiso Federal por parte de todos los ministros y secretarios, con el cierre oficial a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva, sellando así un pacto de unidad frente al desafío de la seguridad pública.