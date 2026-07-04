Causa Vialidad: CFK presentó nuevos recursos para evitar el decomiso de sus bienes

La batalla judicial en torno a la ejecución de la condena en la causa Vialidad ha ingresado en un nuevo capítulo tras una decisión clave de la Corte Suprema. Un día después de que el máximo tribunal dejara firme la actualización del monto del decomiso, fijado en $684.990 millones, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja con el objetivo de frenar el avance sobre los bienes alcanzados por la sentencia.

La misma estrategia fue adoptada por el empresario Lázaro Báez, otro de los condenados en el expediente. Ambos movimientos judiciales buscan obstaculizar o, al menos, demorar la ejecución patrimonial que la Justicia pretende activar como parte de la etapa final del proceso.

En paralelo, la Corte rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas y ratificó el monto actualizado del decomiso, cifra que surge de la actualización de los aproximadamente $85.000 millones originalmente establecidos por el Tribunal Oral Federal N.º 2.

El origen de la condena en la causa Vialidad

La causa Vialidad es considerada uno de los expedientes de corrupción más relevantes de la historia reciente argentina. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El caso se centró en la adjudicación de 51 contratos de obra vial en la provincia de Santa Cruz, que fueron analizados en el marco de la investigación judicial. La sentencia inicial fue luego confirmada por instancias superiores y finalmente quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema, consolidando el fallo condenatorio.

Este recorrido judicial es el que ahora habilita la etapa de ejecución, donde el foco ya no está en la responsabilidad penal, sino en la recuperación de activos.

El decomiso y la actualización del monto

Uno de los elementos centrales del expediente es el decomiso, figura prevista en la legislación penal destinada a recuperar bienes o activos vinculados con delitos contra el Estado.

El cálculo actualizado fijado por la Corte Suprema asciende a $684.990 millones, monto que reemplaza la cifra original de aproximadamente $85.000 millones, determinada por el Tribunal Oral Federal N.º 2.

Este incremento responde a la actualización de los perjuicios económicos atribuidos a las irregularidades detectadas en las licitaciones de obra pública investigadas. La decisión judicial habilita ahora el avance sobre el patrimonio de los condenados para cubrir el monto establecido.

Los bienes bajo análisis y el alcance del decomiso

La etapa de ejecución patrimonial abre un proceso de identificación y eventual afectación de bienes. Entre los activos que podrían quedar alcanzados por el decomiso figuran:

Propiedades de Cristina Fernández de Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz

en la Hoteles vinculados a las firmas de la familia

Otros activos incluidos en los expedientes judiciales

El alcance del proceso no se limita únicamente a bienes registrados a nombre directo de la ex presidenta, sino que también incluye activos asociados a estructuras societarias investigadas dentro del expediente.

Las estrategias de las defensas y los planteos en curso

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, ha presentado nuevas acciones judiciales con el objetivo de frenar o limitar la ejecución. Entre los argumentos planteados, se busca excluir del proceso bienes de Máximo y Florencia Kirchner, sosteniendo que no existiría prueba que vincule esos activos con los hechos investigados.

Estas presentaciones se suman al recurso de queja impulsado ante la Corte Suprema, en un intento por revertir o al menos demorar la ejecución de la sentencia firme.

Sin embargo, distintos especialistas han señalado que los recursos de queja no poseen efecto suspensivo automático, lo que abre la posibilidad de que la Justicia continúe avanzando de manera paralela con las medidas orientadas a:

Identificación de bienes

Tasación de activos

Eventual ejecución patrimonial

Intervención de organismos y administración de los bienes

El expediente también incorpora la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que solicitó intervenir en la administración de los bienes decomisados. El organismo sostiene que los activos vinculados a causas de lavado deben quedar bajo la órbita de estructuras especializadas para su correcta gestión.

Este planteo agrega una dimensión institucional al proceso, que ya no se limita a la disputa entre partes, sino que incorpora la intervención de organismos estatales con competencia específica en la materia.

Una causa con fuerte dimensión política y judicial

Más allá del recorrido estrictamente judicial, la causa mantiene una marcada dimensión política. Cristina Fernández de Kirchner continúa denunciando una supuesta persecución judicial, cuestionando las decisiones adoptadas por los tribunales intervinientes.

En contraste, el oficialismo interpreta la ratificación de las condenas como un hito en la lucha contra la corrupción, reforzando la relevancia institucional del fallo.

En este escenario de tensiones cruzadas, la disputa por el patrimonio de la ex presidenta aparece como el tramo final de un proceso judicial que se extendió por más de una década. La etapa que se abre ahora resulta particularmente sensible: la recuperación efectiva de los bienes reclamados por el Estado, bajo un esquema que combina decisiones judiciales firmes, recursos aún en trámite y una ejecución patrimonial de alto impacto institucional.