Catamarca y Provincia de Buenos Aires firmaron convenio para fortalecer las políticas de género

El Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca suscribió un convenio de cooperación y asistencia recíproca con el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para prevenir las violencias por razones de género, promover la igualdad y fortalecer las políticas públicas en ambas jurisdicciones.

La firma del acuerdo que, contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, fue rubricado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, Alberto Natella, y la ministra bonaerense de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, y se enmarca en el convenio marco firmado previamente entre los gobiernos de ambas provincias.

La iniciativa busca generar un espacio permanente de colaboración para el intercambio de experiencias, el diseño de estrategias de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género, la promoción de la igualdad y el desarrollo de programas de capacitación destinados a agentes del Estado.

Entre los principales ejes del convenio se encuentra la articulación de acciones de sensibilización y formación para trabajadores de la administración pública, en línea con la implementación de la Ley Micaela, normativa que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para quienes integran los tres poderes del Estado.

Además, las provincias trabajarán de manera conjunta en políticas que fomenten la igualdad de oportunidades laborales para mujeres y personas del colectivo LGTBI+, así como en el intercambio de experiencias vinculadas con educación sexual integral, prevención de las violencias y programas orientados a masculinidades.

El convenio también prevé que cada una de las iniciativas que se desarrollen a partir de este acuerdo sea instrumentada mediante protocolos específicos, donde se establecerán los objetivos, alcances y responsabilidades de ambas partes.

Asimismo, las autoridades acordaron preservar la confidencialidad de la información que se intercambie durante la ejecución de las acciones conjuntas y establecieron mecanismos de cooperación para resolver cualquier diferencia que pudiera surgir durante la implementación del convenio.

De la rúbrica participaron la senadora nacional, Lucia Corpacci; la diputada nacional, Claudia Paladino; el senador provincial, Ramón Figueroa Castellanos; el diputado provincial, Armando López Rodríguez, la directora provincial Mujeres, Género y Diversidad, Belky Pennise, entre otras autoridades.